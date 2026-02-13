Prima pagină » Actualitate » Victor Ponta îl desființează pe Ilie Bolojan după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică, iar premierul spune ca „va fi bine”: „E ca și cum ți-ar spune cineva că e mai bine să fim bolnavi decât sănătoși”

Victor Ponta îl desființează pe Ilie Bolojan după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică, iar premierul spune ca „va fi bine”: „E ca și cum ți-ar spune cineva că e mai bine să fim bolnavi decât sănătoși”

13 feb. 2026, 12:21, Actualitate
Victor Ponta îl desființează pe Ilie Bolojan după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică, iar premierul spune ca „va fi bine”: „E ca și cum ți-ar spune cineva că e mai bine să fim bolnavi decât sănătoși”

Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur după ce România a intrat în recesiune tehnică, iar actualul prim ministru, Ilie Bolojan, sugerează că într-un final „totul va fi bine”, cu o „economie solidă”. E ca și cum ți-ar spune cineva că e mai bine să fim bolnavi decât sănătoși, că e mai bine să fim săraci decât bogați.

„Dl. Bolojan (aplaudat de CTP și de restul „dresorilor de foci” din propagandă) spune că, de fapt, e bine să ai recesiune și nu e bine să ai creștere economică! E ca și cum ți-ar spune cineva că e mai bine să fim bolnavi decât sănătoși, că e mai bine să fim săraci decât bogați, că e mai bine să fii analfabet decât să știi să citești! În acest caz, le spun și eu celor care cred această gogoașă că, pentru ei, e mai bine să fie proști decât deștepți!”, scrie Victor Ponta.

Fostul premier al României mai susține că măsurile de austeritate luate de Ilie Bolojan duc la dezastru.

„Era evident pentru toți cei care înțelegem economia că măsurile de austeritate luate de Ilie Bolojan și susținute de USR ne duc în dezastru. Era suficient să îți amintești de 2010. Era suficient să vorbești cu profesioniști (nu cu sectanții USR și cu propagandistii cu ordin pe unitate) și să pui, alături de reducerile de cheltuieli, măsuri de stimulare economică și dezvoltare. Era suficient să vezi cum a crescut România și cum românii au trăit mai bine după măsurile fiscale și economice din 2014–2015! Știam, dar nu am putut să îl oprim – și nu putem nici acum. Pentru că frica de „Sistem” și de atacurile „propagandei” e mai importantă decât datoria față de cei care te votează și care au nevoie de o guvernare inteligentă, pentru binele României!”, mai scrie Victor Ponta.

România intră oficial în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut cu 1,9%

Precizările lui Ponta vin după ce România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după ce Produsul Intern Brut a scăzut două trimestre la rând.

În acest context, Ilie Bolojan susține că „Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții, care ne va duce, în final, la o economie solidă, o creștere sănătoasă și prosperitate reală, pe baza a ceea ce producem, nu prin împrumuturi tot mai multe și tot mai scumpe”. 

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, denunță o „campanie de decredibilizare” a judecătorilor
13:50
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, denunță o „campanie de decredibilizare” a judecătorilor
ULTIMA ORĂ O femeie a ars de vie, blocată într-o mașină electrică în București. Un bărbat a reușit să se salveze, dar a fost rănit
13:31
O femeie a ars de vie, blocată într-o mașină electrică în București. Un bărbat a reușit să se salveze, dar a fost rănit
FLASH NEWS Bolojan dă asigurări că recesiunea tehnică e temporară: „În a doua jumătate a anului, economia își va reveni și inflația va scădea”
13:30
Bolojan dă asigurări că recesiunea tehnică e temporară: „În a doua jumătate a anului, economia își va reveni și inflația va scădea”
Ce destinații romantice din Europa să alegi de Ziua Îndrăgostiților
13:00
Ce destinații romantice din Europa să alegi de Ziua Îndrăgostiților
NEWS ALERT Verdict final pentru Piedone: Înalta Curte menține decizia de incompatibilitate. Nu mai poate ocupa funcții publice timp de 3 ani
12:58
Verdict final pentru Piedone: Înalta Curte menține decizia de incompatibilitate. Nu mai poate ocupa funcții publice timp de 3 ani
ALERTĂ România se duce în cap. Datele Eurostat arată că țara noastră are cea mai mare scădere a PIB-ului din toată Uniunea Europeană
12:44
România se duce în cap. Datele Eurostat arată că țara noastră are cea mai mare scădere a PIB-ului din toată Uniunea Europeană
Mediafax
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Meko și Dorian Popa l-ar fi tocmit pe 'Măcelarul lui Bebino' să-l aranjeze pe Alex Bodi. Au pus preț pe capul musculosului
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Mediafax
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți la bord
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Incendiu puternic în Capitală. Un om a murit, altul este rănit, după ce au rămas blocați într-o mașină electrică
Cancan.ro
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
Ce se întâmplă doctore
Artista, transformată complet! A slăbit enorm în timp record, iar acum se afișează în ținute incendiare
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Rostec trimite BMP-3 către Rusia. Ajută în Ucraina sau ajung la „cimitirul” de 800 de unități distruse?
Descopera.ro
Cum arată ultima suflare a unei stele aflate pe moarte?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
De ce copiii își mănâncă secrețiile nazale?
SPORT Avem programul tricolorilor în Liga Națiunilor! Vom juca iarăși ultimul meci la Zenica, în Bosnia
14:00
Avem programul tricolorilor în Liga Națiunilor! Vom juca iarăși ultimul meci la Zenica, în Bosnia
SCANDAL Băluță îl critică din nou pe Ciucu: „În afară de a plânge în tramvai, nu face nimic”
13:59
Băluță îl critică din nou pe Ciucu: „În afară de a plânge în tramvai, nu face nimic”
VIDEO EXCLUSIV Radu Puchiu, Institutul Aspen: „Nu trebuie să construim doar o Românie digitală, ci o Românie dezvoltată, în care tehnologia să joace un rol clar”
13:39
Radu Puchiu, Institutul Aspen: „Nu trebuie să construim doar o Românie digitală, ci o Românie dezvoltată, în care tehnologia să joace un rol clar”
CONTROVERSĂ Șeful NATO ironizează Rusia la Conferința de Securitate de la München: „Vor să pară urși puternici, dar se mișcă prin Ucraina cu viteza unui melc”
13:29
Șeful NATO ironizează Rusia la Conferința de Securitate de la München: „Vor să pară urși puternici, dar se mișcă prin Ucraina cu viteza unui melc”
CONTROVERSĂ Robert F. Kennedy Jr a explicat de ce nu se „teme de germeni”: „Obișnuiam să inhalez cocaină de pe capacele de toaletă”
12:49
Robert F. Kennedy Jr a explicat de ce nu se „teme de germeni”: „Obișnuiam să inhalez cocaină de pe capacele de toaletă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe