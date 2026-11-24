O măsuță cu formă rotundă ocupă mai puțin spațiu vizual decât una dreptunghiulară și face circulația prin living mai ușoară. Mai jos găsiți cum se stabilesc dimensiunea, înălțimea și materialul potrivit.

Măsuța de cafea este o piesă folosită zilnic în aproape orice casă. Pe ea se odihnesc cana de cafea dimineața, telecomanda, laptopul, revistele și, în weekend, platoul cu gustări pentru musafiri. Cu toate acestea, este adesea aleasă la final, după canapea și covor, doar pe baza aspectului.

În apartamentele cu living de 14 până la 20 de metri pătrați, o măsuță prea mare sau cu colțuri ascuțite blochează trecerea dintre canapea și televizor. O piesă prea mică, în schimb, obligă la drumuri repetate până la bucătărie. Forma și proporțiile contează, prin urmare, mai mult decât pare la prima vedere.

De ce forma rotundă se potrivește în livingurile mici

O măsuță living rotundă nu are colțuri, permite circulația din orice direcție și echilibrează vizual o cameră plină de linii drepte.

Canapeaua, comoda TV, bibliotecile și ferestrele au aproape toate forme dreptunghiulare. O piesă rotundă în centrul camerei rupe această repetiție și face încăperea să pară mai aerisită. În plus, lipsa colțurilor reduce riscul de lovire, un detaliu important în casele cu copii mici sau în livingurile prin care se trece des spre balcon.

Forma rotundă se potrivește și cu canapelele de colț. La un colțar în L, o masă dreptunghiulară este greu de poziționat astfel încât să fie la îndemână de pe ambele laturi. O măsuță rotundă poate fi poziționată astfel încât să fie la îndemână de pe ambele laturi ale colțarului, dacă spațiul permite.

Cum se stabilesc dimensiunea și înălțimea

Diametrul măsuței ar trebui să reprezinte aproximativ jumătate până la două treimi din lungimea canapelei, iar înălțimea să fie apropiată de înălțimea șezutului.

Pentru o canapea de 180 până la 200 cm, un diametru de 80 până la 100 cm păstrează proporțiile echilibrate. Într-un living mic, cu o canapea de două locuri, o măsuță de 60 până la 70 cm este de obicei suficientă.

Distanța dintre canapea și marginea măsuței trebuie să fie de 40 până la 50 cm. Mai aproape, picioarele nu au loc. Mai departe, obiectele nu mai pot fi luate fără ridicare de pe canapea. În jurul măsuței, pe laturile de trecere, este recomandat un spațiu liber de cel puțin 60 cm.

Înălțimea se raportează la șezutul canapelei. Majoritatea canapelelor au șezutul la 40 până la 45 cm, iar măsuța ar trebui să fie la același nivel sau cu câțiva centimetri mai joasă. O masă mai înaltă decât șezutul pare masivă și incomodează la așezarea unei căni.

O metodă simplă de verificare este decuparea unui cerc din carton, la diametrul dorit, și așezarea lui pe podea câteva zile. Astfel devine clar dacă trecerea rămâne liberă și dacă măsuța este ușor de atins de pe canapea.

Seturile de două măsuțe și variantele cu depozitare

Pentru livingurile foarte mici sau cu formă neregulată, o soluție practică este un set de două măsuțe rotunde, de înălțimi și diametre diferite. Cea mică se poate trage lângă fotoliu sau sub cea mare, atunci când este nevoie de spațiu liber pe podea. Ansamblul pare mai ușor vizual decât o singură masă de dimensiuni mari.

Dacă livingul nu are suficient spațiu de depozitare, merită luate în calcul modelele cu raft inferior sau cu blat care se ridică. Telecomenzile, revistele și încărcătoarele dispar astfel de pe suprafața mesei, iar camera arată mai ordonată.

Materialul și integrarea în amenajare

Alegerea materialului depinde de stilul camerei și de felul în care este folosită măsuța. Lemnul aduce căldură și se potrivește cu parchetul sau cu mobilierul din lemn deja existent. Sticla și blaturile subțiri lasă să se vadă covorul și podeaua, deci fac spațiul să pară mai mare. Combinațiile de lemn și metal se potrivesc în amenajările moderne sau industriale.

Atunci când alegeți o masă pentru living din lemn, merită comparată nuanța blatului cu cea a podelei și a celorlalte piese din cameră. Două tonuri de lemn foarte apropiate, dar nu identice, pot da impresia unei potriviri ratate. Varianta sigură este aceeași nuanță sau o nuanță vizibil diferită, care creează contrast.

Unele magazine de mobilier oferă la cerere mostre din gama de produse, utile pentru o comparație directă cu parchetul sau cu canapeaua, la lumina naturală din cameră.

Întrebări frecvente

1. Ce avantaje are o măsuță rotundă pentru living?

Nu are colțuri, deci este mai sigură în casele cu copii și permite circulația ușoară din orice direcție. Ocupă mai puțin spațiu vizual decât o masă dreptunghiulară și se potrivește bine cu canapelele de colț.

2. Cum aleg mărimea potrivită pentru o măsuță rotundă într-un living mic?

Diametrul ar trebui să fie de aproximativ jumătate până la două treimi din lungimea canapelei, de obicei 60 până la 70 cm într-un living mic. Lăsați 40 până la 50 cm între canapea și măsuță și cel puțin 60 cm pe zonele de trecere.

3. Măsuță rotundă din lemn sau sticlă: care sunt avantajele și dezavantajele?

Lemnul este cald, rezistent și se potrivește cu mobilierul clasic, dar poate păstra urme de pahare fără suporturi. Sticla face spațiul să pară mai mare, însă arată ușor amprentele și cere ștergere frecventă. În casele cu copii, sticla trebuie să fie securizată.

Pe scurt

O măsuță rotundă eliberează circulația și echilibrează vizual livingurile mici. Dimensiunea potrivită se calculează în funcție de lungimea canapelei și de distanțele de trecere, iar înălțimea se raportează la șezut. Materialul se alege după stilul camerei și după felul în care este folosită zilnic.