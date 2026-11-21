YouTube este pe cale să încheie o înțelegere în valoare de trei miliarde de dolari cu districtele școlare din toată SUA, după ce acestea au acuzat compania că a creat o platformă video care creează dependență și care a afectat sănătatea mintală a elevilor, au declarat mai multe surse pentru Bloomberg News.

Mai exact, platforma video deținută de Google a ajuns la un acord de principiu privind posibilitatea de a plăti aproximativ trei miliarde de dolari către mii de districte școlare din SUA. Dacă se va concretiza, scrie Bloomberg, aceasta ar fi cea mai mare înțelegere corporativă încheiată vreodată cu districte școlare din SUA.

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Acordul cu YouTube include măsuri suplimentare de protecție a adolescenților. Purtătorul de cuvânt al Google, José Castaneda, a refuzat să comenteze cu privire la acord, la fel ca și avocații reclamanților care conduc în comun procesele intentate de districtele școlare în instanța federală.

Dacă va fi finalizată, înțelegerea i-ar permite YouTube să evite un val masiv de litigii cu instituțiile de învățământ — un domeniu crucial pentru modelul său de afaceri. YouTube este profund integrat în viața elevilor, atât în afara, cât și în interiorul sălilor de clasă din SUA, unde Chromebook-ul de la Google este cel mai utilizat laptop de către elevi.

Mulți profesori din SUA afirmă că folosesc YouTube în scopuri didactice, ceea ce face ca școlile să devină un câmp de luptă juridic deosebit de important pentru companie.

Districtele, de la New York City și Los Angeles până la comunități mai mici, au dat în judecată și Meta Platforms, Snap, și TikTok, susținând că funcții precum algoritmii de recomandare, redarea automată și derularea infinită au fost concepute pentru a crea dependență în rândul tinerilor utilizatori și au contribuit la apariția depresiei, anxietății și tulburărilor alimentare.

Companiile au negat acuzațiile.

Spre deosebire de celelalte platforme, YouTube a fost adoptat pe scară largă de către școli pentru utilizare în sala de clasă.

În ultimii cinci ani, au fost intentate peste 10.000 de procese împotriva YouTube, Meta Platforms Inc., Snap Inc. și TikTok Inc. de către instituții de învățământ, persoane fizice și procurorii generali ai statelor, care le acuză că au creat produse la fel de dependente ca țigările și că le-au orientat către minori, la fel ca marile companii din industria tutunului.

În procesele intentate se susține că funcționalitățile platformelor, printre care derularea nelimitată și redarea automată a videoclipurilor, au afectat negativ o întreagă generație de copii, provocând dependență, depresie, anxietate, tulburări alimentare și sinucidere.

Primul district școlar din SUA care a dat în judecată YouTube (alături de Meta, TikTok și Snap) a fost cel din Seattle, în ianuarie 2023, declanșând un val național la care s-au alăturat ulterior peste 1.200 de districte școlare între 2023 și 2026.