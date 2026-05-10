Guvernul din Mexic a anunțat o decizie controversată prin care anul școlar se încheie pe 5 iunie, cu șase săptămâni mai devreme. Autoritățile invocă debutul Campionatului Mondial de Fotbal 2026, dar și valurile de căldură extremă. Măsura a declanșat un val de proteste din partea părinților și a profesorilor, potrivit Deutsche Welle și BBC.

Secretarul pentru Educație, Mario Delgado, a confirmat că elevii vor intra în vacanță pe 5 iunie în loc de 15 iulie. Motivul principal este deschiderea Cupei Mondiale pe 11 iunie, eveniment unde Mexic va juca meciul inaugural împotriva Africii de Sud. Deși ministrul promite măsuri pentru acoperirea întregii materii, asociațiile de părinți consideră argumentul inacceptabil.

Părinții și patronatele denunță un haos social

Decizia bruscă lasă familiile a peste 23 de milioane de elevi fără soluții pentru supravegherea copiilor. Uniunea Națională a Părinților a declarat că educația nu poate fi moneda de schimb pentru un eveniment sportiv.

Totodată, asociația patronală Copramex avertizează că măsura produce o stare de nesiguranță profundă în rândul angajaților. Părinții care lucrează au acum la dispoziție mai puțin de patru săptămâni să organizeze îngrijirea minorilor pe perioada lunii iulie.

Rebeliune în statele mexicane împotriva planului guvernamental

Confuzia la nivel înalt este alimentată și de declarațiile contradictorii ale liderilor politici. Președinta Claudia Sheinbaum a încercat să calmeze spiritele și a numit măsura o simplă propunere. La scurt timp însă, ministrul Educației a reafirmat că data de 5 iunie este finalul oficial al cursurilor. În acest context, guvernele din trei state mexicane au anunțat deja că refuză să aplice scurtarea anului școlar.

AUTORUL RECOMANDĂ: