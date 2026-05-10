Interzicerea telefoanelor mobile în unitățile de învățământ nu îmbunătățește performanța școlară a elevilor, iar beneficiile asupra stării de bine apar abia după trei ani de la implementare. Un studiu amplu, realizat pe un eșantion de 43.000 de școli americane, arată că în primul an de la aplicarea măsurii, numărul incidentelor disciplinare a crescut, iar elevii s-au simțit mai rău din punct de vedere emoțional.

Cercetătorii de la universități de prestigiu, precum Standford și Duke au analizat datele culese în ultimii trei ani. Rezultatele demonstrează că diferențele între școlile care au interzis telefoanele și cele care le-au permis sunt aproape inexistente la testele școlare.

Deși liceele cu interdicții au înregistrat creșteri ușoare la matematică, gimnaziile au raportat scăderi de performanță. Totuși, experții subliniază faptul că aceste variații sunt nesemnificative și nu confirmă ideea că absența telefonului duce automat la note mai bune.

Șocul primului an: Mai multe probleme de disciplină

Datele arată că scoaterea telefoanelor din sălile de clasă produce un efect negativ imediat. În primul an de interdicție, școlile s-au confruntat cu o scădere a stării de bine a elevilor și cu o explozie a conflictelor legate de disciplină.

Elevii au opus o rezistență a regulilor noi, iar atenția la ore sau prezența la cursuri nu s-au îmbunătățit vizibil. De asemenea, studiul nu a găsit dovezi că interdicția ar reduce fenomenul de cyberbullying în incinta școlii.

Beneficiile apar doar după o adaptare pe termen lung

Vestea bună vine din analiza pe termen lung a politicilor școlare. După ce trece șocul inițial, problemele de disciplină scad, iar în al treilea an, starea de bine a elevilor atinge un nivel superior celui de dinaintea interdicției.

Profesorul Thomas Dee de la Standford explică faptul că mediile de învățare fără distrageri digitale nu se creează rapid. Beneficiile apar doar pe măsură ce instituțiile și copiii se adaptează noilor condiții de comunicare și interacțiune socială.

„Există un entuziasm justificat, în mod clar, legat de interdicția privind folosirea telefonului în școli, dar este important să recunoaștem că realizarea unor medii eficiente de învățare, fără telefoane, nu este o soluție simplă sau rapidă,” a explicat acesta.

Confiscarea telefoanelor nu e o soluție magică

Studiul s-a concentrat pe școlile care obligă elevii să lase dispozitivele în locuri speciale pe durata cursurilor. Deși există un entuziasm public uriaș pentru aceste măsuri, realitatea datelor arată că procesul este unul lent și anevoios.

Concluzia cercetătorilor este clară: eliminarea telefoanelor nu reprezintă o soluție rapidă pentru problemele din educație. Succesul depinde de capacitatea școlii de a gestiona perioada de tranziție și de a oferi alternative reale pentru starea de bine a tinerilor.

