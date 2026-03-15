Grindeanu anunță când va decide PSD soarta lui Ilie Bolojan: „Tragem linie, facem evaluarea, o vom anunța public, vedem dacă continuăm sau nu”

Olga Borșcevschi
15 mart. 2026, 23:34, Știri politice
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus, duminică, la Antena 3 CNN, că după ce bugetul va fi votat, va avea loc o consultare în PSD, iar membrii partidului vor decide dacă PSD va continua în această coaliție, respectiv dacă premierul va mai avea încrederea PSD sau nu.

„După buget vom face acea consultare, vom spune toate lucrurile care merg sau nu merg în coaliție, toate lucrurile în care s-a ținut cont de PSD, lucruri în care nu s-a ținut cont, iar cei aproape 5.000 de colegi ai mei, primari, președinți de consilii județene, deputați, vor vota în cunoștință de cauză, dacă vom mai rămâne sau nu în această coaliție, dacă (…) primul ministru va mai avea încrederea PSD sau nu”, a spus Grindeanu la Antena 3 CNN.

El a adăugat că va fi făcută o evaluare proprie, dar și o evaluare a întregului act de guvernare.

„Eu îmi doresc în zilele acestea cât se dezbate proiectul de buget în Parlament să fie adoptate amendamentele, pentru că, repet, nu sunt ale PSD-ului, sunt amendamente pentru pensionari, pentru categoriile vulnerabile. Și, după aceea, oricum, vom face o evaluare, în primul rând o proprie evaluare, a noastră și a miniștrilor PSD, participarea în guvern și vom face această autoevaluare și după aceea evident că o vom extinde, indiferent de votarea sau nu a amendamentelor, vom extinde această evaluare la întregul act de guvernare. Am anunțat acest lucru, nu e nimic nou și l-am anunțat din decembrie. Suntem la 10 luni de când am intrat, sau vom fi la 10 luni de când am intrat în această coaliție, tragem linie, facem evaluarea, o vom anunța public, vedem dacă continuăm sau nu, decizia le aparține primarilor, consilierilor județeni, celor aproape 5.000 de oameni care vor vota și vor hotărî ce va face PSD-ul în continuare”, a adăugat liderul PSD.

