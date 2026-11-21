Vine un moment în care un părinte în vârstă nu mai poate locui singur fără ajutor. Uneori schimbarea apare treptat, prin semne mărunte adunate în timp, alteori după o cădere, o internare sau un diagnostic nou. În acel moment, familia ajunge de obicei în fața a două variante: îngrijirea acasă, cu sprijinul unei persoane calificate, sau mutarea într-un cămin de bătrâni.

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Niciuna dintre ele nu se potrivește tuturor. În București, ca în orice oraș mare, programul de lucru și distanțele lasă puțin timp pentru îngrijirea zilnică a unui vârstnic, iar decizia depinde de mai mulți factori: starea lui de sănătate, cât de autonom mai este, cât sprijin poate oferi familia și ce își dorește chiar el.

Ce presupune îngrijirea la domiciliu

Îngrijirea la domiciliu înseamnă, de regulă, o persoană care vine zilnic pentru câteva ore sau care locuiește împreună cu vârstnicul și îl ajută la igienă, la mese, la mobilizare și la treburile casei. La nevoie, sprijinul poate fi completat de vizitele periodice ale unei asistente medicale sau ale unui kinetoterapeut.

Principalul avantaj este continuitatea. Vârstnicul rămâne în casa lui, printre obiectele și vecinii pe care îi cunoaște, își păstrează rutina și primește atenție individuală. Pentru o persoană încă relativ autonomă, aceste lucruri contează mult și pot amâna o mutare care ar tulbura-o.

Varianta are însă și limite. Supravegherea depinde, în mare măsură, de un singur om, iar concediile, bolile sau plecarea acestuia obligă familia să caute rapid pe altcineva. Nopțile sunt adesea dificile, iar locuința poate avea nevoie de adaptări, de la bare de sprijin în baie până la eliminarea pragurilor. În plus, un vârstnic care stă mult timp singur se poate izola treptat, chiar dacă nevoile lui de bază sunt acoperite.

Ce oferă un cămin de bătrâni

Fie că este public sau privat, un cămin de bătrâni asigură, în mod normal, supraveghere permanentă printr-o echipă care lucrează în ture, nu prin efortul unei singure persoane. Spațiile sunt gândite pentru persoane cu mobilitate redusă, mesele țin cont de regimurile alimentare, iar programul zilnic include, de obicei, activități și momente de socializare.

Și această variantă vine cu compromisuri. Mutarea presupune o perioadă de adaptare care poate dura câteva săptămâni, atenția personalului este împărțită între mai mulți beneficiari, iar ziua urmează programul centrului, nu obiceiurile de acasă.

Tipul de centru contează mai ales atunci când nevoile medicale cresc. Pentru un vârstnic cu mai multe afecțiuni cronice, care primește tratament zilnic și are nevoie de monitorizare constantă, un cămin de bătrâni privat din București cu echipă medicală proprie poate prelua o parte din responsabilitățile pe care familia le purta până atunci singură: administrarea medicației, observarea schimbărilor de stare și intervenția promptă în situații neprevăzute. Un centru care lucrează doar cu un medic colaborator, prezent câteva ore pe săptămână, poate fi suficient pentru un vârstnic stabil, dar acoperă mai greu nevoile unuia cu probleme medicale complexe.

Întrebări care pot clarifica decizia

Câteva întrebări, discutate sincer în familie, te pot ajuta să compari cele două variante:

· Poate părintele să rămână singur câteva ore fără riscul unei căderi sau al unui incident?

· Are nevoie de ajutor și pe timpul nopții?

· Câte medicamente ia zilnic și cine se asigură că le primește corect?

· Cine preia îngrijirea când persoana de bază lipsește?

· Locuința poate fi adaptată nevoilor lui de mobilitate?

· Ce își dorește el și cât poate participa la decizie?

Dacă mai multe răspunsuri indică nevoia de supraveghere continuă, un centru rezidențial devine o opțiune de luat în calcul. Dacă vârstnicul este încă autonom și ține mult la casa lui, sprijinul la domiciliu poate fi suficient pentru o perioadă.

Ce verifici înainte de a semna un contract

Indiferent de variantă, câteva verificări sunt esențiale. În cazul îngrijirii la domiciliu, întreabă ce pregătire are persoana, cere recomandări și stabilește în scris programul, sarcinile și felul în care se asigură înlocuirea în zilele libere. Dacă lucrezi cu o firmă specializată, citește atent ce include contractul.

În cazul unui cămin de bătrâni, cere să vezi licența de funcționare a serviciului social și certificatul de acreditare al furnizorului. Lista serviciilor sociale licențiate este publică, deci informația se poate verifica și independent. Întreabă apoi câți angajați sunt prezenți ziua și noaptea, cine face parte din echipa medicală și când este prezentă, cum se face evaluarea la internare și cât de des este revizuit planul de îngrijire. Contează și politica de vizite, precum și felul în care familia este ținută la curent.

O decizie care poate fi revizuită

Alegerea nu trebuie privită ca definitivă. Nevoile unui vârstnic se schimbă, iar o soluție potrivită astăzi poate deveni insuficientă peste un an. Unele familii încep cu sprijin la domiciliu și iau în calcul un centru atunci când apar nopți grele, căderi repetate sau un tratament tot mai complex. Altele aleg mai întâi o ședere pe termen scurt, ca să vadă cum se adaptează părintele.

Important este ca decizia să fie luată la timp, cu informații complete și cu implicarea vârstnicului, nu sub presiunea unei urgențe. O alegere cântărită liniștit îi oferă părintelui siguranță, iar familiei, certitudinea că a făcut ce era potrivit.