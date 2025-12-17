Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Valul MAGA a ajuns și la noi. Oamenii l-au votat pe Călin Georgescu, dar valul a fost oprit”

Victor Ponta: „Valul MAGA a ajuns și la noi. Oamenii l-au votat pe Călin Georgescu, dar valul a fost oprit”

Alexandra Anton Marinescu
17 dec. 2025, 11:30, Marius Tucă Show
Victor Ponta: „Valul MAGA a ajuns și la noi. Oamenii l-au votat pe Călin Georgescu, dar valul a fost oprit”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, a vorbit despre schimbarea de direcție venită din Statele Unite și despre felul în care aceasta afectează Europa. Discuția a pornit de la noua strategie de securitate americană și de la ideea revenirii la statele-națiune. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Noi am rămas cu Moldova și cu Ucraina”

Marius Tucă a susținut că schimbarea majoră vine din Statele Unite. El a menționat noua strategie de securitate națională a americanilor, care ar îndemna țările europene să își recapete suveranitatea și să se opună deciziilor luate la Bruxelles.

Marius Tucă: „Tsunami vine din America. Noua strategie de securitate națională a americanilor îndeamnă țările europene să redevină state-națiune și să lupte cu Bruxelles.”

Victor Ponta: „Da. Polonia, Slovacia, Cehia, Ungaria, Italia merg în direcția asta. Noi am rămas cu Moldova și cu Ucraina.”

Valul a ajuns deja. Lumea l-a votat pe Călin Georgescu

Ponta spune că acest val din occident nu doar că a ajuns, ci a fost deja vizibil în rezultatele electorale de anul trecut.

Marius Tucă: „Și la noi crezi că va ajunge valul ăsta?”

Victor Ponta: „Valul, săracul, a ajuns. A ajuns de când l-a votat lumea pe Călin Georgescu pe primul loc. La noi nu s-a pus baraj. S-a aruncat.”

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Victor Ponta: „Noi nu o să știm adevărul despre anularea alegerilor decât dacă Nicușor Dan se ține de cuvânt și desecretizează ședința CSAT”
10:30
Victor Ponta: „Noi nu o să știm adevărul despre anularea alegerilor decât dacă Nicușor Dan se ține de cuvânt și desecretizează ședința CSAT”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Bătălia este pentru a prelua puterea la DNA, la Înalta Curte, dar și de a prelua puterea peste Nicușor Dan”
10:00
Victor Ponta: „Bătălia este pentru a prelua puterea la DNA, la Înalta Curte, dar și de a prelua puterea peste Nicușor Dan”
VIDEO Victor Ponta: „Dacă se amestecau serviciile în lupta pentru Justiție, erau 100.000 de oameni la protest”
08:00
Victor Ponta: „Dacă se amestecau serviciile în lupta pentru Justiție, erau 100.000 de oameni la protest”
ACTUALITATE Răzvan Savaliuc: „Pe 30 martie expiră mandatelor șefilor DNA și parchetelor. Înalta Curte impune respectarea legii și o practică unitară”
07:30
Răzvan Savaliuc: „Pe 30 martie expiră mandatelor șefilor DNA și parchetelor. Înalta Curte impune respectarea legii și o practică unitară”
ACTUALITATE Valentin Stan: Anularea alegerilor trebuie probată pe ceea ce a găsit CSAT-ul în documentele serviciilor.
07:00
Valentin Stan: Anularea alegerilor trebuie probată pe ceea ce a găsit CSAT-ul în documentele serviciilor.
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Curtea Internațională de Justiție a aprobat cererea Rusiei pentru investigarea unui genocid în Ucraina, genocid făcut de ucraineni
06:30
Valentin Stan: Curtea Internațională de Justiție a aprobat cererea Rusiei pentru investigarea unui genocid în Ucraina, genocid făcut de ucraineni
Mediafax
Unde petrec românii sărbătorile de iarnă? Patru din 10 hoteluri au grad de ocupare sub 50% de Crăciun și Revelion
Digi24
Trump are „personalitate de alcoolic”, JD Vance e conspiraționist și Musk e un ciudat. Dezvăluiri ale șefei de cabinet de la Casa Albă
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Mediafax
Cum să dormi mai bine: Obiceiuri susținute de știință care te pot ajuta să ai un somn cu adevărat odihnitor
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
De ce creierul preferă să țină minte gândurile și experiențele negative?

Cele mai noi