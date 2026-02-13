Prima pagină » Știri externe » Robert F. Kennedy Jr a explicat de ce nu se „teme de germeni”: „Obișnuiam să inhalez cocaină de pe capacele de toaletă”

Robert F. Kennedy Jr a explicat de ce nu se „teme de germeni”: „Obișnuiam să inhalez cocaină de pe capacele de toaletă”

13 feb. 2026, 12:49, Știri externe
Robert F. Kennedy Jr a explicat de ce nu se „teme de germeni”: „Obișnuiam să inhalez cocaină de pe capacele de toaletă”

O discuție a secretarului sănătăţii din SUA, Robert F. Kennedy Jr., cu comediantul și podcasterul Theo Von, simpatizant al mișcării MAGA, a devenit virală pe rețelele de socializare. Omul pe care președintele american Donald Trump l-a ales să conducă Departamentul de Sănătate și Servicii Umane (HHS) al SUA i-a spus lui Theo Von de ce nu este germofob, iar declarația sa a fost destul de surprinzătoare.

„Nu mi-e frică de microbi! Obișnuiam să inhalez cocaină de pe capacele de toaletă!”, a mărturisit Robert F. Kennedy Jr. în timpul podcastului lui Theo Von.

Cei doi au discutat despre trecutul comun, marcat de abuzul de droguri și despre cum au participat la întâlniri de sprijin împreună, înainte ca acestea să fie anulate din cauza pandemiei COVID. Ulterior, au mărturisit cei doi, au format un grup „informal“ care a continuat să se întâlnească în timpul pandemiei.

Kennedy a reflectat asupra deceniilor petrecute în recuperare după abuzul de alcool și substanțe.

„Nu mi-e frică de germeni… Obișnuiam să inhalez cocaină de pe scaunele de toaletă”. „Știu că această boală mă va ucide”, a continuat el, referindu-se la dependență. „Dacă nu o fac, dacă nu o tratez, ceea ce înseamnă pentru mine să merg la întâlniri în fiecare zi, este pur și simplu rău pentru viața mea.”

Protect Our Care, o organizație non-profit care luptă pentru asistență medicală accesibilă în SUA, a cerut demisia lui Kennedy după interviu.

Într-o declarație, organizația a afirmat că acesta este „cea mai periculoasă, depășită și nepotrivită persoană care a condus vreodată o agenție federală atât de importantă, care are puterea de a decide asupra vieții și morții”.

Kennedy a vorbit deschis despre dependența sa de droguri din trecut, care a început după ce tatăl său, numit tot Robert F. Kennedy, a fost asasinat în iunie 1968 în Los Angeles, California. A fost arestat de două ori pentru infracțiuni legate de droguri; pentru posesie de canabis în 1970 și pentru posesie de heroină în 1983.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Donald Trump semnează Legea „Lapte integral pentru copii sănătoși”. Ce a discutat cu copiii în Biroul Oval și cu laptele pe masă

Droguri noi pe lista substanțelor interzise în România. Care sunt noile substanţe de pe listă

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Șeful NATO ironizează Rusia la Conferința de Securitate de la München: „Vor să pară urși puternici, dar se mișcă prin Ucraina cu viteza unui melc”
13:29
Șeful NATO ironizează Rusia la Conferința de Securitate de la München: „Vor să pară urși puternici, dar se mișcă prin Ucraina cu viteza unui melc”
CONTROVERSĂ O nouă întâlnire Trump-Putin ar putea avea loc anul acesta. Kremlinul vrea să-l invite pe președintele SUA la Moscova. Când ar avea loc întâlnirea
12:17
O nouă întâlnire Trump-Putin ar putea avea loc anul acesta. Kremlinul vrea să-l invite pe președintele SUA la Moscova. Când ar avea loc întâlnirea
POLITICĂ Retragerea ICE din Minneapolis, ordonată de Trump, complică negocierile democraților din Congres, înaintea unui posibil „shutdown guvernamental”
11:51
Retragerea ICE din Minneapolis, ordonată de Trump, complică negocierile democraților din Congres, înaintea unui posibil „shutdown guvernamental”
FLASH NEWS Încă o țară europeană interzice accesul minorilor pe rețelele de socializare. Ce state s-au alăturat tendinței pornite de Australia și ce măsuri sunt nevoite să ia platformele
11:41
Încă o țară europeană interzice accesul minorilor pe rețelele de socializare. Ce state s-au alăturat tendinței pornite de Australia și ce măsuri sunt nevoite să ia platformele
POLITICĂ Olanda cere retragerea dreptului de vot pentru Ungaria și Slovacia în UE: „Propunem simplificarea procedurii activării Articolul 7 din Tratatul UE”
11:11
Olanda cere retragerea dreptului de vot pentru Ungaria și Slovacia în UE: „Propunem simplificarea procedurii activării Articolul 7 din Tratatul UE”
ACUZAȚII Scandal sexual și acuzații de spionaj înaintea alegerilor din Ungaria. Péter Magyar vorbește despre un kompromat cu o „casetă în stil rusesc”
10:27
Scandal sexual și acuzații de spionaj înaintea alegerilor din Ungaria. Péter Magyar vorbește despre un kompromat cu o „casetă în stil rusesc”
Mediafax
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Meko și Dorian Popa l-ar fi tocmit pe 'Măcelarul lui Bebino' să-l aranjeze pe Alex Bodi. Au pus preț pe capul musculosului
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Mediafax
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți la bord
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Incendiu puternic în Capitală. Un om a murit, altul este rănit, după ce au rămas blocați într-o mașină electrică
Cancan.ro
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
Ce se întâmplă doctore
Artista, transformată complet! A slăbit enorm în timp record, iar acum se afișează în ținute incendiare
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Rostec trimite BMP-3 către Rusia. Ajută în Ucraina sau ajung la „cimitirul” de 800 de unități distruse?
Descopera.ro
Cum arată ultima suflare a unei stele aflate pe moarte?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
De ce copiii își mănâncă secrețiile nazale?
SPORT Avem programul tricolorilor în Liga Națiunilor! Vom juca iarăși ultimul meci la Zenica, în Bosnia
14:00
Avem programul tricolorilor în Liga Națiunilor! Vom juca iarăși ultimul meci la Zenica, în Bosnia
SCANDAL Băluță îl critică din nou pe Ciucu: „În afară de a plânge în tramvai, nu face nimic”
13:59
Băluță îl critică din nou pe Ciucu: „În afară de a plânge în tramvai, nu face nimic”
NEWS ALERT Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, denunță o „campanie de decredibilizare” a judecătorilor
13:50
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, denunță o „campanie de decredibilizare” a judecătorilor
VIDEO EXCLUSIV Radu Puchiu, Institutul Aspen: „Nu trebuie să construim doar o Românie digitală, ci o Românie dezvoltată, în care tehnologia să joace un rol clar”
13:39
Radu Puchiu, Institutul Aspen: „Nu trebuie să construim doar o Românie digitală, ci o Românie dezvoltată, în care tehnologia să joace un rol clar”
ULTIMA ORĂ O femeie a ars de vie, blocată într-o mașină electrică în București. Un bărbat a reușit să se salveze, dar a fost rănit
13:31
O femeie a ars de vie, blocată într-o mașină electrică în București. Un bărbat a reușit să se salveze, dar a fost rănit
FLASH NEWS Bolojan dă asigurări că recesiunea tehnică e temporară: „În a doua jumătate a anului, economia își va reveni și inflația va scădea”
13:30
Bolojan dă asigurări că recesiunea tehnică e temporară: „În a doua jumătate a anului, economia își va reveni și inflația va scădea”

Cele mai noi

Trimite acest link pe