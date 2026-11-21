Senatoarea PNL, Nicoleta Pauliuc, una dintre contestatarele lui Ilie Bolojan, a reacționat dur, după ce Biroul Politic Național al Organizației Femeilor Liberale (OFL) a votat o propunere de demitere a sa din funcția de președintă a structurii. Pauliuc a anunțat că nu recunoaște votul și că va acționa în instanță PNL.

UPDATE: Reacția PNL

Biroul Politic Național al Organizației Femeilor Liberale (OFL), reunit sâmbătă, în format fizic și online, a aprobat, prin vot secret, demiterea din funcția de președinte OFL a doamnei Nicoleta Pauliuc, anunță PNL.

Din cele 45 de voturi exprimate, 42 au fost în favoarea propunerii de demitere, două împotrivă și un vot a fost consemnat ca nul (abținere).

Potrivit OFL, principalul motiv care a stat la baza acestei decizii îl reprezintă lipsa implicării, a activității susținute și a coordonării la nivel național a Organizației Femeilor Liberale în ultimii doi ani, aspecte semnalate de reprezentantele organizațiilor județene.

În această perioadă, cele trei prim-vicepreședinte OFL, Geanina Pistru-Popa, Arina Moș și Mihaela Suciu, alături de secretarul general OFL, Stela Firu, au susținut reluarea dialogului și a activităților organizației, prin întâlniri cu reprezentantele filialelor din întreaga țară.

Au fost organizate trei întâlniri succesive:

▪️ 20 septembrie 2026;

▪️ 30 octombrie – 1 noiembrie 2026;

▪️ 21 noiembrie 2026 – ședința Biroului Politic Național OFL.

„La niciuna dintre cele trei convocări, președinta Nicoleta Pauliuc nu a participat la dialogul cu reprezentantele organizațiilor din țară.

Decizia adoptată în cadrul BPN OFL exprimă voința majoritară de relansare a activității organizației, prin implicare, colaborare și consolidarea echipelor județene”, mai transmite PNL.

„Organizația Femeilor Liberale are nevoie de activitate, de dialog permanent și de o echipă care construiește împreună. Nu ne dorim dezbinare, ci o organizație în care fiecare femeie este ascultată, respectată și implicată. Este momentul să trecem de la dialog la acțiune”, au declarat la unison Geanina Pistru-Popa, Arina Moș și Mihaela Suciu, prim-vicepreședinte OFL.

Știrea inițală:

„Regulamentul OFL e clar: președinta e aleasă de Congres și numai Congresul o poate demite. Până atunci, rămân președinta Organizației Femeilor Liberale”, a transmis senatoarea PNL, după ședința femeilor liberale.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

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Ea a început să lanseze atacuri la adresa președintelui PNL Ilie Bolojan, acuzându-l de dublă măsură, dar și de „înghețarea” discuțiilor interne.

„Ilie Bolojan consideră că o anchetă parlamentară privind folosirea unei mașini SPP pentru transportul unor invitați la nunta fiicei sale este hărțuire. Dacă o anchetă parlamentară poate fi resimțită ca hărțuire, cum ar trebui să descriu eu cele șase episoade de sancționare și presiune politică îndreptate împotriva mea de conducerea PNL? În ultimul an și jumătate, viața internă a PNL a fost realmente înghețată”, a mai transmis senatoarea.

„Câte consecințe poate avea un singur vot politic?”, s-a întrebat Pauliuc după ce a enumerat toate acțiunile luate de conducerea PNL împotriva parlamentarilor care au votat pentru învestirea guvernului propus de Adrian Veștea.

Nicoleta Pauliuc, una dintre contestatarele lui Ilie Bolojan

Senatoarea PNL face parte din gruparea opozantă conducerii PNL prezidate de Ilie Bolojan. În repetate rânduri s-a poziționat împotriva deciziilor luate de partid și înaintând acțiuni în instanță împotriva formațiunii.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, le-a transmis opozanților un ultimatum, ori retrag acțiunile din instanță, ori vor fi excluși din grupurile parlamentare.

Pauliuc l-a acuzat pe Bolojan că duce partidul într-o direcție greșită, prin înghețarea dezbaterii interne.

„În ultimul an și jumătate, viața internă a PNL a fost realmente înghețată. Câte dezbateri reale au avut loc în PNL? Câte programe liberale au fost construite împreună cu organizațiile din teritoriu? De câte ori au fost consultați membrii partidului înaintea unor decizii importante?”, a notat senatoarea PNL.

Nicoleta Pauliuc a mai anunțat că va contesta decizia conducerii în instanță.

„Voi contesta hotărârea de astăzi a BPN al OFL pe căile prevăzute de statut și de lege. Rămân liberală și rămân alături de femeile din această organizație. În ceea ce mă privește, știu un lucru: apa trece, pietrele rămân”, a conchis ea.