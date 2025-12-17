(P) Lucrările pe DJ 602 Domneşti sunt în derulare. Vor fi amenajate piste de biciclete cu o lungime de 13 km

Asfaltare, canalizare pluvială, piste de biciclete, alveole pentru spațiu verde, trotuare și accese proprietăți ar fi, pe scurt, cei 6,7 kilometri de drum județean aflaţi în curs de modernizare.

Vor mai fi amenjatate piste de biciclete, pe o distanţă de 13 km și încă 13 kilometri de trotuare, într-o investiție a Consiliului Județean Ilfov, prin accesare de fonduri europene.

Acest tronson de drum face legătura între Centura București și DJ 401A.

Este un drum foarte important pentru mobilitatea și infrastructura edilitară din această zonă a Ilfovului, tranzitează localitatea Domnești, deci deservește peste 12 mii de oameni.

Lucrările au debutat în luna octombrie a acestui an și urmează să se încheie spre finalul anului viitor, spun cei de la CJ Ilfov.

