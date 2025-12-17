Marea Britanie ar putea ajunge la un acord oficial pentru a se alătura din nou programului european de schimb de studenți Erasmus, iar participarea urmează să fie reluată din ianuarie 2027. Guvernul britanic urmează să confirme detaliile acordului astăzi, după negocieri intense între Londra și Bruxelles pentru resetarea relațiilor post-Brexit.

Progresul înregistrat în ceea ce privește programul Erasmus va ajuta guvernul britanic să demonstreze progrese în eforturile sale de îmbunătățire a relațiilor cu UE, după ce Keir Starmer a declarat luna trecută că „trebuie să ne apropiem” de blocul comunitar și în contextul în care opinia publică s-a relaxat.

Se crede că miniștrii din Regatul Unit sunt dornici să extindă beneficiile programului dincolo de schimburile academice tradiționale de studenți, la o parte mai largă a populației, inclusiv în zonele în care se votează pentru ieșirea din UE.

Studenții britanici vor putea studia la universități din Europa fără taxe suplimentare, plătind aceleași taxe ca la universitatea lor de origine. În oglindă, studenții din Uniunea Europeană care vin în Marea Britanie vor beneficia de taxe echivalente cu cele ale studenților europeni. Se estimează că participarea la programul Erasmus va costa bugetul britanic aproximativ 200 de milioane de lire sterline pe an. UE a oferit o reducere de 30% a taxelor de membru pentru primul an de participare (2027) pentru a facilita tranziția.

Marea Britanie a părăsit programul Erasmus în 2021

Regatul Unit a renunțat la programul Erasmus după Brexit, când Boris Johnson a susținut că programul nu oferă un raport calitate-preț avantajos. Guvernul laburist a fost de acord să redeschidă negocierile la summitul Regatul Unit-UE din luna mai a anului trecut și a încercat să reducă costul participării Regatului Unit. Înainte de Brexit, Regatul Unit contribuia net la acest program, cu mai mulți studenți europeni venind în Marea Britanie decât studenți britanici care studiau în străinătate. Până acum, Marea Britanie a folosit propriul program, Turing Scheme, care avea un domeniul de aplicare global, dar care nu era reciproc (nu permitea studenții străini în Marea Britanie).

Comisia Europeană a alocat pentru anul 2026 aproximativ 5.2 miliarde de euro. În anul 2024 au fost peste 1,5 milioane de participanți la programul Erasmus, cu peste 34.400 de proiecte și un accent puternic pe incluziune.

