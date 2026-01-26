(P) Mergea la controale periodice, de teamă că va dezvolta o boală gravă. Ce a aflat un bărbat

Controalele periodice și investigațiile de screening au un rol esențial în depistarea din timp a unor afecțiuni grave, precum cancerul. Andrei, în vârstă de 75 de ani, mergea de mai bine de zece ani la controale de urologie, deoarece monitoriza evoluția unor chisturi la rinichi, pe care le-a descoperit din întâmplare, în timpul unei ecografii de rutină. În același timp, își verifica și sănătatea prostatei, deoarece avea istoric familial de cancer de prostată și îi era teamă să nu dezvolte și el boala.

După vârsta de 70 de ani, rezultatele testului PSA repetat de Andrei au început să fie modificate, indicând un risc ridicat de cancer la prostată. Din acest motiv, medicul care îl monitoriza i-a recomandat să efectueze și un RMN multiparametric de prostată. Investigația avea să confirme bănuiala medicului.

Pentru tratament, Andrei s-a programat la Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar chirurgie urologică și coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR. Medicul i-a recomandat să urmeze un examen histopatologic, pentru confirmarea diagnosticului. Astfel, bărbatul a efectuat la Spitalul Clinic SANADOR o biopsie prostatică de fuziune, astfel stabilindu-se diagnosticul de adenocarcinom prostatic, scor Gleason 7, limitat la prostată.

Conf. Dr. Constantin Gîngu i-a recomandat pacientului ca metodă de tratament o operație la prostată, oferindu-i toate detaliile legate de intervenție și de perioada de după tratament. Andrei nu a mai stat pe gânduri și a acceptat tratamentul realizat prin chirurgie robotică.

Intervenția de prostatectomie radicală, efectuată robotic de Conf. Dr. Constantin Gîngu, a decurs fără probleme. Deși a fost o operație complexă, ea s-a finalizat cu succes. Evoluția postoperatorie a fost una favorabilă, prin urmare pacientul a primit permisiunea de a se externa la doar patru zile de la operație. Ulterior, a revenit la Spitalul Clinic SANADOR după zece zile, pentru a i se îndepărta drenul și sonda urinară.

În prezent, la mai bine de trei ani de la intervenție, Andrei se simte foarte bine, și-a recuperat continența urinară, duce o viață activă, vine periodic la control, prilej cu care medicul îi monitorizează și chisturile renale.

Pacienții cu afecțiuni urologice, inclusiv cu probleme ale prostatei, au acces la SANADOR la consultații de specialitate și investigații specifice, pentru un diagnostic corect și un tratament corespunzător.

Atunci când există indicație, intervențiile de chirurgie urologică sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR, într-un bloc operator foarte bine dotat, cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I – nivel de competență extinsă. În funcție de caz, operațiile sunt efectuate la Spitalul Clinic SANADOR, atât clasic, cât și minim invaziv, cu avantaje multiple pentru pacienți. Intervențiile robotice sunt realizate cu ajutorul unuia dintre cei mai avansați roboți chirurgicali din lume, prin tehnologia pe care o înglobează, da Vinci Xi.