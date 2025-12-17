Amenzi usturătoare pentru șoferii care își împodobesc mașinile cu luminițe de Crăciun

Împodobirea autoturismului cu luminiţe de Crăciun îi poate costa scump pe șoferi. Aceștia pot rămâne fără talon, iar amenzile pot ajunge până la 1.300 de lei. În general, nu este ilegal să-ți împodobești mașina în fel și chip, dar nu în așa fel încât să pui în pericol circulația. Luminițele pot să distragă atenția celorlalți șoferi, împiedică vizibilitatea sau pot chiar orbi, la fel ca faza lungă.

Codul Rutier interzice astfel de modificări care pot afecta siguranța traficului. Amenda poate fi încadrată în clasa I sau II, ceea ce înseamnă o sancțiune care începe de la 290 și poate depăși 1.000 de lei, în funcție de gravitatea situației și interpretarea agentului de poliție.

Pe lângă amenda financiară certificatul de înmatriculare poate fi reținut până la remedierea problemei, adică până la înlăturarea luminilor decorative neconforme.

Dacă luminile afectează grav siguranța rutieră (de exemplu, prin culori care imită semnalele poliției sau o intensitate luminoasă excesivă), vehiculul poate fi suspendat temporar din circulație.

Luminile omologate sunt cele aprobate de autorități, conform standardelor legale. Acestea trebuie să respecte specificații clare în privința: Intensității, culorii, amplasării.

Luminile decorative utilizate în scop festiv nu fac parte din categoria celor omologate, deoarece nu respectă cerințele pentru utilizarea pe drumurile publice.

Cum poți decora mașina legal

Dacă îți dorești să aduci spiritul Crăciunului în mașina ta, există alternative sigure și legale:

Utilizează decorațiuni interioare, cum ar fi mici ornamente sau instalații luminoase cu baterii, plasate în interiorul mașinii, fără a afecta vizibilitatea.

Aplică autocolante temporare sau alte elemente decorative pe caroserie, dar evită zonele care pot obstrucționa luminile de semnalizare sau parbrizul.

Deși decorarea mașinii de Crăciun poate părea o idee amuzantă și creativă, este important să te asiguri că respectă legislația rutieră. În acest fel, eviți amenzile și contribui la menținerea siguranței pe drumuri. Spiritul sărbătorilor poate fi transmis în moduri mai discrete și, cel mai important, legale!