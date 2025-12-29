(P) Îți dorești „Dantură Fixă în 24 de ore”? Vezi dacă procedura ți se potrivește cu adevărat

Tot mai mulți pacienți caută soluții rapide și stabile pentru refacerea danturii, iar procedura „Dantură Fixă în 24 de ore” a devenit una dintre cele mai căutate opțiuni. Ideea de a pleca acasă, în aceeași zi, cu o dantură fixă și complet funcțională este, pe bună dreptate, extrem de atractivă.
Dar, înainte de entuziasm, apare întrebarea esențială: „Mi se potrivește această procedură?”
Adevărul este că nu toți pacienții sunt candidați ideali, iar succesul depinde foarte mult de evaluarea inițială. Dacă te gândești serios la această soluție, e important să înțelegi ce presupune, cui i se adresează și ce trebuie analizat înainte de a lua o decizie.
Procedura este concepută pentru pacienții care au pierdut o mare parte din dinți sau care au o dantură atât de deteriorată încât nu mai poate fi salvată. În locul unei lucrări realizate în mai multe etape și pe perioade mari de timp, aici vorbim despre un sistem care combină:
În doar 24 de ore, pacientul trece de la o dantură instabilă sau mobilă la una provizorie fixă, estetică și funcțională.
Deși este o soluție modernă și foarte eficientă, „Dantura Fixa in 24 de ore” nu poate fi recomandată oricui. Există anumite criterii pe care medicul trebuie să le analizeze înainte să confirme că ești un bun candidat.
Procedura este ideală pentru persoanele care au:
Pentru pacienții care au doar 1–2 dinți lipsă, această soluție nu este potrivită; acolo implantul individual este varianta corectă.
Mulți pacienți vin cu frustrarea că protezele mobile nu sunt stabile, nu permit mestecarea corectă și creează disconfort social.
În astfel de cazuri, „Dantură Fixă în 24 de ore” rezolvă exact aceste probleme:
Deși tehnicile moderne permit inserarea implanturilor chiar și în cazuri dificile, medicul trebuie să verifice cantitatea și calitatea osului. Totuși, procedura a fost concepută tocmai pentru situațiile în care osul este mai puțin dens, motiv pentru care mulți pacienți care sunt respinși pentru implanturi clasice pot beneficia de această metodă.
Procedura nu este recomandată imediat în cazul:
Aceste situații nu exclud complet tratamentul, dar necesită stabilizare înainte.
Deși pleci cu dinți ficși în 24 de ore, lucrarea montată în aceeași zi este provizorie.
Va trebui:
Pacienții care colaborează și respectă indicațiile au cele mai bune rezultate pe termen lung.
Ca să afli dacă ești un candidat potrivit, medicul va evalua câteva aspecte esențiale:
Această analiză nu este doar o formalitate. Ea determină dacă procedura este sigură pentru tine și dacă rezultatul va fi unul stabil.
Dacă în urma evaluării ești declarat un bun candidat, lucrurile se desfășoară într-un ritm rapid și bine organizat:
În aceeași zi, pleci cu o dantură provizorie fixă, funcțională și estetică. În următoarele luni, implanturile se integrează în os, iar la final se montează lucrarea definitivă, mult mai rezistentă.
Pentru că oferă:
Este una dintre cele mai eficiente soluții pentru pacienții care vor să își recapete rapid funcționalitatea și încrederea în zâmbet.
Dacă vrei să afli dacă te încadrezi în profilul ideal pentru această procedură, programează o consultație de specialitate. Un control complet îți va spune mult mai clar dacă aceasta este soluția potrivită pentru tine.