Victor Ponta: „Valul MAGA a ajuns și la noi. Oamenii l-au votat pe Călin Georgescu, dar valul a fost oprit”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, a vorbit despre schimbarea de direcție venită din Statele Unite și despre felul în care aceasta afectează Europa. Discuția a pornit de la noua strategie de securitate americană și de la ideea revenirii la statele-națiune. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Noi am rămas cu Moldova și cu Ucraina”

Marius Tucă a susținut că schimbarea majoră vine din Statele Unite. El a menționat noua strategie de securitate națională a americanilor, care ar îndemna țările europene să își recapete suveranitatea și să se opună deciziilor luate la Bruxelles.

Marius Tucă: „Tsunami vine din America. Noua strategie de securitate națională a americanilor îndeamnă țările europene să redevină state-națiune și să lupte cu Bruxelles.” Victor Ponta: „Da. Polonia, Slovacia, Cehia, Ungaria, Italia merg în direcția asta. Noi am rămas cu Moldova și cu Ucraina.”

Valul a ajuns deja. Lumea l-a votat pe Călin Georgescu

Ponta spune că acest val din occident nu doar că a ajuns, ci a fost deja vizibil în rezultatele electorale de anul trecut.