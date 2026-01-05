Salvamont a primit 96 de apeluri, în 24 de ore. Salvatorii au coborât de pe munte 34 de răniţi şi 2 morţi

Uultimele 24 de ore au fost solicitante pentru salvamontişti. Dispeceratul Național Salvamont a primit 96 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență.

Au fost salvate 97 de persoane, iar 34 dintre acestea au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital. Două persoane au fost găsite decedate, au fost transportate și predate Serviciului IML.

Datele înregistrate de Salvamont, în precedentele 24 de ore, arată aşa:

17 apeluri pentru Salvamont Maramureș,

12 apeluri pentru Salvamont Lupeni,

11 apeluri pentru Salvamont Neamț,

9 apeluri pentru Salvamont Predeal,

7 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov,

7 apeluri pentru Salvamont Cluj,

6 apeluri pentru Salvamont Harghita,

5 apeluri pentru Salvamont Prahova,

5 apeluri pentru Salvamont Sinaia,

5 apeluri pentru Salvamont, Voineasa,

3 apeluri pentru Salvamont Hunedoara,

3 apeluri pentru Salvamont Vatra Dornei,

2 apeluri pentru Salvamont Caraș Severin – Muntele Mic,

2 apeluri pentru Salvamont Alba,

1 apel pentru Salvamont Județul Brașov,

1 apel pentru Salvamont Gorj.

Au fost şi 44 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană, mai spun cei de la Salvamont.

