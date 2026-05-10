Prima pagină » Actualitate » Școlile din Mexic, închise mai devreme din cauza Campionatului Mondial de Fotbal. Decizia guvernului afectează zeci de milioane de elevi

Școlile din Mexic, închise mai devreme din cauza Campionatului Mondial de Fotbal. Decizia guvernului afectează zeci de milioane de elevi

Bianca Dogaru
Școlile din Mexic, închise mai devreme din cauza Campionatului Mondial de Fotbal. Decizia guvernului afectează zeci de milioane de elevi
Galerie Foto 2
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Guvernul din Mexic a anunțat o decizie controversată prin care anul școlar se încheie pe 5 iunie, cu șase săptămâni mai devreme. Autoritățile invocă debutul Campionatului Mondial de Fotbal 2026, dar și valurile de căldură extremă. Măsura a declanșat un val de proteste din partea părinților și a profesorilor, potrivit Deutsche Welle și BBC.

Mario Delgado Carrillo / Profimedia

Secretarul pentru Educație, Mario Delgado, a confirmat că elevii vor intra în vacanță pe 5 iunie în loc de 15 iulie. Motivul principal este deschiderea Cupei Mondiale pe 11 iunie, eveniment unde Mexic va juca meciul inaugural împotriva Africii de Sud. Deși ministrul promite măsuri pentru acoperirea întregii materii, asociațiile de părinți consideră argumentul inacceptabil.

Părinții și patronatele denunță un haos social

Decizia bruscă lasă familiile a peste 23 de milioane de elevi fără soluții pentru supravegherea copiilor. Uniunea Națională a Părinților a declarat că educația nu poate fi moneda de schimb pentru un eveniment sportiv.

Totodată, asociația patronală Copramex avertizează că măsura produce o stare de nesiguranță profundă în rândul angajaților. Părinții care lucrează au acum la dispoziție mai puțin de patru săptămâni să organizeze îngrijirea minorilor pe perioada lunii iulie.

Rebeliune în statele mexicane împotriva planului guvernamental

Confuzia la nivel înalt este alimentată și de declarațiile contradictorii ale liderilor politici. Președinta Claudia Sheinbaum a încercat să calmeze spiritele și a numit măsura o simplă propunere. La scurt timp însă, ministrul Educației a reafirmat că data de 5 iunie este finalul oficial al cursurilor. În acest context, guvernele din trei state mexicane au anunțat deja că refuză să aplice scurtarea anului școlar.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Digi24
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
Cancan.ro
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Prosport.ro
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
Adevarul
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Mediafax
Avertisment dur pentru SUA și statele din Golf. Iran amenință cu închiderea „definitivă” a Strâmtorii Ormuz
Click
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care i-a schimbat destinul: „A ținut tensiunea în el, fără să arate cât îl costă”
Digi24
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
Cancan.ro
Motivul HALUCINANT pentru care criminalul din Bihor a ucis-o pe Alice. A recunoscut în fața anchetatorilor!
Ce se întâmplă doctore
Alertă sanitară hantavirus după decesele de pe vasul de croazieră! Numărul pacienților a crescut. Simptomele cheie și perioada de incubație, conform OMS
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
Descopera.ro
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Știința dezvăluie de ce este bine să călătorești

Cele mai noi

Trimite acest link pe