Cercetătorul Levent Alpöge a anunțat că a găsit o soluție pentru ipoteza Riemann, considerată de unii specialiști ca fiind cea mai importantă provocare din matematică. El a foslosit, în rezolvare, un model de inteligență artificială (AI) creat de compania Anthropic.

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Iar ca răsturnare de situație, câteva ore mai târziu, un profesor de matematică de la Universitatea Stanford, Ravi Vakil, a povestit că un student din cadrul aceleiași facultăți a prezentat, în mod independent, propria sa demonstrație.

Cercetătorul turco-american Levent Alpöge, angajat al Anthropic, a publicat vineri pe site-ul personal doar o relatare a acestor lucrări, și nu demonstrația integrală, care, potrivit spuselor sale, ar avea peste 250.000 de pagini și nu a putut fi verificată de niciun alt mathematician, potrivit Profit.ro.

Ipoteza Riemann este parte a celor șapte așa-numite „probleme ale mileniului”, într-o listă întocmită în anul 2000 de către organizația de cercetare Clay Mathematics Institute, care a promis să ofere un milion de dolari pentru rezolvarea uneia dintre ele. Ipoteza Riemann (IR) rămâne una dintre cele mai semnificative probleme deschise în matematică. Ea pune o întrebare fundamentală despre distribuția numerelor prime. A fost formulată în 1859, adică acum 167 de ani, de matematicianul german Bernhard Riemann, care se referă la distribuția numerelor prime. Numeroase teoreme și algoritmi se bazează pe această ipoteză.

Levent Alpöge a spus că a folosit interfața de AI Claude, fără a dezvălui despre ce versiune era vorba.

„Acest rezultat în sine nu va avea un impact imediat, (…) dar înțelegerea pe care o aduce va avea foarte, foarte multe aplicații în lunile și anii următori”, a analizat Nestor Guillen, profesor la Universitatea NYU (New York University).

„Ipoteza Riemann a fost provocarea cel mai des menționată ca avertisment”, a explicat, pe rețeaua socială X, cercetătorul Eliezer Yudkowsky, una dintre cele mai alarmiste figuri din domeniul tehnologiei în ceea ce privește amenințările pe care IA le-ar reprezenta pentru umanitate.