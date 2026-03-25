(P) Instalația și centrala pe gaz: ce măsuri trebuie să ia un client pentru a sta fără griji

În orice locuință în care gazul natural este folosit pentru încălzire sau pentru gătit, siguranța instalației și buna funcționare a centralei termice și a celorlalte aparate sunt esențiale. Verificările regulate impuse de legislație sunt necesare pentru protejarea gospodăriilor, însă pentru mulți clienți gestionarea termenelor, programărilor și documentelor poate fi un proces împovărător. PPC Energie oferă servicii de asistență dedicate, pentru siguranță și liniște în fiecare casă.

Importanța verificărilor periodice

Legislația impune ca instalația de gaz să fie verificată o dată la doi ani, iar centrala termică să fie supusă unei verificări tehnice la același interval. Revizia instalației de gaz, mai amplă decât verificarea obișnuită, este necesară o dată la zece ani sau mai devreme, dacă apar întreruperi ale alimentării mai mari de șase luni ori defecțiuni semnificative. Toate aceste măsuri sunt necesare pentru funcționarea în siguranță a echipamentelor și protejează locuința de riscuri precum scăpările de gaz sau eventualele avarii. Pentru consumatori, provocarea nu este doar îndeplinirea acestor obligații, ci și gestionarea tuturor etapelor administrative pe care le presupun.

Pentru efectuarea acestor verificări fiecare client trebuie să apeleze la firme autorizate de ANRE care au obligația de a testa instalațiile conform cerințelor legale în vigoare. Rezultatele fiecărei verificări sunt înregistrate într-o fișă specială, denumită Fișa de Evidență, iar aceasta este transmisă operatorului local de distribuție a gazelor în maximum cinci zile lucrătoare de la data verificării, după care un exemplar ajunge și la beneficiar, pentru a confirma că instalația a fost verificată în mod corect și la timp.

Rolul serviciilor de asistență în gestionarea verificărilor la gaz

În pachetele Service Gaz Basic și Service Gaz Plus oferite de PPC Energy, consumatorii au inclusă o verificare a instalației de gaz și una a centralei termice la fiecare doi ani, conform legislației în vigoare. Pentru a beneficia de aceste verificări, clientul poate suna la 0319987, iar firma specializată preia procesul de programare, luând legătura cu clientul pentru a stabili data și intervalul orar convenabile pentru verificare.

Înainte de intervenție, beneficiarul încheie un contract distinct cu firma autorizată, conform cerințelor legale, însă costurile verificării sunt acoperite în limita abonamentului din pachetul Service Gaz Plus. Tehnicienii se ocupă de toate formalitățile ulterioare, inclusiv transmiterea documentelor către operatorul de distribuție.

Sprijin în cazul unor situații neprevăzute

Pe lângă verificările programate, serviciile incluse în pachetul de asistență acoperă și intervenții în cazul unor incidente. Pachetul Service Gaz Basic include reparații ale centralei termice și reparații ale instalației de gaz, iar Service Gaz Plus cuprinde intervenții casnice pentru produse de tip termohidraulic (aer condiționat, centrală termică, boiler electric), ale instalației electrice, instalației de gaz, instalației de alimentare cu apă și canalizare, servicii de lăcătușărie sau reparații ale tâmplăriei.  Atunci când apar defecțiuni, o echipă autorizată este trimisă la adresa clientului pentru evaluare și remediere în limitele abonamentului. Valoarea maximă a prețului pentru fiecare intervenție este 750 lei (TVA inclus).

Dacă lucrarea depășește plafonul inclus, clientul este informat înainte de efectuarea intervenției, astfel încât orice decizie să fie luată în cunoștință de cauză și fără costuri suplimentare care nu au fost comunicate. În plus, în această perioadă, până la data 5 aprilie 2026,  orice client nou PPC Energie sau care își dorește să adauge serviciul care lipsea din pachetul inițial, beneficiază de asistență de urgență și verificări gratuite pentru instalația de gaz, timp de doi ani. Mai multe detalii despre această ofertă pot fi găsite aici.

Documente, responsabilitate și transparență

O parte importantă a acestor servicii este gestionarea corectă a documentelor, aspect care de multe ori creează confuzii. Prin intermediul pachetului PPC Energie, toate procedurile administrative sunt clar definite: rezultatele verificărilor sunt consemnate, transmise mai departe către distribuitor și puse la dispoziția clientului fără ca acesta să se preocupe de traseul documentelor. În cazurile în care lipsesc anumite acte, acestea pot fi reconstituite de firma autorizată, conform prevederilor legale, pe baza unui contract suplimentar.

O soluție care aduce ordine și liniște

Pachetul de asistență la gaz oferit de PPC Energie ajută la evitarea riscurilor și la simplificarea întregului proces legat de verificarea instalațiilor. Totul este organizat astfel încât clientul să știe că are alături specialiști autorizați care se ocupă de programări, verificări, documente și intervenții.

Mediafax
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
Digi24
Principala companie nucleară a Rusiei avertizează că la o centrală atomică iraniană lovită se desfășoară „cel mai sumbru scenariu”
Cancan.ro
Codruța Filip, ex-soția lui Valentin Sanfira, despre PROBLEMELE din familie: 'E imposibil...
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova
Mediafax
Visele intense ar putea fi cheia unui somn odihnitor, sugerează un nou studiu
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mirela Vaida în perioada debutului muzical. Prezentatoarea tv cânta într-o trupă de fete! Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ai făcut accident? În 2026 uite cum scapi de tot chinul cu asigurările
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
Modul în care păsările folosesc țigările aruncate este o dovadă în plus că fumatul este nociv
SĂNĂTATE Un medic cardiolog ne spune care e meniul ideal la micul dejun pentru a ne proteja inima. Unele alegeri alimentare pot fi periculoase pentru corp
16:49
Un medic cardiolog ne spune care e meniul ideal la micul dejun pentru a ne proteja inima. Unele alegeri alimentare pot fi periculoase pentru corp
CONTROVERSĂ Adevărul despre programul nuclear românesc. Cioroianu: Au existat multe bănuieli la adresa lui Ceaușescu/Din câte știu eu, n-a început
16:49
Adevărul despre programul nuclear românesc. Cioroianu: Au existat multe bănuieli la adresa lui Ceaușescu/Din câte știu eu, n-a început
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 26 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
16:47
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 26 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
MESAJ Președintele Serbiei spune că toate războaiele de astăzi au pornit de la bombardamentele NATO asupra Iugoslaviei în 1999
16:44
Președintele Serbiei spune că toate războaiele de astăzi au pornit de la bombardamentele NATO asupra Iugoslaviei în 1999
ENERGIE Guvernul britanic îi obligă pe cetățeni să instaleze panouri solare la toate locuințele noi
16:39
Guvernul britanic îi obligă pe cetățeni să instaleze panouri solare la toate locuințele noi
ULTIMA ORĂ ÎCCJ a suspendat comitetul lui Bolojan pentru legile justiției: „Posibil exces de putere”
16:31
ÎCCJ a suspendat comitetul lui Bolojan pentru legile justiției: „Posibil exces de putere”

