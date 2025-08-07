(P) Noul centru multifuncțional de la Tunari va găzdui și un dispensar

Consiliul Județean Ilfov construiește un dispensar la Tunari, iar clădirea în incinta căreia se va afla va fi un centru multifuncțional, anunță șeful CJ Ilfov, Hubert Thuma.

Comunitatea ilfoveană din Tunari va avea un dispensar modern, construit de la zero. Cei care trec pragul clădirii vor intra în săli noi, spațioase și vor găsi aici personal calificat, transmite CJ Ilfov.

„În fapt, sediul va fi un centru multifuncțional, destinat serviciilor publice, care va fi, totodată, locația structurii de evidență a populației, dar și locația altor servicii publice. Proiectul se face printr-o asociere între Consiliul Județean Ilfov și Primăria Tunari. La această dată, lucrările sunt în desfășurare. Contribuția Consiliului Județean Ilfov este de peste 90% din totalul contractului de asociere.”

