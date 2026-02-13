Prima pagină » Actualitate » Verdict final în cazul tinerilor care au torturat o femeie și au abandonat-o dezbrăcată în stradă. Ce au hotărât judecătorii

Verdict final în cazul tinerilor care au torturat o femeie și au abandonat-o dezbrăcată în stradă. Ce au hotărât judecătorii

13 feb. 2026, 12:29, Actualitate
Verdict final în cazul tinerilor care au torturat o femeie și au abandonat-o dezbrăcată în stradă. Ce au hotărât judecătorii

După aproape patru ani de proces, Curtea de Apel Oradea a pronunțat hotărârea definitivă în dosarul unei agresiuni șocante petrecute în Bihor. Cei trei inculpați, proveniți din familii cunoscute în zonă, au fost condamnați la închisoare cu suspendare, iar despăgubirile pentru victimă au fost majorate la 50.000 de euro, relatează Bihoreanul.

Instanța a respins apelurile formulate atât de procurori, cât și de inculpați împotriva sentinței date anterior de Tribunalul Bihor, apreciind că soluția este legală și temeinică. Singura modificare a vizat cuantumul daunelor morale, care a fost crescut de la 20.000 la 50.000 de euro. Decizia este definitivă.

Bătută, rasă și abandonată în fața casei mamei

Faptele au avut loc în 2021, când victima, contabilă la firma familiei Costa din localitatea Ortiteag, a fost chemată la sediu sub pretext profesional. În realitate, acolo o așteptau Cătălin Butuc și frații Andrada și Florin Costa, care o suspectau că ar fi avut o relație cu tatăl lor.

Potrivit probelor din dosar, femeia a fost agresată cu pumnii, picioarele și un baston telescopic, imobilizată, tunsă și rasă, inclusiv la sprâncene, apoi dezbrăcată complet. Agresorii i-au tăiat hainele, au umilit-o și au forțat-o să urce într-o mașină, după ce i-au pus o zgardă la gât și un prosop în gură. Ulterior, au abandonat-o complet dezbrăcată la poarta locuinței mamei sale, în comuna Măgești.

Cei trei au fost reținuți în octombrie 2021, arestați preventiv și apoi plasați în arest la domiciliu până la începutul anului 2022.

De ce agresorii nu au ajuns după gratii

În august 2025, Tribunalul Bihor a decis condamnarea lor la câte 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare. Judecătorii au invocat trecerea timpului , aproape patru ani de la comiterea faptelor, lipsa antecedentelor penale și faptul că inculpații nu au mai avut alte probleme cu legea între timp.

Instanța a apreciat că aceștia sunt integrați social și prezintă un risc redus de recidivă. În cazul Andradei Costa, între timp căsătorită cu Cătălin Butuc, a fost avută în vedere și situația familială: cei doi au un copil mic cu probleme medicale, iar executarea pedepsei în penitenciar ar fi îngreunat îngrijirea acestuia. Pe lângă pedeapsa cu suspendare, inculpații trebuie să efectueze 100 de zile de muncă în folosul comunității și să participe la programe de reintegrare socială.

AUTORUL RECOMANDĂ

Agresiune într-un liceu din Dâmbovița: Un elev de 17 ani, lovit cu o bâtă de un individ

Profesor din Argeș, reținut într-un dosar de agresiune sexuală asupra unei eleve de 13 ani. Ce i-a făcut minorei

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, denunță o „campanie de decredibilizare” a judecătorilor
13:50
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, denunță o „campanie de decredibilizare” a judecătorilor
ULTIMA ORĂ O femeie a ars de vie, blocată într-o mașină electrică în București. Un bărbat a reușit să se salveze, dar a fost rănit
13:31
O femeie a ars de vie, blocată într-o mașină electrică în București. Un bărbat a reușit să se salveze, dar a fost rănit
FLASH NEWS Bolojan dă asigurări că recesiunea tehnică e temporară: „În a doua jumătate a anului, economia își va reveni și inflația va scădea”
13:30
Bolojan dă asigurări că recesiunea tehnică e temporară: „În a doua jumătate a anului, economia își va reveni și inflația va scădea”
Ce destinații romantice din Europa să alegi de Ziua Îndrăgostiților
13:00
Ce destinații romantice din Europa să alegi de Ziua Îndrăgostiților
NEWS ALERT Verdict final pentru Piedone: Înalta Curte menține decizia de incompatibilitate. Nu mai poate ocupa funcții publice timp de 3 ani
12:58
Verdict final pentru Piedone: Înalta Curte menține decizia de incompatibilitate. Nu mai poate ocupa funcții publice timp de 3 ani
ALERTĂ România se duce în cap. Datele Eurostat arată că țara noastră are cea mai mare scădere a PIB-ului din toată Uniunea Europeană
12:44
România se duce în cap. Datele Eurostat arată că țara noastră are cea mai mare scădere a PIB-ului din toată Uniunea Europeană
Mediafax
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Meko și Dorian Popa l-ar fi tocmit pe 'Măcelarul lui Bebino' să-l aranjeze pe Alex Bodi. Au pus preț pe capul musculosului
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Mediafax
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți la bord
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Incendiu puternic în Capitală. Un om a murit, altul este rănit, după ce au rămas blocați într-o mașină electrică
Cancan.ro
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
Ce se întâmplă doctore
Artista, transformată complet! A slăbit enorm în timp record, iar acum se afișează în ținute incendiare
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Rostec trimite BMP-3 către Rusia. Ajută în Ucraina sau ajung la „cimitirul” de 800 de unități distruse?
Descopera.ro
Cum arată ultima suflare a unei stele aflate pe moarte?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
De ce copiii își mănâncă secrețiile nazale?
SPORT Avem programul tricolorilor în Liga Națiunilor! Vom juca iarăși ultimul meci la Zenica, în Bosnia
14:00
Avem programul tricolorilor în Liga Națiunilor! Vom juca iarăși ultimul meci la Zenica, în Bosnia
SCANDAL Băluță îl critică din nou pe Ciucu: „În afară de a plânge în tramvai, nu face nimic”
13:59
Băluță îl critică din nou pe Ciucu: „În afară de a plânge în tramvai, nu face nimic”
VIDEO EXCLUSIV Radu Puchiu, Institutul Aspen: „Nu trebuie să construim doar o Românie digitală, ci o Românie dezvoltată, în care tehnologia să joace un rol clar”
13:39
Radu Puchiu, Institutul Aspen: „Nu trebuie să construim doar o Românie digitală, ci o Românie dezvoltată, în care tehnologia să joace un rol clar”
CONTROVERSĂ Șeful NATO ironizează Rusia la Conferința de Securitate de la München: „Vor să pară urși puternici, dar se mișcă prin Ucraina cu viteza unui melc”
13:29
Șeful NATO ironizează Rusia la Conferința de Securitate de la München: „Vor să pară urși puternici, dar se mișcă prin Ucraina cu viteza unui melc”
CONTROVERSĂ Robert F. Kennedy Jr a explicat de ce nu se „teme de germeni”: „Obișnuiam să inhalez cocaină de pe capacele de toaletă”
12:49
Robert F. Kennedy Jr a explicat de ce nu se „teme de germeni”: „Obișnuiam să inhalez cocaină de pe capacele de toaletă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe