Coaliția, pe ace după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Liderii partidelor discută salariul minim și bugetul pe 2026

Votul PSD alături de AUR pentru adoptarea moțiunii simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a scos la suprafață fisuri majore din coaliția de guvernare. Acum, i se pune sub semnul întrebării capacitatea de a funcționa. Miercuri, în cadrul ședinței de coaliție, va fi discutat „gestul” PSD. Tot în ședință vor fi discutate și două subiecte presante: salariul minim și bugetul pe 2026.

Pozițiile partidelor din coaliție după votul PSD împotriva ministrei USR

Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, spune că votul senatorilor PSD a fost împotriva managementului Dianei Buzoianu.

„Să știți că sunt parte sau nu sau e PSD-ul parte sau nu a unei coaliții, în primul rând, trebuie să răspundem față de oamenii aceia dincolo de anumite hârtii. Și da, noi ieri am amendat acest management catastrofal”, a spus Grindeanu, la Parlament.

Grindeanu spune că oricare ministru ar face vreo gafă sau „va pune în pericol oamenii din România”, vor acționa în același mod.

„Noi am transmis cât se poate de transparent deciziile noastre, fără să ne ascundem. Vă spun că, dacă săptămâna viitoare e vreun ministru, alt ministru, care va pune în pericol sau va priva de anumite drepturi și de anumite servicii esențiale oamenii în România, în același mod vom acționa”, a transmis liderul PSD.

Tot marți, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că votul dat de parlamentarii PSD la moțiunea simplă din Senat împotriva ministrului Mediului va fi, cel mai probabil, un subiect pe agenda ședinței coaliției de miercuri.