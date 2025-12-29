(P) Îți dorești „Dantură Fixă în 24 de ore”? Vezi dacă procedura ți se potrivește cu adevărat

Tot mai mulți pacienți caută soluții rapide și stabile pentru refacerea danturii, iar procedura „Dantură Fixă în 24 de ore” a devenit una dintre cele mai căutate opțiuni. Ideea de a pleca acasă, în aceeași zi, cu o dantură fixă și complet funcțională este, pe bună dreptate, extrem de atractivă.

Dar, înainte de entuziasm, apare întrebarea esențială: „Mi se potrivește această procedură?”

Adevărul este că nu toți pacienții sunt candidați ideali, iar succesul depinde foarte mult de evaluarea inițială. Dacă te gândești serios la această soluție, e important să înțelegi ce presupune, cui i se adresează și ce trebuie analizat înainte de a lua o decizie.

Ce presupune, de fapt, „Dantură Fixă în 24 de ore”

Procedura este concepută pentru pacienții care au pierdut o mare parte din dinți sau care au o dantură atât de deteriorată încât nu mai poate fi salvată. În locul unei lucrări realizate în mai multe etape și pe perioade mari de timp, aici vorbim despre un sistem care combină:

extracții (dacă sunt necesare),

inserarea implanturilor dentare,

montarea unei lucrări provizorii fixe pe implanturi, în aceeași zi.

În doar 24 de ore, pacientul trece de la o dantură instabilă sau mobilă la una provizorie fixă, estetică și funcțională.

Cui i se potrivește cu adevărat această procedură

Deși este o soluție modernă și foarte eficientă, „Dantura Fixa in 24 de ore” nu poate fi recomandată oricui. Există anumite criterii pe care medicul trebuie să le analizeze înainte să confirme că ești un bun candidat.

Pacienților cu mai mulți dinți lipsă sau dantură compromisă

Procedura este ideală pentru persoanele care au:

dinți mobili,

infecții repetate,

parodontoză avansată,

lucrări vechi, deteriorate,

dinți fracturați sau irecuperabili.

Pentru pacienții care au doar 1–2 dinți lipsă, această soluție nu este potrivită; acolo implantul individual este varianta corectă.

Pacienților care poartă proteze mobile și își doresc o soluție fixă

Mulți pacienți vin cu frustrarea că protezele mobile nu sunt stabile, nu permit mestecarea corectă și creează disconfort social.

În astfel de cazuri, „Dantură Fixă în 24 de ore” rezolvă exact aceste probleme:

nu se mișcă,

nu provoacă momente jenante,

permite o masticație mult mai bună.

Pacienților cu suficient os pentru susținerea implanturilor

Deși tehnicile moderne permit inserarea implanturilor chiar și în cazuri dificile, medicul trebuie să verifice cantitatea și calitatea osului. Totuși, procedura a fost concepută tocmai pentru situațiile în care osul este mai puțin dens, motiv pentru care mulți pacienți care sunt respinși pentru implanturi clasice pot beneficia de această metodă.

Persoanelor cu o stare generală de sănătate stabilă

Procedura nu este recomandată imediat în cazul:

diabetului necontrolat,

bolilor cardiace grave,

tratamentelor oncologice în desfășurare,

infecțiilor active în organism.

Aceste situații nu exclud complet tratamentul, dar necesită stabilizare înainte.

Pacienților care înțeleg procesul și sunt dispuși să colaboreze

Deși pleci cu dinți ficși în 24 de ore, lucrarea montată în aceeași zi este provizorie.

Va trebui:

să o porți câteva luni,

să revii la controale,

să te pregătești pentru lucrarea finală după integrarea implanturilor.

Pacienții care colaborează și respectă indicațiile au cele mai bune rezultate pe termen lung.

Ce verifică medicul înainte de procedură

Ca să afli dacă ești un candidat potrivit, medicul va evalua câteva aspecte esențiale:

starea dinților și a gingiilor,

nivelul osului,

poziția nervilor și sinusurilor (prin CT),

relația dintre maxilar și mandibulă,

eventuale infecții locale,

starea generală de sănătate.

Această analiză nu este doar o formalitate. Ea determină dacă procedura este sigură pentru tine și dacă rezultatul va fi unul stabil.

Cum se desfășoară totul, pe scurt

Dacă în urma evaluării ești declarat un bun candidat, lucrurile se desfășoară într-un ritm rapid și bine organizat:

Planificarea intervenției și stabilirea numărului de implanturi. Eventualele extracții, dacă există dinți irecuperabili. Inserarea implanturilor dentare. Montarea lucrării provizorii, adaptată special pentru forma gurii tale.

În aceeași zi, pleci cu o dantură provizorie fixă, funcțională și estetică. În următoarele luni, implanturile se integrează în os, iar la final se montează lucrarea definitivă, mult mai rezistentă.

De ce mulți pacienți aleg această procedură

Pentru că oferă:

stabilitate imediată,

siguranță la masticație,

un aspect estetic plăcut,

un confort psihologic major,

timp redus de tratament.

Este una dintre cele mai eficiente soluții pentru pacienții care vor să își recapete rapid funcționalitatea și încrederea în zâmbet.

Dacă vrei să afli dacă te încadrezi în profilul ideal pentru această procedură, programează o consultație de specialitate. Un control complet îți va spune mult mai clar dacă aceasta este soluția potrivită pentru tine.