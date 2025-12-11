Prima pagină » Actualitate » Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în Belgia!”

Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit: „Gata, plec în Belgia!”

11 dec. 2025, 15:23, Actualitate
Ce salariu are acest kenyan în Brașov. Este complet nemulțumit:

România, una dintre țările care are cei mai mulți cetățeni europeni plecați în afară la muncă, nu reprezintă o oportunitate de muncă pentru muncitorii din alte colțuri ale lumii care vin la noi pentru salarii mai mari și un trai mai decent.

Un exemplu concludent este al unui cetățean din Kenya care a venit să lucreze în România, mai exact în Brașov, însă salariul îl nemulțumește și este decis să plece peste un an într-o țară precum Belgia sau Germania.

Salariul pe care îl câștigă un kenyan în Brașov

Creatorul de conținut, Lucian Popa, l-a întâlnit pe muncitorul kenyan pe străzile din Brașov și i-a pus câteva întrebări legate de țara de proveniență, cum este traiul în România și dacă este mulțumit de banii pe care îi câștigă la noi în țară.

Lucian Popa: Ești din Kenya?

Cetățeanul kenyan: Da!

Lucian Popa: Salut, sunt din România! Vorbești românește?

Cetățeanul kenyan: Puțin!

Lucian Popa: Puțin? Cum e aici viața, în România față de Kenya? E mai bine?

Cetățeanul kenyan: Aici, aici este mai bine decât…

Lucian Popa: Salariul e mai bun decât în Kenya?

Cetățeanul kenyan: Aici nu este foarte bun, este mai bine față de Kenya…

„Plec în Belgia”

Discuția dintre cei doi a continuat cu întrebarea dacă mai vrea să continue să stea în România, însă bărbatul kenyan a spus că peste un an vrea să se îndrepte către o altă țară, cum ar fi Belgia sau Germania.

Lucian Popa: Câți ani vrei să stai aici în România?

Cetățeanul kenyan: Un an.

Lucian Popa: Și după te întorci acasă?

Cetățeanul kenyan: Depinde, nu știu…

Lucian Popa: Sau pleci în altă țară?

Cetățeanul kenyan: Probabil…

Lucian Popa: În Germania?

Cetățeanul kenyan: Belgia

Lucian Popa: Belgia?

Cetățeanul kenyan: Da.

Lucian Popa: Nu mai stai în România?

Cetățeanul kenyan: Depinde, dacă am oportunitate să stau aici.

Lucian Popa: Câți ani ai?

Cetățeanul kenyan: 29.

Recomandările autorului:

SURSA FOTO:
TikTok: @Lucian Popa

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Șoferul unui autobuz școlar a făcut infarct la volan. Nu a murit până nu s-a asigurat că elevii sunt în siguranță
16:48
Șoferul unui autobuz școlar a făcut infarct la volan. Nu a murit până nu s-a asigurat că elevii sunt în siguranță
MEDIU Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și care este explicația acestui fenomen ciudat
16:24
Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și care este explicația acestui fenomen ciudat
Un bărbat care a expus simboluri legionare la Alba Iulia, de Ziua Națională, este cercetat sub control judiciar
15:37
Un bărbat care a expus simboluri legionare la Alba Iulia, de Ziua Națională, este cercetat sub control judiciar
EVENIMENT Spectacol total în Calea Lactee. Coliziunea dintre o Pitică albă și o Astră mai mare va lumina Galaxia. Când va putea văzut impactul devastator
15:32
Spectacol total în Calea Lactee. Coliziunea dintre o Pitică albă și o Astră mai mare va lumina Galaxia. Când va putea văzut impactul devastator
Mediafax
Jaf remarcabil prin simplitatea lui în Brazilia – doi hoți au venit agale, au furat 13 tablouri și au dispărut tot agale
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre lideri
Mediafax
Conferință extraordinară la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Președinta CAB: Cerem organismelor abilitate să verifice acuzațiile formulate
Click
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Mister vechi de un secol despre o zonă bizară din Atlanticul de Nord, rezolvat de cercetători
FLASH NEWS Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7 împreună cu Rusia, China, India și Japonia
16:51
Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7 împreună cu Rusia, China, India și Japonia
Programul de loialitate PPC myRewards dublează numărul de parteneri și aduce clienților acces la oferte & discount-uri de la peste 40 de companii (P)
16:50
Programul de loialitate PPC myRewards dublează numărul de parteneri și aduce clienților acces la oferte & discount-uri de la peste 40 de companii (P)
EXTERNE Controversă la Teheran: Liderul Iranului acuză SUA de neocolonialism la nivel global
16:33
Controversă la Teheran: Liderul Iranului acuză SUA de neocolonialism la nivel global
SCANDAL Controversa legată de judecătoarea Raluca Moroșanu: ar fi schimbat încadrarea unui milionar de la „tentativă de omor„ la „lovire”, pentru că martorii nu au cronometrat cât timp și-a ținut soția cu capul sub apă, într-un jacuzzi
16:27
Controversa legată de judecătoarea Raluca Moroșanu: ar fi schimbat încadrarea unui milionar de la „tentativă de omor„ la „lovire”, pentru că martorii nu au cronometrat cât timp și-a ținut soția cu capul sub apă, într-un jacuzzi
SĂNĂTATE Catalonia impune obligativitatea purtării măștilor în spitale și aziluri de bătrâni pe fondul celei mai agresive epidemii de gripă din ultimii 15 ani
16:26
Catalonia impune obligativitatea purtării măștilor în spitale și aziluri de bătrâni pe fondul celei mai agresive epidemii de gripă din ultimii 15 ani
FLASH NEWS Daniela Panioglu răspunde șefei CAB, după prezentarea înregistrării compromițătoare: „Nu știu dacă înregistrarea avea voie să iasă în spațiul public”
16:13
Daniela Panioglu răspunde șefei CAB, după prezentarea înregistrării compromițătoare: „Nu știu dacă înregistrarea avea voie să iasă în spațiul public”

Cele mai noi