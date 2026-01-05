O echipă din Superliga s-a retars din lupta pentru transferul lui Denis Alibec: ”Mi-e greu să cred că se poate întâmpla ceva”

Gigi Becali are în plan să scape de Denis Alibec în această iarnă, nemulțumit de evoluțiile pe care atacantul de 35 de ani le-a avut în această stagiune în tricoul roș-albaștrilor. Deși se credea că fotbalistul ar putea ajunge la FC Botoșani în următoarea perioadă, se pare că această pistă nu mai e atât de sigură.

Valeriu Iftime, patronul grupării moldave, a oferit ultimele detalii cu privire la posibilul transfer al jucătorului:„Încă nu am făcut nimic, nu suntem hotărâți dacă vrem anumiți fotbaliști, era o oportunitate pentru Alibec, dar nu am concretizat nimic.Nu am vorbit cu domnul Becali, mai întâi trebuie să știu că vrea Denis Alibec să vină la noi. Leo a fost plecat și el undeva peste Ocean, ei se văd mâine, dar mi-e greu să cred că se poate întâmpla ceva”, a spus omul de afaceri, potrivit pentru iAMsport.ro.

Atacantul a făcut deplasarea cu FCSB în cantonamentul din Antalya, însă șansele lui de a pleca la FC Botoșani rămân doar în cazul în care Valeriu Iftime se decide să facă o ofertă concretă.

Mai multe echipe din Superliga s-au interesat de serviciile lui Denis Alibec

De-a lungul acestei stagiuni, patronul Gigi Becali a transmis de mai multe ori că vrea să renunțe la serviciile lui Alibec, însă de fiecare dată a ales să îi mai dea o șansă jucătorului. Atacantul a plecat în cantonamentul din Antalya alături de colegii săi și, în cazul în care Elias Charalambous va fi mulțumit de randamentul lui, va continua la campioana României. În caz contrar, Gigi Becali se va descotorosi de el. Latifundiarului din Pipera nu îi va fi greu să scape de Alibec, deoarece mai multe echipe din Liga 1 sunt interesate de el. Până în acest moment, pe lângă FC Botoșani, și U Cluj și Farul Constanţa au transmis că sunt interesate de atacant.

