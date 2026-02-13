Prima pagină » Actualitate » Verdict final pentru Piedone: Înalta Curte menține decizia de incompatibilitate. Nu mai poate ocupa funcții publice timp de 3 ani

Verdict final pentru Piedone: Înalta Curte menține decizia de incompatibilitate. Nu mai poate ocupa funcții publice timp de 3 ani

13 feb. 2026, 12:58, Actualitate
Verdict final pentru Piedone: Înalta Curte menține decizia de incompatibilitate. Nu mai poate ocupa funcții publice timp de 3 ani

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv demersurile lui Cristian Popescu Piedone și a menținut hotărârea de incompatibilitate stabilită anterior de Curtea de Apel București, relateză G4Media. Decizia produce efecte imediate, inclusiv interdicția de a ocupa funcții publice.

Interdicție de a ocupa funcții publice timp de 3 ani

Hotărârea instanței supreme confirmă soluția pronunțată în 2024, după ce și Curtea de Apel i-a respins apelul. Astfel, verdictul rămâne definitiv.

Potrivit Legii 176/2010, persoanele declarate incompatibile sau aflate în conflict de interese nu mai pot ocupa funcții publice pentru o perioadă de trei ani de la data rămânerii definitive a hotărârii. O decizie a Curții Constituționale a stabilit că interdicția vizează orice funcție publică, nu doar cea în care a fost constatată incompatibilitatea.

Cristian Popescu Piedone a fost declarat în conflict de interese administrativ de Agenția Națională de Integritate în 2024, după ce și-ar fi numit ginerele într-o comisie privind vânzarea spațiilor comerciale.

Separat de acest dosar, fostul edil a intrat și în atenția DNA în vara lui 2025, într-un caz care vizează suspiciuni legate de avertizarea unor operatori economici înaintea unui control al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. În acel dosar, el a fost plasat sub control judiciar.

AUTORUL RECOMANDĂ

DNA a deschis un nou dosar pe numele lui Piedone. Cum l-au supravegheat procurorii pe fostul șef ANPC

Dosarul DNA, cazul Piedone: „Bă, nimica nu-i perfect!” La 5 zile după ce DNA l-a pus sub control judiciar pe Piedone, fostul președinte ANPC plănuia să dea în judecată procurorii anticorupție

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, denunță o „campanie de decredibilizare” a judecătorilor
13:50
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, denunță o „campanie de decredibilizare” a judecătorilor
ULTIMA ORĂ O femeie a ars de vie, blocată într-o mașină electrică în București. Un bărbat a reușit să se salveze, dar a fost rănit
13:31
O femeie a ars de vie, blocată într-o mașină electrică în București. Un bărbat a reușit să se salveze, dar a fost rănit
FLASH NEWS Bolojan dă asigurări că recesiunea tehnică e temporară: „În a doua jumătate a anului, economia își va reveni și inflația va scădea”
13:30
Bolojan dă asigurări că recesiunea tehnică e temporară: „În a doua jumătate a anului, economia își va reveni și inflația va scădea”
Ce destinații romantice din Europa să alegi de Ziua Îndrăgostiților
13:00
Ce destinații romantice din Europa să alegi de Ziua Îndrăgostiților
ALERTĂ România se duce în cap. Datele Eurostat arată că țara noastră are cea mai mare scădere a PIB-ului din toată Uniunea Europeană
12:44
România se duce în cap. Datele Eurostat arată că țara noastră are cea mai mare scădere a PIB-ului din toată Uniunea Europeană
REVOLTĂTOR Locatarii de la blocurile distruse de explozia din Rahova sunt revoltați. „Am primit facturi, deși nu mai locuim acolo”
12:44
Locatarii de la blocurile distruse de explozia din Rahova sunt revoltați. „Am primit facturi, deși nu mai locuim acolo”
Mediafax
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Meko și Dorian Popa l-ar fi tocmit pe 'Măcelarul lui Bebino' să-l aranjeze pe Alex Bodi. Au pus preț pe capul musculosului
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Mediafax
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți la bord
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Incendiu puternic în Capitală. Un om a murit, altul este rănit, după ce au rămas blocați într-o mașină electrică
Cancan.ro
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
Ce se întâmplă doctore
Artista, transformată complet! A slăbit enorm în timp record, iar acum se afișează în ținute incendiare
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Rostec trimite BMP-3 către Rusia. Ajută în Ucraina sau ajung la „cimitirul” de 800 de unități distruse?
Descopera.ro
Cum arată ultima suflare a unei stele aflate pe moarte?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
De ce copiii își mănâncă secrețiile nazale?
SPORT Avem programul tricolorilor în Liga Națiunilor! Vom juca iarăși ultimul meci la Zenica, în Bosnia
14:00
Avem programul tricolorilor în Liga Națiunilor! Vom juca iarăși ultimul meci la Zenica, în Bosnia
SCANDAL Băluță îl critică din nou pe Ciucu: „În afară de a plânge în tramvai, nu face nimic”
13:59
Băluță îl critică din nou pe Ciucu: „În afară de a plânge în tramvai, nu face nimic”
VIDEO EXCLUSIV Radu Puchiu, Institutul Aspen: „Nu trebuie să construim doar o Românie digitală, ci o Românie dezvoltată, în care tehnologia să joace un rol clar”
13:39
Radu Puchiu, Institutul Aspen: „Nu trebuie să construim doar o Românie digitală, ci o Românie dezvoltată, în care tehnologia să joace un rol clar”
CONTROVERSĂ Șeful NATO ironizează Rusia la Conferința de Securitate de la München: „Vor să pară urși puternici, dar se mișcă prin Ucraina cu viteza unui melc”
13:29
Șeful NATO ironizează Rusia la Conferința de Securitate de la München: „Vor să pară urși puternici, dar se mișcă prin Ucraina cu viteza unui melc”
CONTROVERSĂ Robert F. Kennedy Jr a explicat de ce nu se „teme de germeni”: „Obișnuiam să inhalez cocaină de pe capacele de toaletă”
12:49
Robert F. Kennedy Jr a explicat de ce nu se „teme de germeni”: „Obișnuiam să inhalez cocaină de pe capacele de toaletă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe