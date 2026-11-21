România se află printre principalii beneficiari ai reconfigurării comerțului internațional cu cereale, în contextul în care exporturile de grâu ale Uniunii Europene au luat avânt în sezonul 2026-2027. Motivul este unul simplu, chiar dacă neașteptat. Atacurile asupra porturilor și navelor comerciale din Marea Neagră au perturbat exporturile din Ucraina sau din Rusia, context care a favorizat comerțul pentru alte state europene, mai ales din zona de Est. De aceea, România și Bulgaria se numără printre țările care au avut câștiguri substanțiale din exporturile de cereale, scrie stiripesurse.ro.

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Țările membre UE au exportat 16,5 milioane de tone de grâu moale din iulie 2026

Statele Uniunii Europene au exportat aproximativ 16,5 milioane de tone de grâu moale de la începutul sezonului comercial – adică din iulie 2026 – ceea ce reprezintă o creștere cu 45% față de aceeași perioadă a sezonului precedent. Potrivit datelor furnizate de compania de analiză Kpler, este vorba de cel mai mare volum înregistrat în cel puțin ultimii cinci ani.

Pe lângă România și Bulgaria, Franța se află printre țările care au înregistrat o creștere spectaculoasă a exporturilor de cereale în ultima perioadă. De altfel, grâul european ajunge tot mai mult pe piețe aprovizionate în mod tradițional de Rusia, precum Sudan sau Arabia Saudită.

Mai mult decât atât, Argentina și Australia își extind livrările către Asia, unde importatorii încearcă să își diversifice sursele de aprovizionare și să găsească furnizori alternativi.

Creșterea de aproape 50% a exporturilor europene indică faptul că piața cerealelor trece printr-o perioadă de reconfigurare sub presiunea conflictului din regiunea Mării Negre, ceea ce le oferă exportatorilor români o șansă uriașă pentru a intra în topul celor mai mari jucători în comerțul de cereale.

Exporturile de grâu românesc către Egipt au crescut cu aproape 50% în 2026

Totodată, România și-a majorat semnificativ livrările de grâu către Egipt în primele zece luni ale anului 2026, în pofida scăderii importurilor totale ale statului nord-african. Egiptul a cumpărat 742.900 de tone de grâu românesc în perioada ianuarie-octombrie, cu 48,8% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025.

Creșterea exporturilor românești are loc într-un context în care Egiptul, unul dintre cei mai mari importatori de grâu din lume, și-a redus achizițiile totale cu 6,2%, până la 10,18 milioane de tone.

Rusia continuă să ocupe primul loc în clasamentul furnizorilor de grâu pentru piața egipteană, cu 5,72 milioane de tone livrate în primele zece luni ale anului. Totuși, exporturile rusești către această destinație au scăzut față de perioada similară din 2025.