De ce s-a dus la Kiev ministrul român al Economiei, Irineu Darău: „Am discutat despre protecţia împotriva atacurilor cibernetice”

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, a anujnțat că recent a fost într-o vizită la Kiev, unde a dezbătut „proiecte concrete pentru cooperare în domeniul digitalizării”.

„Consolidăm parteneriatul digital cu Ucraina. Ne inspirăm din modelele de succes privind digitalizarea. Sunt foarte motivat să propagăm rapid bunele practici şi în România. Ucraina este unul dintre liderii regionali în transformare digitală şi un partener de încredere al României”, a scris, duminică, pe Facebook, ministrul Irineu Darău.

Acesta precizează că a făcut recent o vizită la Kiev, având o reuniune extinsă cu echipa Ministerului Transformării Digitale din Ucraina şi cu reprezentanţii instituţiilor din domeniul digitalizării.

Ministrul a fost însoţit de Ambasadorul României în Ucraina, Alexandru Victor Micula, şi de consilierul diplomatic Bogdan Ciprian Păcurari.

„Am analizat oportunităţile de colaborare şi integrarea inteligenţei artificiale în serviciile publice”

„Discuţiile au fost consistente şi orientate spre rezultate (…) Gazdele noastre au prezentat soluţiile lor, inclusiv Diia AI şi conceptul unui model lingvistic naţional de mari dimensiuni. Am analizat oportunităţile de colaborare şi integrarea inteligenţei artificiale în serviciile publice”, spune ministrul român.

Acesta mai precizează că la Kiev a discutat și despre protecția împotriva atacurilor cibernetice.

„Am discutat despre protecţia împotriva atacurilor cibernetice şi despre dezvoltarea conexiunilor transfrontaliere prin fibră optică, inclusiv proiectul cablului submarin din Marea Neagră (…) Am analizat iniţiative precum GovTechLab şi CDTO Campus, care sprijină colaborarea dintre guvern şi companiile tech, precum şi formarea unei noi generaţii de specialişti în transformare digitală”, mai afirmă ministrul Economiei.