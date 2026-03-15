Leonardo DiCaprio, faimosul actor american în vârstă de 51 de ani, speră că prestația sa din filmul „One Battle After Another” să-i aducă cel de-al doilea Premiu Oscar la categoria „cel mai bun actor în rolul principal” din cariera sa.

Însă, are un adversar redutabil: Timothée Chalamet, actor american și francez în vârstă de 30 de ani. Este nominalizat la categoria „cel mai bun actor în rol principal” după prestația din filmul „Marty Supreme”.

Iată nominalizările pentru celelalte categorii:

Cel mai bun actor în rol principal: Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle after Another), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Sinners), Wagner Moura (The Secret Agent);

Cel mai bun actor în rol secundar: Benicio Del Toro (One Battle After Another), Jacob Elordi (Frankestein), Delroy Lindo (Sinners), Sean Penn (One Battle after Another), Stellan Skarsgard (Sentimental Value);

Cea mai bună actriță în rol principal: Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Sentimental Value), Emma Stone (Bugonia);

Cea mai bună actriță în rol secundar: Elle Fanning (Sentimental Value), Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value), Amy Madigan (Weapons), Wunmi Mosaku (Sinners), Tevana Taylor (One Battle after Another);

Cea mai bună animație: Arco, Elio, KPop Demon Hunters, Little Amelie or the Character of Rain, Zootopia 2;

Cea mai bună animație scurtă: Butterfly, Forevergreen, The Girl Who Cried Pearls, Retirement Plan, The Three Sisters;

Cea mai bună distribuție: Hamnet, Mary Supreme, One Battle after Another, The Secret Agent, Sinners;

Cea mai bună scenografie: Frankenstein, Marty Supreme, One Battle after Another, Sinners, Train Dreams;

Cele mai frumos design vestimentar: Avatar Fire and Ash, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Sinners;

Cel mai bun regizor: Chloe Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supreme), Paul Thomas Anderson (One Battle after Another), Joachim Trier (Sentimental Value), Ryan Coogler (Sinners);

Cel mai bun documentar: The Alabama Solution, Come See Me in the Good Light, Cutting through Rocks, Mr. Nobody against Putin, The Perfect Neighbor;

Cel mai bun documentar scurt: All the Empty Rooms, Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud, Children No Nore: Were and Are Gone, The Devil is Busy, Perfectly a Strangeness;

Cel mai bun montaj: F1, Marty Supreme, One Battle after Another, Sentimental Value, Sinners;

Cel mai bun film străin: The Secret Agent, It Was Just an Accident, Sentimental Value, Sirat, The Voice of Hind Rajab;

Cel mai bun machiaj: Frankenstein, Kokuho, Sinners, The Smashing Machine, The Ugly Stepsisters;

Cea mai bună coloană sonoră: Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle after Another, Sinners

Cea mai bună muzică: Diare Warren, KPop Demon Hunters, Sinners, Viva Verdi!, Train Dreams;

Cel mai bun film: Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle after Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners, Train Dreams;

Efecte vizuale: Avatar Fire and Ash, F1, Jurassic World Rebirth, The Lost Bus, Sinners;

Cel mai bun scenariu adaptat: Will Tracy, Guillermo del Toro, Chloe Zhao și Maggie O’Farrell, Paul Thomas Anderson, Clint Bentley și Greg Kwedar;

Cel mai bun scenariu original: Robert Kaplow, Jafar Panahi, Ronald Bronstein și Josh Safdie, Eskil Vogt, Ryan Coogler

