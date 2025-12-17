Prima pagină » Știri politice » Premierul Ilie Bolojan vrea ca vârsta de pensionare să fie la fel pentru toată lumea: „Trebuie să eliminăm posibilitățile de pensionare anticipată”

17 dec. 2025, 12:06, Știri politice
Premierul Ilie Bolojan vrea ca toți românii să se pensioneze la 65 de ani. El spune că actualele politici sociale permit prea ușor evitarea muncii și pun o presiune mare pe bugetul statului. În acest context, Bolojan anunță că intenționează să elimine pensionările anticipate, să verifice mai atent concediile medicale și să schimbe modul în care sunt acordate indemnizațiile de handicap.

„Trebuie să eliminăm posibilitățile de pensionare anticipată și să ducem toate pensionările cât mai aproape de vârsta standard de 65 de ani, în așa fel încât să avem mai mulți oameni și mai mulți oameni de calitate în economia reală. În condițiile în care te poți pensiona la 48-50 de ani, da, gândiți-vă că atunci când ești la maturitate profesională, oamenii când ar putea întoarce comunității acumularea pe care au făcut-o în 20-25 de ani, ei pleacă la vârful maturității personale în pensie”, a declarat premierul într-un interviu acordat într-un podcast realizat de Andi Moisescu.

Premierul a spus că statul trebuie să dea un mesaj clar: munca trebuie să fie normalitatea, iar ajutorul social doar o soluție de moment. „Trebuie să descurajăm nemunca și să recompensăm munca. Asta înseamnă legi clare, care să susțină munca reală din economie și să sancționeze orice încercare de a ocoli munca”, a declarat Bolojan.

„Avem aproape un milion de beneficiari de indemnizație de handicap”

În legătură cu indemnizațiile de handicap, Ilie Bolojan a declarat că acestea ridică semne serioase de întrebare. „Suntem în situația în care avem peste 950.000 de persoane care beneficiază de indemnizație de handicap. Deci aproape un milion de români sunt în această situație”, a afirmat Bolojan.

El a precizat că datele statistice arată anomalii clare în anumite zone.

 „În mod evident este mult și, din analizele statistice, se vede că în anumite comunități, în anumite domenii, aceste cifre ies din orice statistică”, a spus premierul, lucru care indică existența unor mecanisme prin care persoane apte de muncă evită activitatea economică.

Cele mai noi