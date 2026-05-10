O dronă ucraineană cu explozibil a fost descoperită în derivă lângă Lefkada. Care era misiunea acesteia

Războiul dintre Rusia și Ucraina a ajuns în mod involuntar până în Marea Ionică, după ce câțiva pescari au descoperit o dronă maritimă cu explozibil care se afla în derivă în apropiere de insula grecească Lefkada.

Drona maritimă aflată în derivă, care avea câțiva metri, a fost găsită cu motorul încă pornit. Experții militari din Grecia au identificat-o ca fiind un vehicul de suprafață fără pilot de fabricație ucraineană, din clasa MAGURA, modelul V3.

Dispozitivul transporta o cantitate semnificativă de explozibil, de până la 300 de kilograme, și avea montate cel puțin trei detonatoare. Deși nu a fost confirmată ținta, principala teorie este că această dronă era destinată atacării navelor din „flota din umbră” a Rusiei: petrolierele care transportă țiței și care se află pe lista sancțiunilor internaționale. Acestea tranzitează frecvent Marea Mediterană și Marea Ionică.

Atacuri similare de la începutul anului 2025 s-au mutat de la mine magnetice la drone încărcate cu explozibili, capabile să transporte până la 300 kg de explozibili. Autoritățile examinează, de asemenea, dacă ținta vizată a fost un convoi rusesc care circula între Sicilia și Malta cu câteva zile mai devreme.

