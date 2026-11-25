Fluidizarea traficului și dezvoltarea infrastructurii de mobilitate reprezintă priorități pentru administrația locală din Mogoșoaia. Primarul comunei, Florin Covaci, a prezentat, în cadrul conferinței Ilfovision, organizată de Consiliul Județean Ilfov și Primăria Mogoșoaia, principalele investiții prin care autoritățile locale urmăresc să faciliteze accesul către București, să încurajeze utilizarea transportului public și să crească siguranța participanților la trafic.

Traficul aglomerat rămâne una dintre principalele provocări ale localităților din proximitatea Capitalei, iar Mogoșoaia nu face excepție. Modernizarea infrastructurii rutiere, dezvoltarea transportului alternativ și integrarea mai multor mijloace de deplasare se numără printre direcțiile de investiții ale administrației locale.

Unul dintre proiectele importante pentru comună este modernizarea DN1A, prin extinderea la patru benzi de circulație a tronsonului cuprins între Centura Bucureștiului și Parcul Mogoșoaia.

„Pentru Mogoșoaia a fost și este în continuare o problemă traficul aglomerat. În acest sens, pot să vă spun că am susținut și susținem modernizarea DN1A prin lărgirea la patru benzi și pot să spun chiar că avem cea mai frumoasă intrare din Ilfov către București”, a declarat Florin Covaci, primarul comunei Mogoșoaia.

Proiectul include și două pasaje pietonale, unul suprateran, prevăzut cu lifturi de acces către gară, și unul subteran, dotat cu lifturi și scări rulante, care va asigura legătura dintre viitoarea piață agroalimentară a comunei și Parcul Mogoșoaia.

Nod intermodal și noi locuri de parcare pentru reducerea traficului către Capitală

Administrația locală urmărește dezvoltarea unui sistem de mobilitate care să permită locuitorilor să combine mai multe mijloace de transport, de la autoturismul personal și bicicletă până la autobuz și tren.

„Am creat un nod intermodal. Prin acesta ne dorim să creăm o cale de acces către București cât mai ușoară și să încurajăm oamenii să poată combina mai ușor trenul, autobuzul, bicicleta, mașina, să alterneze toate mijloacele de transport”, a explicat edilul.

O altă direcție de investiții vizează reducerea deficitului de locuri de parcare. Potrivit primarului, administrația locală a amenajat aproximativ 120 de locuri de parcare în puncte-cheie ale comunei, printre care zona parcului, a școlii și a gării.

Totodată, autoritățile locale au semnat contractul pentru realizarea unei parcări cu 135 de locuri în zona gării, investiție menită să încurajeze deplasarea cu trenul către București.

„Prin acest lucru ne dorim ca oamenii să vină la gară, să-și parcheze mașina, chiar și bicicleta, pentru că parcările sunt prevăzute cu rastele speciale pentru biciclete, să se urce în tren. În 10 minute vor fi la Gara de Nord”, a precizat Florin Covaci.

Piste de biciclete, trotuare și treceri de pietoni iluminate inteligent

Dezvoltarea infrastructurii destinate pietonilor și bicicliștilor reprezintă o altă componentă a strategiei de mobilitate a comunei. Primăria Mogoșoaia a atribuit contractul pentru amenajarea pistelor de biciclete și a trotuarelor de-a lungul DN1A, proiect care include și realizarea unor alveole pentru stațiile de autobuz.

„Este de neconceput ca în 2026 un drum atât de intens circulat să nu aibă trotuare și piste de biciclete”, a subliniat primarul comunei.

În paralel, administrația locală a investit în creșterea siguranței rutiere, prin implementarea unor sisteme de iluminat inteligent la șase treceri de pietoni.

„Pentru noi este foarte importantă siguranța cetățeanului atunci când traversează, mai ales un drum național”, a adăugat edilul.

12 autobuze electrice și stații de transport public digitalizate, prin fonduri europene

Modernizarea transportului public completează investițiile în infrastructura de mobilitate din Mogoșoaia. Cu sprijinul finanțărilor europene, administrația locală a achiziționat 12 autobuze electrice, care asigură conexiuni între Mogoșoaia și localitățile învecinate, precum și cu zone din nordul Capitalei.

Investițiile în transportul public vizează și digitalizarea stațiilor de autobuz, prin instalarea unor panouri electronice de informare a călătorilor. Potrivit primarului, contractul pentru această investiție, finanțată tot din fonduri europene, a fost deja semnat.

„Stațiile de autobuz, tot prin finanțare europeană, deja am semnat contractul, vor fi prevăzute cu panouri de afișaj electronic, pentru ca oamenii să poată să se informeze cât mai exact vizavi de mersul acestora”, a declarat Florin Covaci.

Prin proiectele prezentate în cadrul conferinței ILFOVISION, administrația locală din Mogoșoaia urmărește dezvoltarea unei infrastructuri integrate de mobilitate, în care transportul rutier, feroviar, public și alternativ să se completeze reciproc. Obiectivele investițiilor sunt reducerea presiunii asupra traficului rutier, îmbunătățirea conectivității cu Bucureștiul și creșterea siguranței și confortului locuitorilor.