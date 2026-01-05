Patrick André de Hillerin : „Uniunea Europeană e în genunchi pentru că așa îi place. Biata Europă iar n-a avut noroc”

Editorialistul Gândul, Patrick André de Hillerin, scrie luni dimineaţă despre maniera în care Europa, deşi are toate cărţile câştigătoare, preferă să se lase „luată peste picior” din cauză că „este condusă spre dezastru de acești impotenți arțăgoși.”

Jurnalistul îşi demonstrează raţionamentul pornid de la atitudinea cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, liderul unui stat care are mai multe atuuri în acest joc al marilor puteri ale lumii.

„Germania este a treia economie a lumii, după SUA și China. Germania este țara cu cea mai mare populație din UE. Germania este economia din UE cu cel mai mare consum de energie, Germania este printre cei mai mari exportatori de armament din lume (locul 5 sau 6, în funcție de cine face clasamentele). Și așa mai departe.

Germania este una dintre cele mai puternice țări din lume, Chiar dacă nu are o armată puternică sau arme nucleare. Căci nu aceste lucruri definesc o „mare putere” în zilele noastre. Germania este o mare putere și, probabil, cea mai puternică țară din UE. Dar cancelarul ei, domnul Merz, se rățoiește la „marile puteri”, de pe o poziție de inferioritate, de om temător, Ceea ce este ridicol.”

Ceea ce este cu atât mai curios, dacă se mai ia în considerare discursul său către cetăţenii ţării sale.

„În discursul său de anul nou adresat germanilor, cancelarul RFG, Friedrich Mers, comite un act ratat de o superbitate aparte: „Wir sind nicht Opfer von äußeren Umständen. Wir sind kein Spielball von Großmächten. Unsere Hände sind nicht gebunden.” (Ansprache des Bundeskanzlers Friedrich Merz zum Neujahr 2025/2026) „Nu suntem victime ale circumstanțelor externe. NU SUNTEM PIONII MARILOR PUTERI. Nu avem mâinile legate.” (Discursul Cancelarului Federal Friedrich Merz pentru Anul Nou 2025/2026)”, spune Hillerin, citându-l pe Merz.

Jurnalistul concluyionează că, deşi Germania are toate calităţile ca să fie primadonă, la fel ca şi Europa, preferă să accepte rolul secund în piesă, din cauza unor „impotenți arțăgoși.”

„Alooo! Băi, vorbește Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, care le spune concetățenilor săi, cu voce de est-european suveranist că „Nu suntem pionii marilor puteri!”. Ridicol, dar reflectă modul în care se poziționează față de lume așa-zișii lideri ai UE, ai Europei.

UE este, în acest moment, ca și inexistentă pe plan mondial, nu ignorată, ci de-a dreptul luată peste picior, nu pentru că n-ar fi o putere sau n-ar avea potențialul de a fi chiar principală putere a lumii, din toate punctele de vedere, ci pentru că este condusă spre dezastru de acești impotenți arțăgoși. Asta e. Biata Europă iar n-a avut noroc.”

