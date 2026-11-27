Societatea Infrastructură S5 S.A. continuă lucrările de reabilitare a infrastructurii rutiere din Sectorul 5, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de circulație și la creșterea siguranței participanților la trafic.

Astfel pe Calea Ferentari, echipele societății au intervenit pe două tronsoane de drum, unde au executat lucrări de asfaltare pe o suprafață totală de peste 8.000 de metri pătrați de carosabil.

Intervențiile au avut ca obiectiv remedierea deficiențelor existente la nivelul infrastructurii rutiere, asigurarea unei suprafețe de rulare uniforme și îmbunătățirea confortului în trafic, pe una dintre arterele importante ale Sectorului 5.

Prin amploarea lucrărilor executate, se urmăresc atât creșterea funcționalității infrastructurii rutiere, cât și îmbunătățirea aspectului urban al zonei.