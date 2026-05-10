Nu ești mulțumit de viteza internetului? Butonul de pe router-ul Wi-Fi care face minuni

Nu ești mulțumit de viteza internetului? Apasă un singur buton de pe router-ul Wi-Fi și problema se va rezolva instant.

Nu ești mulțumit de viteza internetului?

Dacă viteza internetului nu se ridică la nivelul așteptărilor tale, nu ai decât să încerci o soluție foarte simplă, care ține de router-ul tău Wi-Fi, scrie express.co.uk.

Închide și deschide router-ul de la buton „Power” și situația se va rezolva de la sine.

„În cele mai multe cazuri, poți face câteva ajustări pentru a îmbunătăți viteza Wi-Fi a dispozitivului tău”, ne sfătuiesc specialiștii de la Virgin.

„O restartare va reface conexiunea și va rezolva problema vitezei scăzute a internetului și chiar a căderilor bruște din rețea”.

Router-ele sunt pline de date și resetarea dispozitivelor reprezintă singura soluție care poate restaura viteza de altădată.

Gândește-te la un telefon sau laptop, pe care utilizatorii le restartează și astfel „curăță gremlinii”. Router-ul tău nu e diferit de un asemenea dispozitiv.

O restartare completă poate dura până la 5 minute, așa că asigure că nimeni din casă nu așteaptă un video call urgent cu șeful sau se află în procesul unui download important.

Alte trucuri pentru un Wi-Fi mai rapid

Restartarea router-ului nu este singura opțiune pentru „refresh-ul” internetului.

„Pereții, mobila și distanța față de router pot influența semnalul Wi-Fi”, au explicat cei de la Virgin.

„Dacă stai mai aproape de router, cu siguranță vei avea viteze mai mari și stabile”.

O altă soluție este actualizarea driverelor WiFi ale calculatorului, deoarece software-ul vechi poate cauza probleme de conectivitate.

Experții Virgin spun că ar trebui să închizi aplicațiile pe care nu le folosești. În cele din urmă, deconectarea dispozitivelor pe care nu le folosești – dar care sunt conectate la internetul Wi-Fi – reprezintă o soluție la fel de optimă.

„Aceste mici trucuri durează doar câteva minute și pot face diferența, când vine voba de viteza, stabilitatea și performanța rețelei tale de internet Wi-Fi”, încheie IT-iștii de la Virgin.

Autorul recomandă: