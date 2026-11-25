Senatoarea Nicoleta Pauliuc îl acuză pe președintele PNL, Ilie Bolojan, de „execuții” politice, după ce atât ea cât și fosta ministră a Educației, Monica Anisie, au fost excluse, miercuri, din grupul parlamentar PNL din Senat.

Nicoleta Pauliuc a reacționat miercuri, după ce a fost exclusă din grupul liberalilor din Senat, alături de Monica Anisie, acuzând că decizia lui Ilie Bolojan a fost luată după ce nu s-a dat curs ultimatumului de la începutul lunii noiembrie.

„Ca urmare a unei decizii a BPN al PNL, inițiate și semnate de Ilie Bolojan, eu și colega mea, Monica Anisie, am fost scoase din grupul PNL din Senat. Motivul oficial: nu am răspuns ultimatumului de a ne retrage acțiunile din instanță, adică nu am renunțat la un drept garantat de Constituție”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de senatoare.

Mai mult, Nicoleta Pauliuc spune despre fostul premier Ilie Bolojan că a ales să fie „Omul Negreu”, după ce a început „epurarea” în rândul taberei peneliste care i se opune.

„Ilie Bolojan a ales să înceapă execuțiile cu noi, cu două femei”

„Sunt mai mulți colegi parlamentari semnatari ai acelorași acțiuni în instanță, dar Ilie Bolojan a ales să înceapă execuțiile cu noi, cu două femei. Asta spune multe despre președintele PNL. Și de această dată, Ilie Bolojan a ales să fie «Omul Negru» din încăpere”, a mai transmis Nicoleta Pauliuc.

Reacția senatoarei vine după ce purtătorul de cuvânt al partidului, Ionel Bogdan, a confirmat pentru Mediafax că Nicoleta Pauliuc și fosta ministră a Educației, Monica Anisie, au fost excluse din grupul senatorilor PNL printr-o decizie unanimă.

Invitată la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, liberala Nicoleta Pauliuc a acuzat că deciziile importante din PNL nu mai erau luate în Biroul Politic Național, ci erau stabilite în discuții separate și prezentate ulterior conducerii partidului. De asemenea, a acuzat că Bolojan lua decizii alături de Dominic Fritz sau alți aliați politici, fără să consulte și partidul.

Senatoarea a dat exemplul deciziei cu privire la ruperea colaborării cu PSD, pe care liberalii au încălcat-o ulterior, când au votat un Guvern susținut de social-democrați. Liberala a avertizat că eventualele excluderi ale contestatarilor ar putea slăbi poziția PNL în Parlament și puterea de negociere a partidului în viitoarele alianțe politice.