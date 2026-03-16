O polițistă din cadrul Inspectoratului Poliției Județene Ilfov a fost pusă la dispoziție după ce ofițerii DGPI au descoperit că aceasta făcea videochat după orele de program. Agenta fusese angajată, din sursă externă, cu doi ani în urmă.

Primele scandaluri care au atras Poliția în lumea lucrătorilor sexuali s-au înregistrat după angajările masive, din sursă externă, care au avut loc în anul 2005. Atunci, la o secție din București, polițiștii au realizat că printre noile lor colege se numără și o prostituată care făcea trotuarul chiar pe raza lor de competență și pe care o amendau contravențional în mod obișnuit.

Videochat la vedere, videochat pe ascuns

Ulterior, după dezvoltarea serviciilor de videochat, s-au înregistrat, conform unor surse din Poliție, mai multe cazuri în care agenți de poliție, femei și bărbați, au părăsit structurile Ministerului de Interne și s-au apucat să ofere servicii sexuale virtuale.

Un caz devenit public este cel al Luanei Radu, care a lucrat ca subofițer în cadrul Secției 7 și care și-a dat demisia pentru a face videochat în slujba fraților Andrew și Tristan Tate.

Surse judiciare au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că ofițerii Direcției Generale de Protecție Internă (DGPI) au descoperit că o agentă din cadrul Serviciului Cazier Judiciar din cadrul IPJ Ilfov făcea videochat pe ascuns.

DGPI, verificare de mântuială

Femeia ar fi fost încadrată din sursă externă cu aproximativ doi ani în urmă, când a primit aviz pozitiv din partea structurilor DGPI care au verificat-o.

Sursele citate au arătat că, după angajare, s-ar fi observat că aceasta primește, în mod aparent nejustificat, diferite sume de bani de la persoane din străinătate.

Cu această ocazie s-a descoperit că prima verificare a fost făcută de mântuială, iar cei care au săpat în trecutul viitoarei polițiste nu au reușit să afle că agenta lucrase cu acte în regulă la un studio de videochat, chiar foarte cunoscut pe piața sexului virtual.

Sursele Gândul au precizat că, înainte să-și încheie socotelile cu studioul de videochat, polițista Oana și-ar fi făcut niște clienți personali, toți cetățeni străini, cărora le-ar fi dat numărul de telefon.

În aceste condiții, ar fi continuat să facă show-uri erotice pentru ei, în privat, prin intermediul unei aplicații descărcate pe telefonul mobil.

În schimbul acestor servicii, bărbații îi virau polițistei bani într-un cont personal, fapt care a atras atenția DGPI.

Acuzată că, prin ceea ce face, afectează imaginea Poliției Române, agenta de poliție a fost pusă la dispoziția conducerii IPJ Ilfov și riscă să-și piardă locul de muncă.

