Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în Belgia!”

România, una dintre țările care are cei mai mulți cetățeni europeni plecați în afară la muncă, nu reprezintă o oportunitate de muncă pentru muncitorii din alte colțuri ale lumii care vin la noi pentru salarii mai mari și un trai mai decent.

Un exemplu concludent este al unui cetățean din Kenya care a venit să lucreze în România, mai exact în Brașov, însă salariul îl nemulțumește și este decis să plece peste un an într-o țară precum Belgia sau Germania.

Salariul pe care îl câștigă un kenyan în Brașov

Creatorul de conținut, Lucian Popa, l-a întâlnit pe muncitorul kenyan pe străzile din Brașov și i-a pus câteva întrebări legate de țara de proveniență, cum este traiul în România și dacă este mulțumit de banii pe care îi câștigă la noi în țară.

Lucian Popa: Ești din Kenya?

Cetățeanul kenyan: Da!

Lucian Popa: Salut, sunt din România! Vorbești românește?

Cetățeanul kenyan: Puțin!

Lucian Popa: Puțin? Cum e aici viața, în România față de Kenya? E mai bine?

Cetățeanul kenyan: Aici, aici este mai bine decât…

Lucian Popa: Salariul e mai bun decât în Kenya?

Cetățeanul kenyan: Aici nu este foarte bun, este mai bine față de Kenya…

„Plec în Belgia”

Discuția dintre cei doi a continuat cu întrebarea dacă mai vrea să continue să stea în România, însă bărbatul kenyan a spus că peste un an vrea să se îndrepte către o altă țară, cum ar fi Belgia sau Germania.

Lucian Popa: Câți ani vrei să stai aici în România?

Cetățeanul kenyan: Un an.

Lucian Popa: Și după te întorci acasă?

Cetățeanul kenyan: Depinde, nu știu…

Lucian Popa: Sau pleci în altă țară?

Cetățeanul kenyan: Probabil…

Lucian Popa: În Germania?

Cetățeanul kenyan: Belgia

Lucian Popa: Belgia?

Cetățeanul kenyan: Da.

Lucian Popa: Nu mai stai în România?

Cetățeanul kenyan: Depinde, dacă am oportunitate să stau aici.

Lucian Popa: Câți ani ai?

Cetățeanul kenyan: 29.

Recomandările autorului: