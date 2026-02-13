Prima pagină » Știri externe » O nouă întâlnire Trump-Putin ar putea avea loc anul acesta. Kremlinul vrea să-l invite pe președintele SUA la Moscova. Când ar avea loc întâlnirea

13 feb. 2026, 12:17, Știri externe
Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a exclus posibilitatea de a-l invita pe președintele american Donald Trump la parada de „Ziua Victoriei”, care va avea loc, la Moscova, în luna mai a acestui an, relatează agenția TASS.

„În ceea ce-l privește pe Trump, vom vedea – cel puțin, îl vom întreba dacă poate participa”, a răspuns Dmitri Peskov într-un interviu acordat agenției TASS, la întrebarea dacă liderul american va fi invitat la parada militară de Ziua Victoriei care va avea loc în curând la Moscova.

Vorbind mai pe larg despre evenimentele comemorative, el a amintit că „recent am sărbătorit o aniversare importantă, iar la Moscova au avut loc evenimente de amploare”.

„Au fost numeroși oaspeți străini, iar președintele Vladimir Putin i-a întâmpinat pe toți”, a spus Peskov, adăugând că evenimentele au servit și ca platformă pentru contacte bilaterale.

„A fost o serie de evenimente internaționale de amploare. Desigur, ar fi dificil să se atingă aceeași amploare în fiecare an, dar Ziua Victoriei a fost, este și va continua să fie sărbătorită. Și vor fi cu siguranță oaspeți internaționali, inclusiv lideri ai CSI. Mulți dintre ei se alătură nouă pentru sărbătorile Zilei Victoriei ori de câte ori programul lor le permite”, a adăugat el.

Ultima dată când Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit față în față a fost la summitul din Alaska din august 2025. Trump a spus atunci că a avut o întâlnire „foarte productivă” cu Putin, cu care are o „relație fantastică”. Trump i-a promis lui „Vladimir“ că „ne revedem curând”, la care Putin a replicat că următoarea întâlnire ar putea avea loc la Moscova.

