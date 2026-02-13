Robert F. Kennedy Jr a explicat de ce nu se „teme de germeni”: „Obișnuiam să inhalez cocaină de pe capacele de toaletă”

O discuție a secretarului sănătăţii din SUA, Robert F. Kennedy Jr., cu comediantul și podcasterul Theo Von, simpatizant al mișcării MAGA, a devenit virală pe rețelele de socializare. Omul pe care președintele american Donald Trump l-a ales să conducă Departamentul de Sănătate și Servicii Umane (HHS) al SUA i-a spus lui Theo Von de ce nu este germofob, iar declarația sa a fost destul de surprinzătoare.

„Nu mi-e frică de microbi! Obișnuiam să inhalez cocaină de pe capacele de toaletă!”, a mărturisit Robert F. Kennedy Jr. în timpul podcastului lui Theo Von.

Cei doi au discutat despre trecutul comun, marcat de abuzul de droguri și despre cum au participat la întâlniri de sprijin împreună, înainte ca acestea să fie anulate din cauza pandemiei COVID. Ulterior, au mărturisit cei doi, au format un grup „informal“ care a continuat să se întâlnească în timpul pandemiei.

Kennedy a reflectat asupra deceniilor petrecute în recuperare după abuzul de alcool și substanțe.

„Nu mi-e frică de germeni… Obișnuiam să inhalez cocaină de pe scaunele de toaletă”. „Știu că această boală mă va ucide”, a continuat el, referindu-se la dependență. „Dacă nu o fac, dacă nu o tratez, ceea ce înseamnă pentru mine să merg la întâlniri în fiecare zi, este pur și simplu rău pentru viața mea.”

Protect Our Care, o organizație non-profit care luptă pentru asistență medicală accesibilă în SUA, a cerut demisia lui Kennedy după interviu.

Într-o declarație, organizația a afirmat că acesta este „cea mai periculoasă, depășită și nepotrivită persoană care a condus vreodată o agenție federală atât de importantă, care are puterea de a decide asupra vieții și morții”.

Kennedy a vorbit deschis despre dependența sa de droguri din trecut, care a început după ce tatăl său, numit tot Robert F. Kennedy, a fost asasinat în iunie 1968 în Los Angeles, California. A fost arestat de două ori pentru infracțiuni legate de droguri; pentru posesie de canabis în 1970 și pentru posesie de heroină în 1983.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Donald Trump semnează Legea „Lapte integral pentru copii sănătoși”. Ce a discutat cu copiii în Biroul Oval și cu laptele pe masă

Droguri noi pe lista substanțelor interzise în România. Care sunt noile substanţe de pe listă