Cele mai bune stațiuni de schi din România pentru familii cu copii

Multe familii își doresc să meargă în vacanță la schi. În România sunt stațiuni ideale pentru fmiliile cu copii.

Pentru familiile cu copii care vor să se bucure de vacanță și să practice sporturi de iarnă, multe stațiuni montane din țara noastră oferă astfel de facilități.

În Poiana Brașov, prețurile pentru skipass pentru copii, tur-retur, pentru o oră, încep de la 70 de lei. La Predeal, tarifele pentru skipass pentru copii pornesc de la 50 de lei, pentru o oră, tur-retur, informează click.ro.

La Bușteni, prețurile pentru skipass pentru copii încep de la 85 de lei pe oră, tur-retur. În Azuga, Transalpina și Straja, în funcție de stațiune și de tipul de activitate, prețurile pentru skipass-uri pentru copii variază între 50 și 85 de lei pe oră, tur-retur.

În stațiunile de munte din România, pe lângă schi, familiile au parte și de alte activități precum snowboarding, sesiuni de patinaj pe gheață, drumeții, plimbări cu sania și multe altele.

Cât costă o minivacanță de trei nopți pentru o familie cu copii

Pentru o vacanță de trei nopți, o familie cu un copil poate plăti aproximativ 1.500 – 1.800 de lei pentru cazare la Poiana Brașov, în funcție de tipul camerei și facilități, mai notează sursa citată anterior. În Sinaia, prețurile sunt similare, între 1.400 și 1.700 de lei pentru aceeași durată, cu mic dejun inclus. La Transalpina și Straja, tarifele sunt puțin mai accesibile, între 1.200 și 1.500 de lei pentru o familie cu un copil.

Pentru familiile cu doi copii, costurile cresc proporțional, ajungând la 1.800 – 2.200 de lei în Poiana Brașov, 1.700 – 2.000 de lei în Sinaia și între 1.500 – 1.800 de lei în Transalpina și Straja, incluzând cazare și mic dejun.