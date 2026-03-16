Prima pagină » EXCLUSIV » O polițistă a fost prinsă că făcea videochat, pentru străini, după orele de program. Femeia lucra cu informații sensibile

O polițistă a fost prinsă că făcea videochat, pentru străini, după orele de program. Femeia lucra cu informații sensibile

Andrei Dumitrescu
16 mart. 2026, 05:00, EXCLUSIV
O polițistă a fost prinsă că făcea videochat, pentru străini, după orele de program. Femeia lucra cu informații sensibile

O polițistă din cadrul Inspectoratului Poliției Județene Ilfov a fost pusă la dispoziție după ce ofițerii DGPI au descoperit că aceasta făcea videochat după orele de program. Agenta fusese angajată, din sursă externă, cu doi ani în urmă.

Primele scandaluri care au atras Poliția în lumea lucrătorilor sexuali s-au înregistrat după angajările masive, din sursă externă, care au avut loc în anul 2005. Atunci, la o secție din București, polițiștii au realizat că printre noile lor colege se numără și o prostituată care făcea trotuarul chiar pe raza lor de competență și pe care o amendau contravențional în mod obișnuit.

Videochat la vedere, videochat pe ascuns

Ulterior, după dezvoltarea serviciilor de videochat, s-au înregistrat, conform unor surse din Poliție, mai multe cazuri în care agenți de poliție, femei și bărbați, au părăsit structurile Ministerului de Interne și s-au apucat să ofere servicii sexuale virtuale.

Un caz devenit public este cel al Luanei Radu, care a lucrat ca subofițer în cadrul Secției 7 și care și-a dat demisia pentru a face videochat în slujba fraților Andrew și Tristan Tate.

Surse judiciare au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că ofițerii Direcției Generale de Protecție Internă (DGPI) au descoperit că o agentă din cadrul Serviciului Cazier Judiciar din cadrul IPJ Ilfov făcea videochat pe ascuns.

DGPI, verificare de mântuială

Femeia ar fi fost încadrată din sursă externă cu aproximativ doi ani în urmă, când a primit aviz pozitiv din partea structurilor DGPI care au verificat-o.

Sursele citate au arătat că, după angajare, s-ar fi observat că aceasta primește, în mod aparent nejustificat, diferite sume de bani de la persoane din străinătate.

Cu această ocazie s-a descoperit că prima verificare a fost făcută de mântuială, iar cei care au săpat în trecutul viitoarei polițiste nu au reușit să afle că agenta lucrase cu acte în regulă la un studio de videochat, chiar foarte cunoscut pe piața sexului virtual.

Sursele Gândul au precizat că, înainte să-și încheie socotelile cu studioul de videochat, polițista Oana și-ar fi făcut niște clienți personali, toți cetățeni străini, cărora le-ar fi dat numărul de telefon.

În aceste condiții, ar fi continuat să facă show-uri erotice pentru ei, în privat, prin intermediul unei aplicații descărcate pe telefonul mobil.

În schimbul acestor servicii, bărbații îi virau polițistei bani într-un cont personal, fapt care a atras atenția DGPI.

Acuzată că, prin ceea ce face, afectează imaginea Poliției Române, agenta de poliție a fost pusă la dispoziția conducerii IPJ Ilfov și riscă să-și piardă locul de muncă.

Citește și

EXCLUSIV Ultima invenție a escrocilor. Cum poți fi păcălit chiar în fața ușii prin metoda „transfer bancar”. Un bucureștean, vânzător pe OLX, a căzut în capcana întinsă: „I-am dictat IBAN-ul contului bancar, mi-a trimis pe WhatsApp o dovadă a tranzacției efectuate”
05:00, 15 Mar 2026
Ultima invenție a escrocilor. Cum poți fi păcălit chiar în fața ușii prin metoda „transfer bancar”. Un bucureștean, vânzător pe OLX, a căzut în capcana întinsă: „I-am dictat IBAN-ul contului bancar, mi-a trimis pe WhatsApp o dovadă a tranzacției efectuate”
Mirajul Dubai. S-a spart bula imobiliară odată cu războiul din Iran? Ce spun investitorii și specialiștii după ce piața a pierdut 250 miliarde de dolari în câteva zile
15:13, 14 Mar 2026
Mirajul Dubai. S-a spart bula imobiliară odată cu războiul din Iran? Ce spun investitorii și specialiștii după ce piața a pierdut 250 miliarde de dolari în câteva zile
EXCLUSIV Bucureștiul ciuruit. Doar o treime din „craterele” Capitalei au fost astupate de primării. Cât mai au de îndurat șoferii până când vor circula civilizat, fără să-și rupă mașinile
05:00, 14 Mar 2026
Bucureștiul ciuruit. Doar o treime din „craterele” Capitalei au fost astupate de primării. Cât mai au de îndurat șoferii până când vor circula civilizat, fără să-și rupă mașinile
EXCLUSIV Magistrala M4 are supervizor. Sectorul 4 semnează cu Tecnic Consulting Engineering cel mai mare contract de supervizare
16:46, 13 Mar 2026
Magistrala M4 are supervizor. Sectorul 4 semnează cu Tecnic Consulting Engineering cel mai mare contract de supervizare
EXCLUSIV Sponsor REPER, prins cu cocaină la un festival de muzică. Cine este afaceristul „narcoman” care a donat 30.000 de euro partidului lui Cioloș
16:16, 13 Mar 2026
Sponsor REPER, prins cu cocaină la un festival de muzică. Cine este afaceristul „narcoman” care a donat 30.000 de euro partidului lui Cioloș
VIDEO EXCLUSIV Pas important pentru Prelungirea Ghencea. Când ar putea fi gata „Drumul suspinelor” din vestul Capitalei. Anunțul primarului Paul Moldovan în exclusivitate pentru Gândul
06:00, 13 Mar 2026
Pas important pentru Prelungirea Ghencea. Când ar putea fi gata „Drumul suspinelor” din vestul Capitalei. Anunțul primarului Paul Moldovan în exclusivitate pentru Gândul
Mediafax
„Trebuie să conducem mai puțin” Avertismentele directorului general OMV despre criza de combustibil. Nicușor Dan și Ilie Bolojan se întâlnesc mâine cu Alfred Stern
Digi24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Cancan.ro
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Putin și Xi jubilează privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran? Expert de la Casa Albă: „Suntem blocați într-o capcană creată de noi înșine”
Mediafax
Președintele Parlamentului iranian îl ia peste picior pe Donald Trump: „ne-a „înfrânt” de 9 ori în ultimele două săptămâni. Amuzant!”
Click
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Cancan.ro
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă
Ce se întâmplă doctore
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care riscă să ajungă la sapă de lemn în luna martie: „Evitați riscurile mari!”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Au trecut 237 de ani de când a venit pe lume unul dintre cei mai mari fizicieni ai lumii
