Motivul incredibil pentru care Cristi Chivu a refuzat să vorbească la conferința de presă după Inter – Bologna 3-1

Cristi Chivu (45 de ani) a refuzat să vorbească la conferința de presă după partida Inter – Bologna, scor final 3-1. În locul său, la conferință, s-a prezentat secundul Aleksandar Kolarov.

Antrenorul român Cristi Chivu a refuzat să vorbească la conferința de presă după partida Inter – Bologna, scor final 3-1. Deși a ajuns lider în clasamentul din Italia, tehnicianul nu s-a prezentat la conferința de final, pentru a comenta prezența din teren. Potrivit presei din Italia, antrenorul român ar fi răgușit foarte tare, după ce a strigat la jucătorii lui, în timpul partidei. Inter Milano a revenit în fruntea clasamentului din Serie A, după etapa 18, având 39 de puncte. Echipa este urmată de AC Milan, cu 38 de puncte.

În locul său, la conferință, s-a prezentat secundul Aleksandar Kolarov, notează ProSport.

„Am jucat un meci grozav, iar dacă îl voi revedea, îmi voi face o imagine mai clară. Echipa a jucat aproape întotdeauna un fotbal grozav în ultima vreme. Și la Riyadh, chiar dacă am pierdut la loviturile de departajare. Felicitări băieților, a fost un meci de primă clasă.

Lautaro este un jucător grozav și un exemplu excelent pentru noi toți, începând cu antrenamentele.

Întotdeauna există loc de îmbunătățiri în fiecare aspect. Nu mi-a plăcut golul pe care l-am primit. Încercăm mereu să ne îmbunătățim. Băieții sunt foarte dispuși să ne ajute la antrenamente și trebuie să menținem acest nivel. Putem îmbunătăți acest aspect, adică să nu mai irosim energia pe lucruri pe care nu le putem schimba. Echipa a ieșit și ea puternică”, a transmis secundul Aleksandar Kolarov.

Lautaro Martinez: „Toată lumea este pregătită și dă tot ce are mai bun”

„Astăzi am avut un plan de joc care a funcționat foarte bine. Am început cu multă presiune care a pus Bologna în dificultate, iar la a doua minge am făcut bine să ne recuperăm cu mijlocașii și să mergem imediat în atac.

Asta am avut ocazii și goluri și am luat 3 puncte importante. Degetul? Mă doare, dar vom pune un bandaj și vom merge mai departe. Important este să fim pe teren și să dăm tot ce avem mai bun pentru echipă. Am câștigat, deci și mă duc acasă fericit.

Sărbătoarea golului cu Thuram? Am alergat să-l îmbrățișez. Sunt fericit pentru că merită, muncește din greu ca noi toți. Toată lumea este pregătită și dă tot ce are mai bun.

După cum a spus Zielinski, și el s-a descurcat bine, joacă și contribuie la succesul echipei. A muncit pentru a fi în această formă și mă bucur pentru el și pentru toți colegii care muncesc în fiecare zi pentru a duce Inter în vârf. Asta ne dorim”, a spus Lautaro Martinez, potrivit site-ului oficial al lui Inter.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto