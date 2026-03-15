George Simion, prezent în tribune lângă președintele Poloniei, la meciul lui Bogdan Racovițan. Cum au fost surprinși cei doi

15 mart. 2026, 23:10, Actualitate
George Simion a fost văzut în tribune alături de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, la partida disputată de echipa la care evoluează românul Bogdan Racovițan, relatează ProSport.

George Simion și Karol Nawrocki au urmărit împreună meciul din Polonia

Cei doi politicieni au asistat la meciul dintre Górnik Zabrze și Raków Częstochowa, contând pentru etapa a 25-a din prima ligă poloneză. Partida s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 3-1, iar Simion și Nawrocki au stat în tribune și au discutat pe tot parcursul confruntării.

Relația dintre Karol Nawrocki și George Simion este cunoscută de mai mult timp, cei doi având o apropiere și în plan politic. De-a lungul campaniilor electorale, aceștia s-au susținut reciproc în alegerile prezidențiale din țările lor.

În meciul urmărit de cei doi, românul Bogdan Racovițan a fost titular pentru Raków Częstochowa. Fundașul a rămas pe teren până în minutul 72, când a fost înlocuit de Dawidowicz.

