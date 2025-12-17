Prima pagină » Știri politice » Coaliția, pe ace după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Liderii partidelor discută salariul minim și bugetul pe 2026

17 dec. 2025, 11:30, Știri politice
Votul PSD alături de AUR pentru adoptarea moțiunii simple împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a scos la suprafață fisuri majore din coaliția de guvernare. Acum, i se pune sub semnul întrebării capacitatea de a funcționa. Miercuri, în cadrul ședinței de coaliție, va fi discutat „gestul” PSD. Tot în ședință vor fi discutate și două subiecte presante: salariul minim și bugetul pe 2026.

Pozițiile partidelor din coaliție după votul PSD împotriva ministrei USR

Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, spune că votul senatorilor PSD a fost împotriva managementului Dianei Buzoianu.

„Să știți că sunt parte sau nu sau e PSD-ul parte sau nu a unei coaliții, în primul rând, trebuie să răspundem față de oamenii aceia dincolo de anumite hârtii. Și da, noi ieri am amendat acest management catastrofal”, a spus Grindeanu, la Parlament.

Grindeanu spune că oricare ministru ar face vreo gafă sau „va pune în pericol oamenii din România”, vor acționa în același mod.

„Noi am transmis cât se poate de transparent deciziile noastre, fără să ne ascundem. Vă spun că, dacă săptămâna viitoare e vreun ministru, alt ministru, care va pune în pericol sau va priva de anumite drepturi și de anumite servicii esențiale oamenii în România, în același mod vom acționa”, a transmis liderul PSD.

Tot marți, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că votul dat de parlamentarii PSD la moțiunea simplă din Senat împotriva ministrului Mediului va fi, cel mai probabil, un subiect pe agenda ședinței coaliției de miercuri.

Presedintele Uniunii Democrate Maghiare din Romania (UDMR) Kelemen Hunor ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

În opinia sa, votul a fost o greșeală, dar nu există un risc de rupere a coaliției.

„Dacă citim strict protocolul de coaliție, acolo scrie: ‘Membrii coaliției nu vor semna și nu vor vota moțiuni simple și de cenzură’. Deci, din acest punct de vedere, da, ceea ce s-a întâmplat ieri în Senat, din punctul meu de vedere, și vorbesc de coeziunea coaliției, a fost o greșeală. Dar mai mult nu pot să vă spun, fiindcă fiecare își face strategia”, spune liderul UDMR.

USR, partidul din care face parte Diana Buzoianu, a respins ideea unei eventuale demisii și a subliniat caracterul exclusiv politic al moțiunii.

Președintele USR Dominic Fritz VALENTINA SAROSI / MEDIAFAX FOTO

Întrebat la Digi24 dacă Opoziția folosește problema mediului, sau ceea ce s-a întâmplat în privința crizei apei din Prahova și Dâmbovița, pentru slăbirea guvernării și pentru slăbirea USR, Dominic Fritz a spus că, în opinia sa, există o coordonare între PSD și AUR.

Este evident că există o coordonare între PSD și AUR, și asta este ceva ce descalifică, atât PSD, dar chiar și pe cei de la AUR, care cică sunt, nu știu, antisistem, anti-PSD, dar atunci când lor le convine, n-au nicio problemă să lucreze cu partidul care până la urmă a creat cele mai multe probleme în care ne aflăm, inclusiv problema de la Paltinu”, spune Fritz.

Nicușor Dan, rușinat de starea coaliției

După participarea la Summitul Statelor UE de pe Flancul Estic, președintele României, Nicușor Dan, a criticat tensiunile din interiorul coaliției de guvernare. Președintelui îi e rușine și spune că ar fi greu să-i explice unui străin că are „patru partide care formează o coaliție și se atacă între ele”.

E foarte greu să explic unui străin cu care vorbesc că avem patru partide care formează o coaliție și toate se atacă între ele și niciuna nu spune un cuvințel de opoziție. Asta pentru mine e foarte greu de înțeles. Dincolo de asta, nu sunt specialist în protocolul coaliției”, spune Nicușor Dan.

Nu avem consens în coaliție pentru salariul minim și reforma administrației

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că social-democrații propun o serie de ‘puncte mari’, între care mărirea salariului minim.

„În acest moment, cred că este posibil să putem să achităm tot ceea ce ține de facturi legate de CNI, ‘Anghel Saligny’ și toate proiectele administrației locale. Știți că există în acest moment câteva miliarde bune neachitate și pare că vom putea să plătim toate aceste facturi până la sfârșitul anului, cu continuarea investițiilor pe anul viitor în ceea ce înseamnă proiectul de buget, cu eliminarea acelui impozit, așa cum știți, punctul nostru de vedere, pe solarii. (…) V-am spus punctele mari pe care noi le susținem în discuțiile care vor începe odată cu bugetul. Nu tăiem salarii”, a transmis Grindeanu.

Întrebat despre reducerea cu 10% a posturilor din administrația publică centrală și locală, el a amintit că PSD nu susține tăierea salariilor.

„Vedem mâine în coaliție. Deciziile noastre, le știți. Legat de administrația locală, pachetul e închis. Legat de administrația centrală, nu susținem tăierea salariilor în administrație. Haideți să vedem cu ce se va veni”, a spus liderul PSD.

Ministrul Muncii afirmă că majorarea salariului minim ar crește „extrem de puțin” cheltuielile bugetare. Cine ar fi, de fapt, principalii beneficiari

Lui Nicușor Dan îi e rușine cu coaliția în lume: „Este foarte greu să explic unui străin că avem 4 partide care formează o coaliție și se atacă între ele”

