Verdict final pentru Piedone: Înalta Curte menține decizia de incompatibilitate. Nu mai poate ocupa funcții publice timp de 3 ani

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv demersurile lui Cristian Popescu Piedone și a menținut hotărârea de incompatibilitate stabilită anterior de Curtea de Apel București, relateză G4Media. Decizia produce efecte imediate, inclusiv interdicția de a ocupa funcții publice.

Interdicție de a ocupa funcții publice timp de 3 ani

Hotărârea instanței supreme confirmă soluția pronunțată în 2024, după ce și Curtea de Apel i-a respins apelul. Astfel, verdictul rămâne definitiv.

Potrivit Legii 176/2010, persoanele declarate incompatibile sau aflate în conflict de interese nu mai pot ocupa funcții publice pentru o perioadă de trei ani de la data rămânerii definitive a hotărârii. O decizie a Curții Constituționale a stabilit că interdicția vizează orice funcție publică, nu doar cea în care a fost constatată incompatibilitatea.

Cristian Popescu Piedone a fost declarat în conflict de interese administrativ de Agenția Națională de Integritate în 2024, după ce și-ar fi numit ginerele într-o comisie privind vânzarea spațiilor comerciale.

Separat de acest dosar, fostul edil a intrat și în atenția DNA în vara lui 2025, într-un caz care vizează suspiciuni legate de avertizarea unor operatori economici înaintea unui control al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. În acel dosar, el a fost plasat sub control judiciar.

