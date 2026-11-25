România este ajutată de SUA la capitolul interceptării dronelor rusești. Americanii au desfășurat activități pentru consolidarea apărării naționale antiaeriene.

Specialiști ai Forțelor Terestre americane din Europa și Africa au desfășurat, timp de 5 zile, activități în România pentru consolidarea apărării antiaeriene. Misiunea are loc pe fondul intensificării incursiunilor dronelor rusești. Specialiștii au lucrat la integrarea într-o singură rețea a radarelor și a sistemelor antidrone recent achiziționate. Scopul este ca forțele române să aibă capacitatea de a răspunde mai rapid la amenințări.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Militarii români vor avea acces la o „imagine operațională comună”, prin centralizarea informațiilor de la mai multe sisteme de supraveghere. Printre echipamentele integrate se numără și sistemul american antidrone Merops. Eforturile au loc pe fondul creșterii amenințărilor la adresa flancului estic al NATO, arată publicația militară americană Stars and Stripes.

6 drone doborâte în spațiul aerian național

De la începutul anului, România a raportat 39 de incursiuni ale dronelor în spațiul aerian, față de 9 în 2025. Totodată, armata a monitorizat 121 de atacuri cu drone asupra unor ținte din Ucraina, în apropierea graniței, comparativ cu 28 anul trecut. Avioanele militare aliate au fost ridicate de la sol de 99 de ori în acest an pentru a verifica posibile amenințări, față de 21 de intervenții în 2025. Totodată, 6 drone care au intrat în spațiul aerian românesc au fost doborâte de avioane de luptă aliate, pentru prima dată de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022.

Avertismenul lui Mark Rutte

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizează că statele membre trebuie să-și pregătească populația pentru posibilitatea unui război. Apelul vine pe fondul incidentelor tot mai frecvente cu drone, rachete și alte echipamente rusești ajunse pe teritoriul țărilor aliate.

„Reziliența este un subiect la care țările NATO încă mai au de lucrat, la fel și guvernele. Dar aici nu e vorba doar de NATO și de guverne. Așa ceva implică întreaga societate. Mediul de afaceri trebuie implicat. Instituțiile trebuie implicate. Comunitățile trebuie implicate. Cetățenii trebuie implicați.

Și aici putem învăța de la cei mai buni din NATO – Norvegia, Suedia, Danemarca și Finlanda – și poate și alte 1-2 state care sunt, cu adevărat, înaintea plutonulu și care și-au asigurat cetățenii de ce trebuie să facă în caz de război”, a spus Mark Rutte, într-un discurs rostit la reuniunea Adunării Parlamentare NATO de la Berlin.

Mark Rutte le-a cerut cetățenilor să cunoască lucrurile elementare. Șeful NATO a avertizat că Rusia va rămâne o amenințare și după încheierea războiului din Ucraina, deoarece industria sa militară continuă să se extindă.

Sursă foto: Shutterstock / Gândul