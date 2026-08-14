(P) Oglinzi mari în interioare – element funcțional și spectaculos de amenajare

Oglinzile, deși au în primul rând un rol practic, pot contribui și la mărirea vizuală a spațiului. Pentru ca acest efect să fie vizibil, suprafața lor trebuie să reflecte lumina naturală sau artificială. Sticla nu generează lumină, ci o reflectă, ceea ce poate face încăperea să pară mai luminoasă, mai deschisă și mai profundă.

Efectul este susținut de o dimensiune corespunzătoare a oglinzii și, în cazul anumitor modele, de iluminarea LED integrată. Suprafețele mari pot fi utile mai ales în camerele mici și înguste, unde contribuie la modificarea percepției asupra proporțiilor interiorului. Totuși, dimensiunea nu este singurul aspect care contează.

La fel de importante sunt locul în care este amplasată oglinda, orientarea acesteia, sursele de lumină și elementele care se reflectă în suprafața sa. O oglindă mare poate avea astfel atât o funcție practică, cât și una decorativă, devenind un element important al amenajării.

Oglindă mare în dormitor, hol și baie

Holul și dormitorul sunt încăperi în care oglinzile mari sunt utilizate foarte frecvent. De obicei, sunt alese modele dreptunghiulare montate vertical, care permit observarea întregii siluete și pot accentua vizual înălțimea camerei.

În spațiile mici sunt practice și dulapurile cu fronturi oglindite. Acestea sunt adesea prevăzute cu uși glisante, care nu necesită spațiu suplimentar pentru deschidere. În același timp, oglinda este integrată direct în mobilier și nu ocupă o zonă separată a peretelui.

Dacă un dulap existent nu are fronturi oglindite, în anumite situații acestea pot fi completate cu panouri realizate pe dimensiune. Este important însă ca măsurătorile și metoda de montaj să fie adaptate construcției mobilierului și tipului de sticlă.

Oglinzile pe dimensiune sunt utile și în baie. Ele permit valorificarea spațiului de deasupra mobilierului cu lavoar și adaptarea suprafeței la lățimea disponibilă.Într-o baie mai mare poate fi utilizată și o oglindă mare dreptunghiulară montată orizontal. O astfel de poziționare accentuează vizual lățimea încăperii și poate oferi o suprafață suficientă pentru două persoane.