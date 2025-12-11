(P) Piața de mobilă din România: care sunt tendințele actuale și ce schimbări putem aștepta?

Piața de mobilă din România este de mult timp în creștere. Pentru țară, reprezintă al doilea cel mai important sector economic, imediat după IT. Aici se îmbină o producție internă puternică, orientată spre export, cu o cerere locală în continuă creștere. Care sunt previziunile pentru lunile și anii următori?

Situația actuală a pieței

Așa cum am menționat, comerțul cu mobilă este un sector puternic în România, care prezintă o creștere stabilă atât în cererea internă, cât și în exporturi. Cifra de afaceri estimată pentru anul 2025 este de 1,67 miliarde EUR. În următorii patru ani se așteaptă o creștere suplimentară, ritmul urmând să crească de la 9,15% (2025) până la 20,74% (2029).

Pe lângă lanțurile internaționale precum IKEA sau JYSK, pe piață activează și producători și exportatori locali. Exportul joacă un rol esențial în sectorul mobilierului. Se estimează că între 80 și 90% din mobilierul românesc ajunge pe piețele externe, în special în țările Uniunii Europene și în SUA.

Secretul succesului? Capacitatea de adaptare!

De ce este mobilierul românesc atât de apreciat? Există mai multe motive:

Sustenabilitate și utilizarea materialelor ecologice: se pune accent pe reciclare și pe tehnologii verzi.

Automatizarea și digitalizarea proceselor de producție: tehnologiile sunt folosite pentru optimizarea producției și reducerea costurilor.

Design inovator: colaborări cu designeri români, disponibilitate de a adapta produsele la cerințele clientului.

Promovarea tradiției îndelungate în producția de mobilă: o combinație între estetica tradițională și cerințele moderne.

Adaptarea la cerințele post-pandemice: cerere ridicată și de lungă durată pentru mobilier ergonomic de birou.

Viitorul se află în achizițiile online

La fel ca în alte țări din Uniunea Europeană, și în România cumpărătorii încep achiziția de mobilă online. Nu mai accesează internetul doar pentru inspirație sau comparații de preț, ci comandă direct și piese de mobilier de dimensiuni mari. Platforme digitale precum FAVI joacă astfel un rol cheie în descoperirea produselor și în procesul decizional.

Cum se schimbă comportamentul consumatorilor?

Orientare către design modern și funcțional: alegerea mobilierului se adaptează tendințelor actuale de locuire, cu accent pe funcționalitate, practică și soluții care economisesc spațiu; crește interesul pentru produse realizate la comandă.

Interes pentru sustenabilitate și ecologie: conștientizarea ecologică este în creștere, iar consumatorii caută mobilier din surse sustenabile sau materiale reciclate.

Documentare înainte de achiziție: clienții dedică mult timp analizei recenziilor și experiențelor altor utilizatori; comportamentul de cumpărare este puternic influențat de nivelul de informare și de încrederea în brand.

Vizite în magazine fizice: chiar dacă achizițiile online sunt în creștere, consumatorii petrec în continuare mult timp în magazine pentru a vedea și testa produsele.

Principalele provocări și dificultăți ale pieței românești de mobilă

Deși sectorul mobilierului din România are succes pe termen lung, există câteva obstacole cu care comercianții locali trebuie să se confrunte: