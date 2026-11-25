Sorin Grindeanu i-a luat apărarea lui Alexandru Rogobete, chiar în timpul moțiunii simple care a fost inițiată de PNL și USR împotriva ministrului Sănătății.

Camera Deputaților dezbate astăzi moțiunea simplă depusă de PNL și USR împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Inițiatorii îi reproșează gestionarea sistemului sanitar, invocând lipsa medicamentelor, întârzieri la plata concediilor medicale și blocaje în investițiile prin PNRR. Într-o postare pe rețelele de socializare, liderul PSD a criticat moțiunea împotriva ministrului Sănătății.

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Sorin Grindeanu îi ia apărarea ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, în timpul moțiunii

Sorin Grindeanu a criticat moțiunea depusă împotriva ministrului Sănătății și a acuzat USR că evită să explice prejudiciul de 3,2 miliarde de lei legat de achiziția vaccinurilor. Liderul PSD susține că verificările începute de Alexandru Rogobete privind contractele și cheltuirea banilor publici trebuie să continue, indiferent de votul din Parlament.

„Dacă ești criticat de USR, sigur faci bine pentru România! Moțiunea ridicolă împotriva ministrului Sănătății scrisă de un urmărit penal nu poate opri controalele din Sănătate.

USR în frunte cu Vlad Voiculescu mai bine le-ar explica românilor de unde plătim paguba de 3,2 miliarde de lei pentru tonele de vaccinuri contractate în mandatul lor, în loc să piardă timpul prin Parlament.

Altfel, înțelegem și de ce au început să se agite. Ministrul Rogobete a început să verifice decontări, contracte, concursuri și cheltuirea banilor publici din Sănătate. Exact acolo unde trebuie să existe transparență și responsabilitate. Are USR o problemă cu asta?!

Dar cu voturile AUR, au o problemă?! Sau interesul bate propaganda lor despre „extremism”.

Indiferent de rezultatul acestei moțiuni simple, ministrul Sănătății trebuie să continue cu și mai multă determinare. Nicio moțiune a useriștilor nu trebuie să oprească verificarea intereselor și a modului în care sunt cheltuiți banii românilor”, a precizat Sorin Grindeanu pe Facebook.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto, Gândul