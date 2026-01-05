Prima pagină » Sport » O echipă din Superliga s-a retars din lupta pentru transferul lui Denis Alibec: ”Mi-e greu să cred că se poate întâmpla ceva”

O echipă din Superliga s-a retars din lupta pentru transferul lui Denis Alibec: ”Mi-e greu să cred că se poate întâmpla ceva”

05 ian. 2026, 08:29, Sport
O echipă din Superliga s-a retars din lupta pentru transferul lui Denis Alibec: ”Mi-e greu să cred că se poate întâmpla ceva”

Gigi Becali are în plan să scape de Denis Alibec în această iarnă, nemulțumit de evoluțiile pe care atacantul de 35 de ani le-a avut în această stagiune în tricoul roș-albaștrilor. Deși se credea că fotbalistul ar putea ajunge la FC Botoșani în următoarea perioadă, se pare că această pistă nu mai e atât de sigură.

Valeriu Iftime, patronul grupării moldave, a oferit ultimele detalii cu privire la posibilul transfer al jucătorului:„Încă nu am făcut nimic, nu suntem hotărâți dacă vrem anumiți fotbaliști, era o oportunitate pentru Alibec, dar nu am concretizat nimic.Nu am vorbit cu domnul Becali, mai întâi trebuie să știu că vrea Denis Alibec să vină la noi. Leo a fost plecat și el undeva peste Ocean, ei se văd mâine, dar mi-e greu să cred că se poate întâmpla ceva”, a spus omul de afaceri, potrivit pentru iAMsport.ro.

Atacantul a făcut deplasarea cu FCSB în cantonamentul din Antalya, însă șansele lui de a pleca la FC Botoșani rămân doar în cazul în care Valeriu Iftime se decide să facă o ofertă concretă.

Mai multe echipe din Superliga s-au interesat de serviciile lui Denis Alibec

De-a lungul acestei stagiuni, patronul Gigi Becali a transmis de mai multe ori că vrea să renunțe la serviciile lui Alibec, însă de fiecare dată a ales să îi mai dea o șansă jucătorului. Atacantul a plecat în cantonamentul din Antalya alături de colegii săi și, în cazul în care Elias Charalambous va fi mulțumit de randamentul lui, va continua la campioana României. În caz contrar, Gigi Becali se va descotorosi de el. Latifundiarului din Pipera nu îi va fi greu să scape de Alibec, deoarece mai multe echipe din Liga 1 sunt interesate de el. Până în acest moment, pe lângă FC Botoșani, și  U Cluj și Farul Constanţa au transmis că sunt interesate de atacant.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

SPORT A plecat de la FCSB și a fost prezentat oficial la rivala din Liga 1: „Bine ai venit!”
09:59
A plecat de la FCSB și a fost prezentat oficial la rivala din Liga 1: „Bine ai venit!”
SPORT Motivul incredibil pentru care Cristi Chivu a refuzat să vorbească la conferința de presă după Inter – Bologna 3-1
08:37
Motivul incredibil pentru care Cristi Chivu a refuzat să vorbească la conferința de presă după Inter – Bologna 3-1
SPORT Rapid îi caută înlocuitor lui Petrila. Cine ar putea ajunge sub comanda lui Gâlcă
07:36
Rapid îi caută înlocuitor lui Petrila. Cine ar putea ajunge sub comanda lui Gâlcă
SPORT Un jurnalist britanic dezminte informațiile despre boala gravă pe care ar avea-o Dan Petrescu: „Tocmai am vorbit cu el și mi-a spus că nu are cancer”
21:37
Un jurnalist britanic dezminte informațiile despre boala gravă pe care ar avea-o Dan Petrescu: „Tocmai am vorbit cu el și mi-a spus că nu are cancer”
SPORT 28 de jucători de la FCSB au PLECAT în Antalya! „Chiricheș rămâne până la sfârșitul contractului”
16:12
28 de jucători de la FCSB au PLECAT în Antalya! „Chiricheș rămâne până la sfârșitul contractului”
SPORT Alimentul la care Gică Hagi a renunțat complet. Nu îl mai consumă de 5 ani și a convins un coleg din Generația de Aur să facă același lucru
12:59
Alimentul la care Gică Hagi a renunțat complet. Nu îl mai consumă de 5 ani și a convins un coleg din Generația de Aur să facă același lucru
Mediafax
Vrei să locuiești gratuit în Grecia? O insulă caută voluntari pentru îngrijirea pisicilor
Digi24
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
Cancan.ro
Cât costă treningul purtat de Nicolas Maduro când a fost capturat. NU se mai găsește în magazine!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Mediafax
Ninge la Sinaia și în Poiana Brașov: ce instalații funcționează și ce rămâne închis pentru turiști
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși vor să plătească în euro, sunt refuzați de comercianți
Cancan.ro
Dan Petrescu dezminte zvonurile! Antrenorul nu suferă de cancer, de fapt: 'Totul este în regulă!'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce s-a prăbușit Imperiul Roman?
AUTO Indicatorul rutier cu o săgeată și o bulină roșie care le dă bătăi de cap șoferilor. Unde se găsește și ce semnifică, de fapt
10:57
Indicatorul rutier cu o săgeată și o bulină roșie care le dă bătăi de cap șoferilor. Unde se găsește și ce semnifică, de fapt
ULTIMA ORĂ AUR blochează în instanță hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile
10:56
AUR blochează în instanță hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile
MESAJ Cum justifică avocata AUR decizia de a ataca numirile la CCR: ”Dacă sunt făcute cu încălcarea Constituției, ce garanție mai avem pentru drepturile noastre?”
10:52
Cum justifică avocata AUR decizia de a ataca numirile la CCR: ”Dacă sunt făcute cu încălcarea Constituției, ce garanție mai avem pentru drepturile noastre?”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 821. Trump amenință și Iranul: „Va fi lovit foarte puternic”
10:38
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 821. Trump amenință și Iranul: „Va fi lovit foarte puternic”
Gândul de Vreme Lapovița și ninsoarea cuprind cea mai mare parte a României. ANM, pentru Gândul: „Condiții semnificative de polei”
10:30
Lapovița și ninsoarea cuprind cea mai mare parte a României. ANM, pentru Gândul: „Condiții semnificative de polei”
ULTIMA ORĂ AUR solicită oficial autorităților statului să declare 2026 -„Anul Americii în România”, la 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA
10:18
AUR solicită oficial autorităților statului să declare 2026 -„Anul Americii în România”, la 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA

Cele mai noi