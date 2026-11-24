Salteaua este suprafața pe care bebelușul doarme zilnic, deci alegerea ei merită la fel de multă atenție ca a pătuțului. Articolul explică ce se verifică la dimensiune și material și ce rol are husa impermeabilă.

Se întâmplă ca pătuțul să fie ales cu grijă, iar salteaua să rămână pentru ultimul moment. Ordinea aceasta poate duce la o saltea prea mică, prea groasă sau potrivită altei forme de pătuț. Câteva verificări simple, făcute înainte de comandă, evită problema.

Dimensiunea: salteaua trebuie să se potrivească exact

Salteaua trebuie să aibă dimensiunea pătuțului, iar la pătuțurile standard aceasta este de 120 x 60 cm. Uneori apare scrisă invers, 60 x 120 cm, dar este aceeași dimensiune. Cine caută un pătuț bebe cu saltea ajunge repede la întrebarea ce saltea se potrivește. În categorie se găsesc saltele de 120 x 60 cm, dar și variante pentru pătuțuri rotunde sau ovale, precum Maribelle (450 lei) și Mon Amie 9 în 1 (550 lei).

Pentru bebeluși, Academia Americană de Pediatrie (AAP) recomandă o suprafață fermă și plană, care nu se adâncește sub greutatea copilului. Dacă între saltea și laterale rămâne un spațiu vizibil, dimensiunea trebuie reverificată înainte de folosire.

Materialul: cocos, spumă sau aloe vera

În categoria de saltele se găsesc modele cu fibră de cocos, cu spumă sau cu inserții de aloe vera, iar descrierea categoriei menționează huse detașabile din bumbac și materiale testate dermatologic. Fiecare material are alt comportament, iar alegerea depinde de preferințele familiei și de recomandarea pediatrului.

Un exemplu este modelul PureComfort, de 120 x 60 x 12 cm, cu fibră de cocos pe ambele părți. Husa lui este detașabilă și lavabilă, din 57% bumbac și 43% microfibră, iar descrierea vorbește despre o circulație eficientă a aerului. Prețul este de 400 lei, iar variantele cu nucă de cocos și aloe vera costă 500 lei la grosimea de 8 cm și 550 lei la 12 cm.

Când un pătuț bebe transformabil în pat ajunge la forma de pat, dimensiunea saltelei se schimbă. La modelul Maribelle, specificațiile indică 72 x 170 cm pentru varianta de pat, deci salteaua de 120 x 60 cm nu mai este potrivită. Categoria include și saltele pentru paturi de copii, din spumă, de 160 x 80 cm și de 200 x 90 cm. Dimensiunea din denumire se citește atent, ca să nu se confunde o saltea de pătuț cu una de pat.

Categoria include și saltele pentru paturi de copii, din spumă, de 160 x 80 cm și de 200 x 90 cm. Dimensiunea din denumire se citește atent, ca să nu se confunde o saltea de pătuț cu una de pat.

Grosimea se ia în calcul împreună cu pătuțul. O saltea mai groasă urcă suprafața de dormit, deci scade înălțimea utilă a lateralelor, iar acest lucru se verifică mai ales la nivelurile superioare de reglare.

Saltele pentru pătuțuri rotunde sau ovale

Pătuțurile rotunde și ovale cer saltele cu formă proprie. Maribelle (450 lei) și Mon Amie 9 în 1 (550 lei) sunt modelele din categorie dedicate acestor forme. Spațiul de dormit al pătuțului Maribelle este de 71 x 71 cm în varianta rotundă și de 71 x 118 cm în varianta oval, iar o saltea dreptunghiulară nu se potrivește acestor forme. Forma pătuțului se verifică, așadar, înainte de comandă.

Saltea inclusă sau adăugată la comandă

La unele pătuțuri, salteaua nu este inclusă în preț. La modelul Iași, de exemplu, descrierea o listează ca opțiune, în variante cu fibră de cocos de 12 cm, iar la Maribelle apare tot ca opțiune. Întrebarea merită pusă la comandă, pentru că prețul final al pătuțului diferă în funcție de saltea.

Salteaua de înfășat este un produs separat

Salteaua de înfășat nu înlocuiește salteaua pătuțului. Se alege după dimensiunea suprafeței pe care stă, de exemplu a comodei sau a mesei de înfășat, și are alt rol: oferă un loc moale și curat pentru schimbat. Din acest motiv, cele două produse se cumpără și se compară separat, chiar dacă fac parte din același set de achiziții pentru camera copilului.

Husa impermeabilă: ce protejează și cum se alege

Husa impermeabilă protejează salteaua de lichide, iar elasticul de pe margini o ține la locul ei. Cine caută husă saltea impermeabilă găsește huse cu elastic pe toată circumferința saltelei: una pentru saltea ovală, la 95 lei, și una pentru saltea rotundă de 71 x 71 cm, la 80 lei.

Modelul oval are interiorul din membrană sintetică impermeabilă din poliuretan, permeabilă la aer, și se potrivește saltelelor de maxim 12 cm înălțime. Membrana este aderentă și are rol antiderapant, ca husa să nu alunece pe saltea. La alegere se verifică forma și înălțimea saltelei, pe lângă lungime și lățime.

O husă impermeabilă se schimbă și se spală mai ușor decât salteaua, care în general nu se poate spăla. Din acest motiv, o soluție practică este să existe două huse, ca una să fie mereu curată atunci când cealaltă este la spălat.

Lista scurtă de verificat

Înainte de comandă se verifică cinci lucruri: dimensiunea și forma pătuțului, grosimea saltelei raportată la înălțimea lateralelor, materialul și tipul de husă, husa impermeabilă cu elastic pe toată circumferința și ce este inclus în preț. Răspunsurile se notează pentru fiecare ofertă comparată, ca decizia să se ia pe baza acelorași criterii.

Întrebări frecvente

Ce este o saltea din fibră de cocos?

Este o saltea cu miez din fibre naturale obținute din coaja nucii de cocos. Modelul PureComfort, de exemplu, are fibră de cocos pe ambele părți, grosimea de 12 cm și husă detașabilă și lavabilă. Există și variante care combină nuca de cocos cu aloe vera.

De ce ai nevoie de o husă impermeabilă pentru saltea?

Pentru că protejează salteaua de lichide și de scurgeri, iar husa se spală mai ușor decât salteaua. Descrierea modelului oval precizează că membrana blochează lichidele și rămâne permeabilă la aer.

Cum se spală o husă impermeabilă pentru saltea?

Pentru modelul oval, descrierea indică spălare rapidă la 30–40°C, fără tratamente speciale. La orice altă husă se urmează eticheta produsului, iar instrucțiunile producătorului au prioritate.

Pe scurt

Salteaua se alege după dimensiunea și forma pătuțului, apoi după material și grosime. O suprafață fermă și plană este recomandarea pediatrică pentru somnul bebelușilor. Husa impermeabilă protejează salteaua și se spală mai ușor decât aceasta.