Pe podeaua depozitului, paletul se comporta fără probleme. Marfa rămânea stabilă, elementele din lemn nu prezentau deformări îngrijorătoare, iar greutatea încărcăturii se încadra în limita luată în calcul la achiziție. Situația se schimba în momentul în care furcile stivuitorului intrau sub palet și îl ridicau.Greutatea era aceeași. Modul în care aceasta era preluată de structură nu mai era însă același. Situația explică de ce alegerea unor paleți din lemn exclusiv după criteriul „câte kilograme suportă?” poate conduce la probleme în exploatare. Pentru o evaluare corectă trebuie cunoscute tipul sarcinii, distribuția mărfii, punctele de sprijin, manipularea și traseul pe care paletul îl va parcurge prin depozit.

Pe podeaua depozitului, paletul se comporta fără probleme. Marfa rămânea stabilă, elementele din lemn nu prezentau deformări îngrijorătoare, iar greutatea încărcăturii se încadra în limita luată în calcul la achiziție. Situația se schimba în momentul în care furcile stivuitorului intrau sub palet și îl ridicau.

Greutatea era aceeași. Modul în care aceasta era preluată de structură nu mai era însă același. Situația explică de ce alegerea unor paleți din lemn exclusiv după criteriul „câte kilograme suportă?” poate conduce la probleme în exploatare. Pentru o evaluare corectă trebuie cunoscute tipul sarcinii, distribuția mărfii, punctele de sprijin, manipularea și traseul pe care paletul îl va parcurge prin depozit.

De ce 1000 de kilograme pe podea nu înseamnă același lucru cu 1000 de kilograme ridicate?

Un palet încărcat și așezat pe o suprafață plană beneficiază de un sprijin diferit față de același palet ridicat cu stivuitorul. Când se află pe podea, încărcarea este transmisă prin structura paletului către suprafața de sprijin. Atunci când intră furcile stivuitorului, paletul este susținut în anumite zone, iar elementele sale trebuie să preia solicitările create între punctele de sprijin.

Apare astfel diferența dintre condițiile statice și cele dinamice. În timpul manipulării, paletul nu stă nemișcat. Stivuitorul accelerează, frânează, schimbă direcția și trece peste eventualele denivelări ale pardoselii. Fiecare asemenea mișcare introduce solicitări suplimentare în ansamblul format din palet și marfă.

Contează inclusiv modul în care operatorul introduce furcile. Dacă acestea nu pătrund suficient, dacă paletul este ridicat într-o configurație diferită de cea prevăzută sau dacă apar lovituri repetate în timpul manipulării, solicitările locale se modifică. Din acest motiv, o valoare de încărcare nu ar trebui interpretată în lipsa condițiilor în care este valabilă. Întrebarea „cât suportă?” trebuie completată cu una mult mai relevantă pentru logistică: „cât suportă, în ce poziție și în ce condiții de utilizare?”

Sarcina statică, dinamică și cea în raft descriu situații diferite

Atunci când sunt evaluați paleții din lemn, este util să distingem între mai multe situații de încărcare. Sarcina statică descrie situația în care paletul încărcat se află în repaus pe o suprafață stabilă. Greutatea este transmisă printr-o zonă de sprijin relativ extinsă, iar solicitările sunt diferite de cele apărute în manipulare.

Sarcina dinamică privește paletul în timpul deplasării cu echipamente precum stivuitorul sau transpaletul. În acest caz intervin atât poziția punctelor de sprijin, cât și forțele asociate mișcării. Mai există o situație esențială în depozitele care folosesc sisteme de rafturi: sarcina în rack.

Paletul poate ajunge să fie susținut pe anumite margini sau elemente ale raftului, rămânând fără suport continuu sub o parte considerabilă a suprafeței sale. Comportamentul structural devine diferit față de cel întâlnit pe podea. Un palet care se comportă corespunzător cu o anumită greutate în regim static nu trebuie presupus, pe baza acestei informații, ca fiind potrivit pentru aceeași greutate în orice configurație de raft.

De aceea, companiile care solicită paleți pentru fluxuri logistice complexe ar trebui să comunice producătorului unde vor fi utilizați: pe pardoseală, în stive, pe rafturi, pe transportoare sau în mai multe dintre aceste situații.

Distribuția celor 800 de kilograme contează aproape la fel de mult ca valoarea de 800 de kilograme

Greutatea totală reprezintă numai o parte a problemei. Să luăm două încărcături de 800 de kilograme. Prima este formată din cutii distribuite aproape uniform pe întreaga suprafață a paletului. A doua este reprezentată de un echipament greu, cu masa concentrată în câteva puncte.

Cântarul indică aceeași valoare. Paletul nu „simte” însă cele două încărcături la fel. În cea de-a doua situație apar solicitări locale mai mari. Dacă punctele cu încărcare ridicată se află în zone nefavorabile în raport cu elementele structurale și cu sprijinul, deformarea poate deveni mai pronunțată.

Contează și poziționarea mărfii. Încărcătura amplasată excentric poate modifica distribuția forțelor și stabilitatea unității logistice. Produsele care depășesc marginile paletului creează alte probleme, inclusiv în timpul manipulării și transportului.

În practică, producătorul de paleți din lemn are nevoie de informații despre marfă, nu exclusiv de greutatea ei. Dimensiunile produsului, forma, modul de așezare, centrul de greutate și existența unor puncte cu sarcină concentrată pot influența configurația recomandată. Paletul nu transportă o cifră exprimată în kilograme. Transportă o marfă cu o anumită geometrie și cu o anumită distribuție a greutății.

De ce contează poziția furcilor stivuitorului?

În depozit, paletul și stivuitorul formează pentru câteva minute același sistem mecanic. Distanța dintre furci, lungimea acestora și direcția din care este preluat paletul influențează modul în care încărcarea este susținută. Imaginea devine intuitivă dacă ne gândim la o scândură sprijinită în două puncte. Cu cât configurația încărcării și a sprijinului se schimbă, cu atât se schimbă și tendința de încovoiere.

La nivelul paletului, geometria este evident mai complexă. Scândurile, traversele, blocurile și elementele de fixare lucrează împreună pentru a transfera forțele. De aceea, proiectarea nu înseamnă pur și simplu adăugarea unei cantități mai mari de lemn.

Un palet mai greu nu devine automat soluția optimă. Dimensiunile elementelor, poziționarea lor, calitatea materialului, configurația structurală și îmbinările trebuie raportate la solicitările aplicației. La fel de importantă este compatibilitatea cu echipamentele existente în depozit. Un palet poate trece succesiv prin mâinile unui operator cu transpalet manual, ale unui stivuitor și apoi printr-un sistem automat de manipulare. Fiecare etapă introduce cerințe proprii.

Ce poate indica deformarea constantă în timpul manipulării?

O anumită deformare elastică sub sarcină poate exista în funcționarea unei structuri din lemn. Problema trebuie investigată atunci când deformarea este excesivă, afectează stabilitatea încărcăturii sau se repetă în aceleași condiții. Locul în care apare deteriorarea este o informație utilă.

Dacă aceleași elemente se rup constant, merită analizate punctele în care intră furcile. Dacă deformarea devine evidentă atunci când paletul este introdus în raft, trebuie verificată configurația de sprijin și compatibilitatea cu sistemul de depozitare. Urmele de impact pot indica, în schimb, o problemă de manipulare. Înainte de concluzia că „paletul este prea slab”, trebuie urmărit întregul traseu: producție, încărcare, manipulare, depozitare, locul la raft, încărcare în camion, transport, descărcare.

Deteriorarea repetată în același punct reprezintă adesea un indiciu despre etapa în care apar solicitările cele mai severe. Astfel, analiza paleților uzați poate furniza informații utile pentru optimizarea fluxului logistic.

Într-o aplicație simplă, un format standard poate răspunde foarte bine cerințelor. Pentru mărfuri grele, forme atipice sau fluxuri logistice speciale, discuția trebuie să meargă mai departe și, printre altele, să vizeze aspecte precum greutatea și dimensiunile mărfii, modul în care greutatea este distribuită, condițiile de transport și, de asemenea, numărul estimat de cicluri de utilizare. Pentru companiile cu volume mari, diferența devine relevantă și economic.