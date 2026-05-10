Prima pagină » Actualitate » De ce s-a dus la Kiev ministrul român al Economiei, Irineu Darău: „Am discutat despre protecţia împotriva atacurilor cibernetice”

De ce s-a dus la Kiev ministrul român al Economiei, Irineu Darău: „Am discutat despre protecţia împotriva atacurilor cibernetice”

Nicolae Oprea
De ce s-a dus la Kiev ministrul român al Economiei, Irineu Darău: „Am discutat despre protecţia împotriva atacurilor cibernetice”
Galerie Foto 2
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, a anujnțat că recent a fost într-o vizită la Kiev, unde a dezbătut „proiecte concrete pentru cooperare în domeniul digitalizării”.

„Consolidăm parteneriatul digital cu Ucraina. Ne inspirăm din modelele de succes privind digitalizarea. Sunt foarte motivat să propagăm rapid bunele practici şi în România. Ucraina este unul dintre liderii regionali în transformare digitală şi un partener de încredere al României”, a scris, duminică, pe Facebook, ministrul Irineu Darău.

Acesta precizează că a făcut recent o vizită la Kiev, având o reuniune extinsă cu echipa Ministerului Transformării Digitale din Ucraina şi cu reprezentanţii instituţiilor din domeniul digitalizării.

Ministrul a fost însoţit de Ambasadorul României în Ucraina, Alexandru Victor Micula, şi de consilierul diplomatic Bogdan Ciprian Păcurari.

„Am analizat oportunităţile de colaborare şi integrarea inteligenţei artificiale în serviciile publice”

„Discuţiile au fost consistente şi orientate spre rezultate (…) Gazdele noastre au prezentat soluţiile lor, inclusiv Diia AI şi conceptul unui model lingvistic naţional de mari dimensiuni. Am analizat oportunităţile de colaborare şi integrarea inteligenţei artificiale în serviciile publice”, spune ministrul român.

Acesta mai precizează că la Kiev a discutat și despre protecția împotriva atacurilor cibernetice.

„Am discutat despre protecţia împotriva atacurilor cibernetice şi despre dezvoltarea conexiunilor transfrontaliere prin fibră optică, inclusiv proiectul cablului submarin din Marea Neagră (…) Am analizat iniţiative precum GovTechLab şi CDTO Campus, care sprijină colaborarea dintre guvern şi companiile tech, precum şi formarea unei noi generaţii de specialişti în transformare digitală”, mai afirmă ministrul Economiei.

Recomandarea video

Mediafax
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Digi24
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
Cancan.ro
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Prosport.ro
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
Adevarul
Unde se găsesc cele mai ieftine apartamente în București și în marile orașe
Mediafax
Avertisment dur pentru SUA și statele din Golf. Iran amenință cu închiderea „definitivă” a Strâmtorii Ormuz
Click
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care i-a schimbat destinul: „A ținut tensiunea în el, fără să arate cât îl costă”
Digi24
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
Cancan.ro
Motivul HALUCINANT pentru care criminalul din Bihor a ucis-o pe Alice. A recunoscut în fața anchetatorilor!
Ce se întâmplă doctore
Alertă sanitară hantavirus după decesele de pe vasul de croazieră! Numărul pacienților a crescut. Simptomele cheie și perioada de incubație, conform OMS
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
Descopera.ro
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Știința dezvăluie de ce este bine să călătorești
MESAJ Putin amenință, din nou, Armenia cu soarta Ucrainei dacă continuă apropierea de Uniunea Europeană
17:07
Putin amenință, din nou, Armenia cu soarta Ucrainei dacă continuă apropierea de Uniunea Europeană
FLASH NEWS Ministra Oana Țoiu vine cu explicații, după ce criticile lui Nicușor Dan la adresa UE au ajuns în presa internațională
17:01
Ministra Oana Țoiu vine cu explicații, după ce criticile lui Nicușor Dan la adresa UE au ajuns în presa internațională
NEWS ALERT Avionul cu cei 14 spanioli de pe nava cu hantavirus a aterizat la Madrid. Ce alte state au organizat zboruri de repatriere din Tenerife
16:52
Avionul cu cei 14 spanioli de pe nava cu hantavirus a aterizat la Madrid. Ce alte state au organizat zboruri de repatriere din Tenerife
FLASH NEWS Călin Georgescu, mesaj de ultimă oră. Ce s-a întâmplat cu numele său și în ce scopuri a fost folosit
16:49
Călin Georgescu, mesaj de ultimă oră. Ce s-a întâmplat cu numele său și în ce scopuri a fost folosit
REACȚIE Ludovic Orban crede că Ilie Bolojan ar putea fi numit, din nou, în funcția de premier: „Va trece în Parlament ca prin brânză”
16:36
Ludovic Orban crede că Ilie Bolojan ar putea fi numit, din nou, în funcția de premier: „Va trece în Parlament ca prin brânză”
Cum s-a fabricat mitul “Bolojan-Salvatorul” explicat, pe înțelesul tuturor, de un doctor în științe comportamentale
16:33
Cum s-a fabricat mitul “Bolojan-Salvatorul” explicat, pe înțelesul tuturor, de un doctor în științe comportamentale

Cele mai noi

Trimite acest link pe