Verdict final în cazul tinerilor care au torturat o femeie și au abandonat-o dezbrăcată în stradă. Ce au hotărât judecătorii

După aproape patru ani de proces, Curtea de Apel Oradea a pronunțat hotărârea definitivă în dosarul unei agresiuni șocante petrecute în Bihor. Cei trei inculpați, proveniți din familii cunoscute în zonă, au fost condamnați la închisoare cu suspendare, iar despăgubirile pentru victimă au fost majorate la 50.000 de euro, relatează Bihoreanul.

Instanța a respins apelurile formulate atât de procurori, cât și de inculpați împotriva sentinței date anterior de Tribunalul Bihor, apreciind că soluția este legală și temeinică. Singura modificare a vizat cuantumul daunelor morale, care a fost crescut de la 20.000 la 50.000 de euro. Decizia este definitivă.

Bătută, rasă și abandonată în fața casei mamei

Faptele au avut loc în 2021, când victima, contabilă la firma familiei Costa din localitatea Ortiteag, a fost chemată la sediu sub pretext profesional. În realitate, acolo o așteptau Cătălin Butuc și frații Andrada și Florin Costa, care o suspectau că ar fi avut o relație cu tatăl lor.

Potrivit probelor din dosar, femeia a fost agresată cu pumnii, picioarele și un baston telescopic, imobilizată, tunsă și rasă, inclusiv la sprâncene, apoi dezbrăcată complet. Agresorii i-au tăiat hainele, au umilit-o și au forțat-o să urce într-o mașină, după ce i-au pus o zgardă la gât și un prosop în gură. Ulterior, au abandonat-o complet dezbrăcată la poarta locuinței mamei sale, în comuna Măgești.

Cei trei au fost reținuți în octombrie 2021, arestați preventiv și apoi plasați în arest la domiciliu până la începutul anului 2022.

De ce agresorii nu au ajuns după gratii

În august 2025, Tribunalul Bihor a decis condamnarea lor la câte 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare. Judecătorii au invocat trecerea timpului , aproape patru ani de la comiterea faptelor, lipsa antecedentelor penale și faptul că inculpații nu au mai avut alte probleme cu legea între timp.

Instanța a apreciat că aceștia sunt integrați social și prezintă un risc redus de recidivă. În cazul Andradei Costa, între timp căsătorită cu Cătălin Butuc, a fost avută în vedere și situația familială: cei doi au un copil mic cu probleme medicale, iar executarea pedepsei în penitenciar ar fi îngreunat îngrijirea acestuia. Pe lângă pedeapsa cu suspendare, inculpații trebuie să efectueze 100 de zile de muncă în folosul comunității și să participe la programe de reintegrare socială.

