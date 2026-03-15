Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea Ancăi Alexandrescu: din ce bani trăiți?

Invitat în emisiunea moderată de Anca Alexandrescu la Realitatea Plus, fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a evitat să ofere un răspuns direct la întrebarea legată de sursele sale de venit.

În timpul discuției din studio, Georgescu a fost întrebat explicit din ce bani își asigură traiul. Acesta nu a oferit un răspuns clar, preferând o formulare generală.

„Dumnezeu ne ține pe toți, și pe mine, și pe dumneavoastră, și pe cei care pun aceste întrebări. Nu de dragul de a avea un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Prin urmare, nu sunt interesat de așa ceva și continui să vă spun că toate aceste răzbunări, să spun așa, ale sistemului îmi fac cinste în fața lui Dumnezeu.”, a spus Călin Georgescu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a continuat într-un ton sugestiv, susținând că atacurile la adresa sa ar veni din partea sistemului.

„Răzbunările sistemului îmi fac cinste. Ceea ce contează este ceea ce nu se spune, important este ce nu se vede și fascinant ceea ce nu se scrie. Sper ca toată lumea să înțeleagă ce am spus acum”, a declarat Călin Georgescu.

