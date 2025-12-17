Când începe VACANȚA de iarnă. Elevii vor avea în total 19 zile libere

Conform structurii anului școlar 2025–2026 publicate de Ministerul Educației, elevii din România vor intra în vacanța de iarnă pe 20 decembrie 2025, ceea ce marchează finalul celui de-al doilea modul de învățare.

Vacanța de Crăciun va dura 19 zile, de sâmbătă, 20 decembrie 2025, până miercuri, 7 ianuarie 2026. Elevii se vor întoarce la cursuri pe miercuri, 8 ianuarie 2026, odată cu începerea celui de-al treilea modul.

Această pauză include și sărbătorile legale de Bobotează și Sfântul Ioan Botezătorul, ceea ce extinde perioada de odihnă fără întreruperi. Prin durata sa, vacanța de iarnă rămâne cea mai lungă din întregul an școlar 2025–2026.

Când reîncep cursurile

Reluarea activităților educaționale este programată pentru joi, 8 ianuarie 2026, dată care marchează începutul celui de-al treilea modul de învățare. Revenirea la programul normal de școală se face într-un context calendaristic deja stabilit la nivel național.

Structura completă a anului școlar 2026

După modulul din ianuarie, următoarea perioadă de cursuri se va întinde până la începutul lunii aprilie 2026.

Ultimul interval de studiu va începe la jumătatea lunii aprilie și se va încheia vineri, 19 iunie 2026. Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” sunt planificate în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, în funcție de deciziile fiecărei școli.

Vacanța de schi din februarie 2026

Vacanța mobilă din luna februarie, cunoscută drept vacanța de schi, este programată între 9 februarie și 1 martie 2026. Inspectoratele școlare au ales perioade diferite pentru județe, pentru a evita suprapuneri majore la nivel național.

Astfel, elevii vor avea o săptămână liberă fie la mijlocul lunii februarie, fie spre finalul acesteia, în funcție de zona geografică. Deciziile au fost luate la nivel județean și sunt deja comunicate public.

Simulările examenelor naționale

Calendarul anului școlar include și reperele privind simulările Evaluării Naționale și ale examenului de bacalaureat din 2026. Simularea Evaluării Naționale este programată în luna martie, cu probe la limba română, matematică și limba maternă.

16 martie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă;

17 martie 2026: Matematică – probă scrisă;

18 martie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă;

30 martie 2026: Comunicarea rezultatelor.

În aceeași perioadă, vor avea loc și simulările probelor scrise ale bacalaureatului, urmate de comunicarea rezultatelor la începutul lunii aprilie. Aceste etape sunt gândite pentru a oferi elevilor o evaluare realistă înaintea examenelor finale.

23 martie: Limba și literatura română (E.a);

24 martie: Proba obligatorie a profilului (E.c);

25 martie: Proba la alegere a profilului și specializării (E.d);

26 martie: Limba și literatura maternă (E.b);

3 aprilie: Comunicarea rezultatelor.

