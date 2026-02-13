Victor Ponta îl desființează pe Ilie Bolojan după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică, iar premierul spune ca „va fi bine”: „E ca și cum ți-ar spune cineva că e mai bine să fim bolnavi decât sănătoși”

Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur după ce România a intrat în recesiune tehnică, iar actualul prim ministru, Ilie Bolojan, sugerează că într-un final „totul va fi bine”, cu o „economie solidă”. E ca și cum ți-ar spune cineva că e mai bine să fim bolnavi decât sănătoși, că e mai bine să fim săraci decât bogați.

„Dl. Bolojan (aplaudat de CTP și de restul „dresorilor de foci” din propagandă) spune că, de fapt, e bine să ai recesiune și nu e bine să ai creștere economică! E ca și cum ți-ar spune cineva că e mai bine să fim bolnavi decât sănătoși, că e mai bine să fim săraci decât bogați, că e mai bine să fii analfabet decât să știi să citești! În acest caz, le spun și eu celor care cred această gogoașă că, pentru ei, e mai bine să fie proști decât deștepți!”, scrie Victor Ponta.

Fostul premier al României mai susține că măsurile de austeritate luate de Ilie Bolojan duc la dezastru.

„Era evident pentru toți cei care înțelegem economia că măsurile de austeritate luate de Ilie Bolojan și susținute de USR ne duc în dezastru. Era suficient să îți amintești de 2010. Era suficient să vorbești cu profesioniști (nu cu sectanții USR și cu propagandistii cu ordin pe unitate) și să pui, alături de reducerile de cheltuieli, măsuri de stimulare economică și dezvoltare. Era suficient să vezi cum a crescut România și cum românii au trăit mai bine după măsurile fiscale și economice din 2014–2015! Știam, dar nu am putut să îl oprim – și nu putem nici acum. Pentru că frica de „Sistem” și de atacurile „propagandei” e mai importantă decât datoria față de cei care te votează și care au nevoie de o guvernare inteligentă, pentru binele României!”, mai scrie Victor Ponta.

România intră oficial în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut cu 1,9%

Precizările lui Ponta vin după ce România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după ce Produsul Intern Brut a scăzut două trimestre la rând.

În acest context, Ilie Bolojan susține că „Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții, care ne va duce, în final, la o economie solidă, o creștere sănătoasă și prosperitate reală, pe baza a ceea ce producem, nu prin împrumuturi tot mai multe și tot mai scumpe”.