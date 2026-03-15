Efectele încălzirii globale. Ninge în Sahara. Dunele aride s-au transformat în derdeluș

Încălzirea globală poate aduce și surprize la care nu te puteai gândi. Deșertul Sahara a îmbrăcat o mantie de omăt chiar la începutul primăveii. Dunele aride din Algeria s-au transformat în derdeluș. Vremea imprevizibilă i-a încântat atât pe localnici, cât și pe turiști. Beduinii și-au pus mănușile. Tot ce lipsește din peisaj sunt cămilele lui Moș Crăciun. Din motive necunoscute, pârtiile au dispărut în scurt timp.

Fotografii spectaculoase arată celebrul deșert Sahara acoperit de zăpadă, după ce temperaturile au scăzut la minime neobișnuite pentru această regiune. Dunele de nisip portocaliu, cunoscute în întreaga lume, au devenit albe în urma ninsorii care a căzut în zona orașului Aïn Séfra, din Algeria, scrie TheSun, preluat de Euronews.

Ninsoarea a fost posibilă după ce temperaturile au coborât sub zero grade. Aïn Séfra, oraș al cărui nume se traduce prin „izvor galben”, este cunoscut drept „Poarta către Deșert”. Localitatea se află la marginea nordică a Saharei, aproape de Munții Atlas, iar această poziție geografică poate crea ocazional condițiile meteorologice necesare pentru apariția zăpezii.

Chiar dacă momentul a fost unul spectaculos pentru localnici și turiști, ninsoarea nu a durat mult. Zăpada s-a topit rapid, la scurt timp după ce a căzut.

A șaptea ninsoare din ultimele patru decenii

Meteorologii spun că aceasta este a șaptea ninsoare înregistrată în această regiune a Saharei în ultimele patru decenii.

Înainte de 2016, ultima ninsoare din Aïn Séfra fusese consemnată în 1979.

Deși Sahara este cunoscută pentru temperaturile extreme din timpul verii, care pot depăși 50°C, iarna pot apărea episoade scurte de frig.

În timpul ninsorilor recente, temperaturile au coborât până la aproximativ -2°C, iar în unele zone au fost observate chiar și animale, precum oi, pe dunele acoperite de gheață.

Recomandarea autorului: Ninsoarea din Sahara văzută din spațiu. Imaginile uimitoare publicate de NASA