Într-un video publicat pe TikTok, un bărbat spune că a prins, în locuința sa, un raton la furat de… vișinată. Acesta spune că, în loc să caute mâncare, ratonul s-a repezit la sticla cu vișinată. Deoarece în încăpere nu a reușit să găsească mâncare, animalul s-a mulțumit și cu…băutura, pe care, din spusele autorului clipului, ar fi savurat-o din plin, dintr-un capac.

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„Uite ce fac ăștia noaptea! E dus! Stai acolo, revino-ți! Ați văzut vreodată un raton beat? Ăsta e un raton beat! Ei caută de mâncare și dau de vișinată!”, spune bărbatul în video-ul postat pe TikTok.

În imagini se poate vedea cum ratonul se cam clatină atunci când încearcă să meargă, ba chiar îi vine greu să se mențină în picioare.