Premierul Luca Niculescu a ajuns miercuri dimineață la Mioveni, unde vizitează uzina Dacia. În cadrul vizitei la Mioveni, prim-minisrul s-a întâlnit cu directorul executiv al Dacia, Katrin Adt, și a susținut o scurtă declarație de presă.

Industria auto reprezintă unul dintre pilonii economiei românești, cu o contribuție de 14% la Produsul Intern Brut (PIB), o treime din exporturile țării și peste 200.000 de locuri de muncă directe, a explicat Luca Niculescu. Prim-minstrul a dat asigurări că menținerea competitivității capacităților de producție, protejarea locurilor de muncă și atragerea de noi investiții se numără printre obiectivele Guvernului.

Luca Niculescu a subliniat că situația industriei auto se află constant în atenția Executivului, încă de la instalarea acestuia.

”Sunt aici și pentru a recunoaște importanța industriei auto pentru economia României, pentru că o treime dintre exporturile noastre provin din producția auto. PIB-ul României are 14%… contribuția industriei auto la PIB-ul României este de 14%. Sunt peste 200.000 de locuri de muncă directe. Deci este una dintre industriile cele mai importante din România și este pe radarul nostru, al acestui guvern, încă de la instalare. Cred că nu trece o săptămână fără să ne aplecăm asupra industriei auto”, a spus premierul.

”Guvernul României a fost în mod constant un partener al acestei industrii”

”Deci obiectivul nostru, obiectivul acestui guvern este de a menține competitivitatea capacităților de producție existente în România, este de asemenea protejarea locurilor de muncă și de asemenea să creăm condiții necesare pentru noi investiții. Guvernul României a fost în mod constant un partener al acestei industrii: scheme constante de ajutor de stat, 71 de proiecte de investiții susținute în industria auto, în valoare totală de peste 4,5 miliarde de euro. Dar sigur că, după cum spuneam, există probleme – unele care țin de domeniul nostru, de care pot fi rezolvate la scară națională, altele care țin de un domeniu mai larg, la nivel european, și și acolo vom fi alături de dumneavoastră pentru a încerca să rezolvăm problemele.”, a spus Luca Niculescu.

Guvernul are în plan reducerea costurilor energiei

Premierul Luca Niculescu a anunțat miercuri, în timpul vizitei la uzina Dacia de la Mioveni, că Guvernul va elabora, împreună cu Ministerul Energiei și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), un plan cu măsuri pentru reducerea costurilor cu energia electrică în 2027.

”Reducerea costurilor energiei electrice reprezintă o prioritate și pentru noi și vom elabora, împreună cu Ministerul Energiei și cu ANRE, o foaie de parcurs pentru perioada 2027-2030 care să cuprindă măsuri concrete pentru reducerea costurilor energiei electrice.”, a precizat Niculescu.

”Ne propunem să deschidem programul Rabla mai devreme anul viitor”

De asemenea, întrebat ce se întâmplă cu programul Rabla, premierul a făcut câteva precizări: ”Legat de programul Rabla, da, suntem conștienți de importanța acestui program. În ultimii ani am văzut că alocarea pentru acest program s-a diminuat, deci ce ne propunem pentru anul viitor este să deschidem programul Rabla mai devreme, analizăm posibilitatea de a avea un program Rabla mai generos, vom vedea în ce măsură ne putem focaliza atenția pe producătorii care vin din Uniunea Europeană și, de asemenea, intenționăm să ne uităm la cum putem debloca achiziția de autovehicule produse în România de către autoritățile publice. Deci este unul dintre stâlpii la care ne gândim”.